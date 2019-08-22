Hitting

Mallory McQuistan

Mallory McQuistan

Batting Average

Rank, Name, Year, Batting Average (hits-at bats) *min. 50 at-bats

1 Mallory McQuistan, 2014, 0.500 (53-106)

2 Mikayla Paulson, 2018, 0.485 (63-130)

3 Steph Baker, 1999, 0.466 (61-131)

4 Steph Baker, 1998, 0.456 (47-103)

5 Jodi Thomsen, 1995, 0.451 (32-71)

6 Melissa McDermott, 1995, 0.435 (30-69)

7 Jenny Privett, 1995, 0.433 (29-67)

8 Jenna Venema, 1995, 0.421 (24-57)

9 Kelsey Reilly, 2004 0.415, (56-135)

10 Mallory McQuistan, 2012, 0.413 (33-80)

11 Mallory McQuistan, 2013, 0.411 (37-90)

12 Megan Bang, 1995, 0.4 (26-65); Steph Baker, 1996, 0.400 (40-100)

14 Vicki Nielsen, 2008, 0.396 (38-96)

15 Sherise Burnside, 2011, 0.391 (36-92)

16 Mikayla Paulson, 2017, 0.389 (42-108)

17 Rachel Cottier, 2007, 0.386 (32-83)

18 Megan Bang, 1998, 0.385 (42-109)

19 Danielle Weyer, 2015, 0.384 (33-86)

20 Tessa Kreikemeier, 2017, 0.383 (44-115)

Mikayla Paulson

Mikayla Paulson

Hits

Rank, Name, Year, hits

1 Mikayla Paulson, 2018, 63

2 Steph Baker, 1999, 61

3 Kelsey Reilly, 2004, 56

4 Mallory McQuistan, 2014, 53

5 Krista Wearden, 2008, 48

6 Steph Baker, 1997, 47; Steph Baker, 1998, 47; Mindy Nguyen, 2004, 47; Vicki Nielsen, 2009, 47; 

10 Tori Baker, 2018, 45 

11 Vicki Nielsen, 2007, 44; Tessa Kreikemeier, 2017, 44

13 Megan Bang, 1998, 42; Kelly Palmer, 2000, 42; Liz Cunningham, 2004, 42; Mikayla Paulson, 2017, 42  

17 Megan Bang, 1997, 41; Jessica Spalding, 2007, 41; Emma Getzfrid, 2014, 41;  Annie Cooper, 2018, 41  

Mindy Nguyen

Mindy Nguyen

At Bats

Rank, Name, Year, at-bats

1 Mindy Nguyen, 2004, 143

2 Liz Cunningham, 2004, 139

3 Tammy Nielsen, 1999, 138

4 Kelsey Reilly, 2004, 135

5 Bethany Almquist, 2000, 132

6 Steph Baker, 1999, 131

7 Tammy Nielsen, 1997, 130; Mikayla Paulson, 2018, 130

9 Sara Bunn, 2004, 128

10 Jessye Johnson, 2009, 127

11 Krista Wearden, 2008, 126

12 Steph Baker, 1997, 125; Kelly Palmer, 2000, 125; Liz Cunningham, 2003, 125; Vicki Nielsen, 2009, 125; Carlie Neuhaus, 2018, 125

17 Megan Bang, 1997, 124; Mandi Perry, 2000, 124

19 Jessica Donahue, 1999, 123; Tori Baker, 2018, 123

Mikayla Paulson

Mikayla Paulson

Runs Scored

Rank, Name, Year, runs

1 Mikayla Paulson, 2018, 52

2 Mikayla Paulson, 2017, 40

3 Tammy Nielsen, 1999, 38

4 Annie Cooper, 2018, 36

5 Mikayla Paulson, 2016, 35

6 Tammy Nielsen, 1997, 34

7 Breanna Wearden, 2006, 33; Mallory McQuistan, 2014, 33; Alyssa Willcox, 2016, 33

10 Mindy Nguyen, 2004, 32

11 Steph Baker, 1999, 31; Vicki Nielsen, 2009, 31; Tori Baker, 2018, 31

14 Mindy Nguyen, 2003, 30; Bethany Almquist, 1999, 28; Kelly Palmer, 2000, 27

17 Steph Baker, 1996, 26; Bethany Almquist, 2000, 26; Vicki Nielsen, 2008, 26; Krista Wearden, 2008, 26

Krista Wearden

Krista Wearden

Singles

Rank, Name, Year, singles

1 Mikayla Paulson, 2018, 42

2 Steph Baker, 1999, 39

3 Liz Cunningham, 2004, 38; Krista Wearden, 2008, 38

5 Vicki Nielsen, 2007, 37; Tori Baker, 2018, 37

7 Steph Baker, 1998, 36; Liz Cunningham, 2003, 36; Kelsey Reilly, 2004, 36; Lexie Zoucha, 2005, 36

11 Sara Bunn, 2004, 35; Mindy Nguyen, 2004, 35; Vicki Nielsen, 2009, 35

14 Megan Bang, 1997, 33; Tammy Nielsen, 1998, 33; Mikayla Paulson, 2017, 33

17 Megan Bang, 1996, 32; Megan Bang, 1998, 32; Kelly Palmer, 1998, 32

20 Mandi Perry, 2000, 31; Jessica Spalding, 2007, 31; Tessa Kreikemeier, 2017, 31

Steph Baker

Steph Baker

Doubles

Rank, Name, Year, doubles

1 Steph Baker, 1999, 16; Mallory McQuistan, 2014, 16

3 Kelsey Reilly, 2004, 15; Tessa Kreikemeier, 2016, 15

5 Kate Schwarz, 2003, 13; Alyssa Willcox, 2016, 13

7 Kelsey Reilly, 2005, 12; Emma Getzfrid, 2014, 12; Mikayla Paulson, 2016, 12; Mikayla Paulson, 2018, 12

11 Kelly Palmer, 2000, 11; Mallory McQuistan, 2012, 11; Tessa Kreikemeier, 2017, 11

14 Megan Bang, 1998, 10; Kelsey Yount, 1999, 10; Jessica Spalding, 2007, 10; Jessye Johnson, 2009, 10; Cali McEntee, 2015, 10; Alyssa Willcox, 2015, 10

20 Steph Baker, 1997, 9; Annie Hoesing, 2007, 9; Jessye Johnson, 2008, 9; Krista Wearden, 2008, 9; Erin Griffiths, 2009, 9; Jena Hallstrom, 2010, 9; Sherise Burnside, 2011, 9

Jessica Donahue

Jessica Donahue

Triples

Rank, Name, Year, triples

1 Jessica Donahue, 1997, 9

2 Steph Baker, 1997, 7

3 Steph Baker, 1996, 6; Kelly Palmer, 2000, 6

5 Steph Baker, 1999, 5; Tammy Nielsen, 1999, 5 

7 Melissa McDermott, 1995, 4; Leslie Eckley, 1997, 4; Tammy Nielsen, 1997, 4; Kari Schafersman, 2001, 4; Amanda Johnson, 2003, 4; Morgan Bang, 2006, 4; Mikayla Paulson, 2018, 4

14 Megan Bang, 1996, 3; Steph Baker, 1998, 3; Brooke Holt, 1998, 3; Tammy Nielsen, 2000, 3; Mandi Perry, 2001, 3; Mindy Nguyen, 2004, 3; Kelsey Reilly, 2004, 3;Kelsey Reilly, 2005, 3; Madi Sorrick, 2006, 3; Breanna Wearden, 2006, 3; Vicki Nielsen, 2008, 3; Megan Cottier, 2010, 3; Sherise Burnside, 2011, 3

Jewel Ashbrook

Jewel Ashbrook

Home Runs

Rank, Name, Year, home runs

1 Mallory McQuistan, 2013, 11

2 Jewel Ashbrook, 2018, 9

3 Makenzie Ridder, 2017, 8

4 Mallory McQuistan, 2014, 7

5 Danielle Weyer, 2014, 6

6 Danielle Weyer, 2015, 5; Alyssa Willcox, 2016, 5; Jewel Ashbrook, 2016, 5; Annie Cooper, 2018, 5; Mikayla Paulson, 2018, 5

11 Vicki Nielsen, 2009, 4; Mallory McQuistan, 2012, 4; Danielle Weyer, 2013, 4; Alyssa Willcox, 2014, 4; Tessa Kreikemeier, 2016, 4; Jewel Ashbrook, 2017, 4; Makenzie Ridder, 2018, 4

18 Jenni Swanson, 1997, 3; Kelsey Yount, 1999, 3; Jessye Johnson, 2009, 3; Alyssa Willcox, 2015, 3; Mikayla Paulson, 2016, 3; Carlie Neuhaus, 2018, 3

Annie Cooper

Annie Cooper

RBIs (Runs Batted In)

Rank, Name, Year, RBIs

1 Jewel Ashbrook, 2018, 50

2 Annie Cooper, 2018, 37

3 Carlie Neuhaus, 2018, 35

4 Tessa Kreikemeier, 2016, 34

5 Alyssa Willcox, 2016, 32

6 Kelsey Reilly, 2004, 31; Mallory McQuistan, 2014, 31; Tori Baker, 2018, 31

9 Tessa Kreikemeier, 2017, 29; Makenzie Ridder, 2017, 29

11 Jessye Johnson, 2008, 28; Mallory McQuistan, 2012, 28

13 Steph Baker, 1997, 27; Jewel Ashbrook, 2016, 27

15 Jessye Johnson, 2009, 26; Jewel Ashbrook, 2017, 26

17 Vicki Nielsen, 2007, 25; Mikayla Paulson, 2018, 25

19 Steph Baker, 1996, 24; Kelsey Reilly, 2005, 24; Danielle Weyer, 2014, 24

Liz Cunningham

Liz Cunningham

Stolen Bases

Rank, Name, Year, stolen bases

1 Mallory McQuistan, 2014, 20

2 Mindy Nguyen, 2003, 19

3 Liz Cunningham, 2004, 17

4 Bethany Almquist, 2000, 15; Mindy Nguyen, 2004, 15; Mikayla Paulson, 2015, 15; Mikayla Paulson, 2018, 15

8 Claire Rogers, 2004, 13; Lexie Zoucha, 2005, 13; Claire Meyer, 2012, 13

11 Steph Baker, 1999, 12; Liz Cunningham, 2002, 12; Jena Hallstrom, 2010, 12; Claire Meyer, 2013, 12; Brenna Schmidt, 2014, 12

16 Mikayla Paulson, 2016, 11

17 Lisa Trehearn, 2000, 10; Tori Baker, 2018, 10

19 Kelly Palmer, 1998, 9; Breanna Wearden, 2006, 9; Sherise Burnside, 2010, 9; Jaylee Cone, 2017, 9

Annie Hoesing

Annie Hoesing

Walks

Rank, Name, Year, walks

1 Mikayla Paulson, 2017, 32

2 Mikayla Paulson, 2016, 28; Mikayla Paulson, 2018, 28

4 Breanna Wearden, 2006, 24

5 Jewel Ashbrook, 2018, 22

6 Annie Hoesing, 2008, 20; Alyssa Willcox, 2016, 20

8 Mandi Vukonich, 2009, 19

9 Sherise Burnside, 2009, 18; Jewel Ashbrook, 2016, 18

11 Vicki Nielsen, 2008, 17; Carlie Neuhaus, 2018, 17

13 Annie Cooper, 2018, 16

14 Madi Sorrick, 2007, 15; Tori Baker, 2018, 15; Makenzie Ridder, 2018, 15

17 Kate Schwarz, 2003, 14; Kelsey Reilly, 2005, 14; Mandi Vukonich, 2008, 14; Vicki Nielsen, 2009 ,14; Jessica Spalding, 2009, 14; Danielle Weyer, 2013, 14

Be the first to know - Sign up for Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Tags

Load comments