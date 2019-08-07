Kills in a Season

*Minimum 100 attempts

(Rank, Name, Kills, Season)

Amanda Hunt

Amanda Hunt of Fremont High School hits a kill past McKenzie Bednar of Grand Island during the Heartland Athletic Conference Meet Thursday. The Tigers finished fifth overall. - 

1. Amanda Hunt, 321, 2004

2. Gessica Gdowski, 265, 2013

3. Gessica Gdowski, 264, 2014

4. Gessica Gdowski, 258, 2012

Gessica Gdowski

Gessica Gdowski of Fremont High hits during a volleyball match last season.

5. Amanda Hunt, 229, 2003

6. Katie Schlieker, 228, 2006

7. Tessa Pieper, 220, 2009

7. Lexi Proskovec, 220, 2018

9. Allison Bachman, 218, 2011

10. Elizabeth Gruenke, 216, 2017

11. Anna Kitzelman, 205, 2012

12. Riley Hoerath, 174, 2018

13. Katie Schlieker, 17,2 2007

14. Molly Schiermeyer, 170, 2014

15. Molly Schiermeyer, 160, 2013

16. Gessica Gdowski, 156, 2011

17. Allison Bachman, 152, 2009

18. Melanie Hinken, 151, 2002

19. Courtney Cook, 148, 2007

20. Hannah Wilson, 146, 2018

21. Hayli Dorfmeyer, 145, 2014

Hitting Efficiency in a Season

*Minimum 100 attempts

(Rank, Name, Hit%, Season)

1. Amanda Pieper, 0.377, 2012

2. Anna Kitzelman, 0.305, 2012

3. Hayli Dorfmeyer, 0.290, 2014

4. Anna Kitzelman, 0.276, 2011

5. Marlee Denton, 0.269, 2006

6. Amanda Hunt, 0.262, 2003

7. Gessica Gdowski, 0.260, 2012

8. Amanda Hunt, 0.256, 2002

9. Gessica Gdowski, 0.251, 2013

10. Katie Schlieker, 0.233, 2006

11. Hayli Dorfmeyer, 0.232, 2013

12. Riley Hoerath, 0.231, 2018

13. Sally Peterson, 0.229, 2005

14. Hayli Dorfmeyer, 0.225, 2012

15. Courtney Cook, 0.220, 2007

16. Angie Johannesen, 0.214, 2002

17. Gessica Gdowski, 0.21,3 2014

18. Callie Erickson, 0.209, 2003

Aces in a Season

(Rank, Name, Aces, Season)

1. Amanda Hunt, 61, 2004

2. Courtney Cook, 59, 2007

3. Gessica Gdowski, 45, 2014

3. Cheyenne Mahnke, 45, 2015

5. Courtney Cook, 44, 2006

5. Amanda Hunt, 40, 2003

7. Nicole Elwood, 40, 2004

8. Elise Estudillo, 37, 2018

8. Nichole Seagle, 36, 2016

8. Amanda Hunt, 36, 2002

10. Amanda Pieper, 35, 2012

11. Amanda Pieper, 33, 2013

12. Rachel Gibbs, 32, 2014

13. Mollee Adamson, 31, 2016

13. Gessica Gdowski, 31, 2011

13. Amanda Pieper, 31, 2011

16. Gessica Gdowski, 30, 2013

16. Allison Bachman, 30, 2011

16. Karissa Weinrich, 30, 2006

19. Katie Schlieker, 29, 2007

20. Molly Schiermeyer, 28, 2014

20. Brittany Muller, 28, 2009

20. Chelsi Judds-Krenk, 28, 2017

23. Rylee Horeath, 27, 2017

23. Taylor Pemberton, 27, 2018

23. Hannah Wilson, 27, 2018

24. Nichole Seagle, 2, 2015

25. Madi Moore, 25, 2018

Total Blocks in a Season

(Rank, Name, Blocks, Season)

1. Riley Hoerath, 68, 2017

2. Riley Hoerath, 62, 2018

3. Chelsi Judds-Krenk, 61, 2018

4. Chelsi Judds-Krenk, 57, 2017

5. Victoria Leffler, 46, 2014

6. Nichole Seagle, 45, 2016

7. Riley Hoerath, 41, 2016

8. Gessica Gdowski, 31, 2014

8. Jessica Shepard, 31, 2014

10. Molly Schiermeyer, 30, 2014

11. Hayli Dorfmeyer, 26, 2014

12. Elizabeth Greunke, 25, 2016

13. Nichole Seagle, 24, 2015

14. Nichole Seagle, 18, 2014

Assists in a Season

(Rank, Name, Assists, Season)

1. Amanda Pieper, 710, 2012

2. Emily Gardeman, 561, 2009

3. Karissa Weinrich, 556, 2006

4. Nichole Elwood, 468, 2004

5. Amanda Pieper, 458, 2011

6. Rachel Gibbs, 445, 2013

7. Lena Legband, 444, 2002

8. Rachel Gibbs, 432, 2014

9. Nichole Elwood, 428, 2003

10. Mollee Adamson, 383, 2015

11. Hannah Wilson, 371, 2018

12. Taylor Pemberton, 352, 2018

13. Taylor Pemberton, 348, 2017

14. Maddie Millet, 345, 2014

Digs in a Season

(Rank, Name, Digs, Season)

1. Lauren Mielke, 384, 2009

2. Katie Newill, 363, 2012

3. Lindsay Strong, 356, 2011

4. Hannah Wilson, 329, 2018

5. Rylee Williams, 325, 2017

6. Lexi Vecera, 32,1 2013

7. Allison Bachman, 306, 2011

8. Elise Estudillo, 29,9 2018

9. Gessica Gdowski, 292, 2013

10. Allison Bachman, 278, 2009

11. Cheyenne Mahnke, 271, 2015

12. Lindsay Strong, 264, 2010

13. Tessa Pieper, 260, 2009

13. Lexi Proskovec, 260, 2018

15. Gessica Gdowski, 256, 2012

16. Sarah Wilson, 255, 2018

17. Lexi Vecera, 248, 2015

18. Gessica Gdowski, 239, 2014

19. Kacia Erickson, 237, 2006

20. Melanie Hinken, 235, 2002

21. Lexi Vecera, 231, 2016

22. Amanda Hunt, 222, 2003

23. Amanda Hunt, 221, 2004

24. Taylor Pemberton, 219, 2018

25. Rylie Cascio-Jensen, 210, 2014

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