Hitting
Batting Average
Rank, Name, Year, Batting Average (hits-at bats) *min. 50 at-bats
1 Mallory McQuistan, 2014, 0.500 (53-106)
2 Mikayla Paulson, 2018, 0.485 (63-130)
3 Steph Baker, 1999, 0.466 (61-131)
4 Steph Baker, 1998, 0.456 (47-103)
5 Jodi Thomsen, 1995, 0.451 (32-71)
6 Melissa McDermott, 1995, 0.435 (30-69)
7 Jenny Privett, 1995, 0.433 (29-67)
8 Jenna Venema, 1995, 0.421 (24-57)
9 Kelsey Reilly, 2004 0.415, (56-135)
10 Mallory McQuistan, 2012, 0.413 (33-80)
11 Mallory McQuistan, 2013, 0.411 (37-90)
12 Megan Bang, 1995, 0.4 (26-65); Steph Baker, 1996, 0.400 (40-100)
14 Vicki Nielsen, 2008, 0.396 (38-96)
15 Sherise Burnside, 2011, 0.391 (36-92)
16 Mikayla Paulson, 2017, 0.389 (42-108)
17 Rachel Cottier, 2007, 0.386 (32-83)
18 Megan Bang, 1998, 0.385 (42-109)
19 Danielle Weyer, 2015, 0.384 (33-86)
20 Tessa Kreikemeier, 2017, 0.383 (44-115)
Hits
Rank, Name, Year, hits
1 Mikayla Paulson, 2018, 63
2 Steph Baker, 1999, 61
3 Kelsey Reilly, 2004, 56
4 Mallory McQuistan, 2014, 53
5 Krista Wearden, 2008, 48
6 Steph Baker, 1997, 47; Steph Baker, 1998, 47; Mindy Nguyen, 2004, 47; Vicki Nielsen, 2009, 47;
10 Tori Baker, 2018, 45
11 Vicki Nielsen, 2007, 44; Tessa Kreikemeier, 2017, 44
13 Megan Bang, 1998, 42; Kelly Palmer, 2000, 42; Liz Cunningham, 2004, 42; Mikayla Paulson, 2017, 42
17 Megan Bang, 1997, 41; Jessica Spalding, 2007, 41; Emma Getzfrid, 2014, 41; Annie Cooper, 2018, 41
At Bats
Rank, Name, Year, at-bats
1 Mindy Nguyen, 2004, 143
2 Liz Cunningham, 2004, 139
3 Tammy Nielsen, 1999, 138
4 Kelsey Reilly, 2004, 135
5 Bethany Almquist, 2000, 132
6 Steph Baker, 1999, 131
7 Tammy Nielsen, 1997, 130; Mikayla Paulson, 2018, 130
9 Sara Bunn, 2004, 128
10 Jessye Johnson, 2009, 127
11 Krista Wearden, 2008, 126
12 Steph Baker, 1997, 125; Kelly Palmer, 2000, 125; Liz Cunningham, 2003, 125; Vicki Nielsen, 2009, 125; Carlie Neuhaus, 2018, 125
17 Megan Bang, 1997, 124; Mandi Perry, 2000, 124
19 Jessica Donahue, 1999, 123; Tori Baker, 2018, 123
Runs Scored
Rank, Name, Year, runs
1 Mikayla Paulson, 2018, 52
2 Mikayla Paulson, 2017, 40
3 Tammy Nielsen, 1999, 38
4 Annie Cooper, 2018, 36
5 Mikayla Paulson, 2016, 35
6 Tammy Nielsen, 1997, 34
7 Breanna Wearden, 2006, 33; Mallory McQuistan, 2014, 33; Alyssa Willcox, 2016, 33
10 Mindy Nguyen, 2004, 32
11 Steph Baker, 1999, 31; Vicki Nielsen, 2009, 31; Tori Baker, 2018, 31
14 Mindy Nguyen, 2003, 30; Bethany Almquist, 1999, 28; Kelly Palmer, 2000, 27
17 Steph Baker, 1996, 26; Bethany Almquist, 2000, 26; Vicki Nielsen, 2008, 26; Krista Wearden, 2008, 26
Singles
Rank, Name, Year, singles
1 Mikayla Paulson, 2018, 42
2 Steph Baker, 1999, 39
3 Liz Cunningham, 2004, 38; Krista Wearden, 2008, 38
5 Vicki Nielsen, 2007, 37; Tori Baker, 2018, 37
7 Steph Baker, 1998, 36; Liz Cunningham, 2003, 36; Kelsey Reilly, 2004, 36; Lexie Zoucha, 2005, 36
11 Sara Bunn, 2004, 35; Mindy Nguyen, 2004, 35; Vicki Nielsen, 2009, 35
14 Megan Bang, 1997, 33; Tammy Nielsen, 1998, 33; Mikayla Paulson, 2017, 33
17 Megan Bang, 1996, 32; Megan Bang, 1998, 32; Kelly Palmer, 1998, 32
20 Mandi Perry, 2000, 31; Jessica Spalding, 2007, 31; Tessa Kreikemeier, 2017, 31
Doubles
Rank, Name, Year, doubles
1 Steph Baker, 1999, 16; Mallory McQuistan, 2014, 16
3 Kelsey Reilly, 2004, 15; Tessa Kreikemeier, 2016, 15
5 Kate Schwarz, 2003, 13; Alyssa Willcox, 2016, 13
7 Kelsey Reilly, 2005, 12; Emma Getzfrid, 2014, 12; Mikayla Paulson, 2016, 12; Mikayla Paulson, 2018, 12
11 Kelly Palmer, 2000, 11; Mallory McQuistan, 2012, 11; Tessa Kreikemeier, 2017, 11
14 Megan Bang, 1998, 10; Kelsey Yount, 1999, 10; Jessica Spalding, 2007, 10; Jessye Johnson, 2009, 10; Cali McEntee, 2015, 10; Alyssa Willcox, 2015, 10
20 Steph Baker, 1997, 9; Annie Hoesing, 2007, 9; Jessye Johnson, 2008, 9; Krista Wearden, 2008, 9; Erin Griffiths, 2009, 9; Jena Hallstrom, 2010, 9; Sherise Burnside, 2011, 9
Triples
Rank, Name, Year, triples
1 Jessica Donahue, 1997, 9
2 Steph Baker, 1997, 7
3 Steph Baker, 1996, 6; Kelly Palmer, 2000, 6
5 Steph Baker, 1999, 5; Tammy Nielsen, 1999, 5
7 Melissa McDermott, 1995, 4; Leslie Eckley, 1997, 4; Tammy Nielsen, 1997, 4; Kari Schafersman, 2001, 4; Amanda Johnson, 2003, 4; Morgan Bang, 2006, 4; Mikayla Paulson, 2018, 4
14 Megan Bang, 1996, 3; Steph Baker, 1998, 3; Brooke Holt, 1998, 3; Tammy Nielsen, 2000, 3; Mandi Perry, 2001, 3; Mindy Nguyen, 2004, 3; Kelsey Reilly, 2004, 3;Kelsey Reilly, 2005, 3; Madi Sorrick, 2006, 3; Breanna Wearden, 2006, 3; Vicki Nielsen, 2008, 3; Megan Cottier, 2010, 3; Sherise Burnside, 2011, 3
Home Runs
Rank, Name, Year, home runs
1 Mallory McQuistan, 2013, 11
2 Jewel Ashbrook, 2018, 9
3 Makenzie Ridder, 2017, 8
4 Mallory McQuistan, 2014, 7
5 Danielle Weyer, 2014, 6
6 Danielle Weyer, 2015, 5; Alyssa Willcox, 2016, 5; Jewel Ashbrook, 2016, 5; Annie Cooper, 2018, 5; Mikayla Paulson, 2018, 5
11 Vicki Nielsen, 2009, 4; Mallory McQuistan, 2012, 4; Danielle Weyer, 2013, 4; Alyssa Willcox, 2014, 4; Tessa Kreikemeier, 2016, 4; Jewel Ashbrook, 2017, 4; Makenzie Ridder, 2018, 4
18 Jenni Swanson, 1997, 3; Kelsey Yount, 1999, 3; Jessye Johnson, 2009, 3; Alyssa Willcox, 2015, 3; Mikayla Paulson, 2016, 3; Carlie Neuhaus, 2018, 3
RBIs (Runs Batted In)
Rank, Name, Year, RBIs
1 Jewel Ashbrook, 2018, 50
2 Annie Cooper, 2018, 37
3 Carlie Neuhaus, 2018, 35
4 Tessa Kreikemeier, 2016, 34
5 Alyssa Willcox, 2016, 32
6 Kelsey Reilly, 2004, 31; Mallory McQuistan, 2014, 31; Tori Baker, 2018, 31
9 Tessa Kreikemeier, 2017, 29; Makenzie Ridder, 2017, 29
11 Jessye Johnson, 2008, 28; Mallory McQuistan, 2012, 28
13 Steph Baker, 1997, 27; Jewel Ashbrook, 2016, 27
15 Jessye Johnson, 2009, 26; Jewel Ashbrook, 2017, 26
17 Vicki Nielsen, 2007, 25; Mikayla Paulson, 2018, 25
19 Steph Baker, 1996, 24; Kelsey Reilly, 2005, 24; Danielle Weyer, 2014, 24
Stolen Bases
Rank, Name, Year, stolen bases
1 Mallory McQuistan, 2014, 20
2 Mindy Nguyen, 2003, 19
3 Liz Cunningham, 2004, 17
4 Bethany Almquist, 2000, 15; Mindy Nguyen, 2004, 15; Mikayla Paulson, 2015, 15; Mikayla Paulson, 2018, 15
8 Claire Rogers, 2004, 13; Lexie Zoucha, 2005, 13; Claire Meyer, 2012, 13
11 Steph Baker, 1999, 12; Liz Cunningham, 2002, 12; Jena Hallstrom, 2010, 12; Claire Meyer, 2013, 12; Brenna Schmidt, 2014, 12
16 Mikayla Paulson, 2016, 11
17 Lisa Trehearn, 2000, 10; Tori Baker, 2018, 10
19 Kelly Palmer, 1998, 9; Breanna Wearden, 2006, 9; Sherise Burnside, 2010, 9; Jaylee Cone, 2017, 9
Walks
Rank, Name, Year, walks
1 Mikayla Paulson, 2017, 32
2 Mikayla Paulson, 2016, 28; Mikayla Paulson, 2018, 28
4 Breanna Wearden, 2006, 24
5 Jewel Ashbrook, 2018, 22
6 Annie Hoesing, 2008, 20; Alyssa Willcox, 2016, 20
8 Mandi Vukonich, 2009, 19
9 Sherise Burnside, 2009, 18; Jewel Ashbrook, 2016, 18
11 Vicki Nielsen, 2008, 17; Carlie Neuhaus, 2018, 17
13 Annie Cooper, 2018, 16
14 Madi Sorrick, 2007, 15; Tori Baker, 2018, 15; Makenzie Ridder, 2018, 15
17 Kate Schwarz, 2003, 14; Kelsey Reilly, 2005, 14; Mandi Vukonich, 2008, 14; Vicki Nielsen, 2009 ,14; Jessica Spalding, 2009, 14; Danielle Weyer, 2013, 14