FHS Volleyball Records - Individual Match

Kills in a Match
(Rank, Name, Opponent, Kills, Season)
1. Amanda Hunt vs. Lincoln Northeast, 36, 2004
2. Amanda Hunt vs. Omaha Central, 25, 2003
3. Katie Schlieker vs. Lincoln Southeast, 21, 2006
3. Amanda Hunt vs. Lincoln Southeast, 21, 2004
5. Allison Bachman vs. Columbus, 20, 2011
5. Amanda Hunt vs. Omaha Westside, 20, 2003
7. Allison Bachman vs. North Star, 19, 2011
8. Gessica Gdowski vs. North Star, 18, 2013
8. Gessica Gdowski vs. Omaha Benson, 18, 2013
8. Molly Schiermeyer vs. Kearney, 18, 2013
8. Gessica Gdowski vs. Grand Island, 18, 2012
8. Tessa Pieper vs. Crete, 18, 2008
13. Gessica Gdowski vs. Lincoln Northeast, 17, 2012
13. Gessica Gdowski vs. Lincoln Northeast, 17, 2012
13. Anna Kitzelman vs. Grand Island, 17, 2012
13. Katie Schlieker vs. Lincoln Northeast, 17, 2007
13. Katie Schlieker vs. Omaha Bryan, 17, 2006
13. Amanda Hunt vs. PLV South, 17, 2004
Hitting Efficiency in a Match
Minimum 10 Attempts
(Rank, Name, Opponent, Hit %, Season)
1. Anna Kitzelman, Millard South, .750, 2012
2. Sally Peterson, .625, 2005
3. Gessica Gdowski, Omaha Benson, .611, 2014
4. Gessica Gdowski, Omaha Bryan, .600, 2013
4. Elizabeth Greunke, Grand Island, .600, 2016
4. Melanie Hinken, .600, 2002
4. Riley Hoerath, Omaha Bryan, .600, 2016
6. Hayli Dorfmeyer, Omaha Benson, .583, 2014
7. Gessica Gdowski, Lincoln Northeast, .571, 2014
8. Katie Sorensen, Omaha Bryan, .563, 2013
8. Amanda Hunt, .563, 2003
10. Gessica Gdowski, South Sioux, .562, 2014
11. Amanda Hunt, .552, 2003
12. Anna Kitzelman, Norfolk, .545, 2012
13. Hayli Dorfmeyer, Bellevue East, .538, 2014
14. Allison Bachman, .529, 2009
Aces in a Match
(Rank, Name, Aces, Opponent, Season)
1. Cheyenne Mahnke, 13, Omaha Bryan, 2015
2. Gessica Gdowski, 8, Omaha Bryan, 2014
3. Courtney Cook, 7, Lincoln Northeast, 2007
3. Courtney Cook, 7, Omaha Benson, 2007
3. Amanda Hunt, 7, Lincoln Northeast, 2002
3. Amanda Hunt, 7, Omaha Benson, 2004
3. Nichole Seagle, 7, Omaha South, 2015
8. Rylie Cascio-Jensen, 6, Kearney, 2014
8. Lexi Vecera, 6, Omaha Bryan, 2013
8. Katie Newell, 6, Omaha Bryan, 2012
8. Amanda Pieper, 6, Omaha Bryan, 2010
8. Brittany Muller, 6, Lincoln High, 2009
8. Megan Peppmuller, 6, Lincoln High, 2008
8. Courtney Cook, 6, Omaha Benson, 2006
8. Karissa Weinrich, 6, Omaha Bryan, 2005
8. Cheyenne Mahnke, 6, Omaha Benson, 2015
8. Nichole Seagle, 6, South Sioux, 2016
8. Selena Pinales, 6, Omaha Bryan, 2016
Assists in a Match
(Rank, Name, Assists, Opponent, Season)
1. Amanda Pieper 46 Grand Island, 2012
2. Karissa Weinrich 45, 2006
3. Nichole Elwood 42, 2004
4. Amanda Pieper 42 Lincoln North Star, 2011
5. Amanda Pieper 39 Omaha Bryan, 2010
6. Lena Legband 38, 2002
7. Emily Gargeman 37, 2009
8. Nichole Elwood 35, 2003
9. Amanda Pieper 34 Millard South, 2012
10. Nichole Elwood 34, 2003
Digs in a Match
(Rank, Name, Digs, Opponent, Season)
1. Katie Newill, 41, Grand Island, 2012
2. Lexi Vecera, 33, Kearney, 2013
2. Rylee Williams, 33, North Star, 2017
4. Lexi Vecera, 32, Lincoln Northeast, 2013
4. Amanda Hunt, 32, 2004
6. Katie Newill, 31, Lincoln North Star, 2012
6. Lindsay Strong, 31, 2010
8. Gessica Gdowski, 29, Grand Island, 2012
9. Gessica Gdowski, 28, Omaha Burke, 2012
10. Allison Bachman, 27, 2011
10. Tessa Pieper, 27, 2009
10. Melanie Hinken, 27, 2002
13. Allison Bachman, 26, 2009
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