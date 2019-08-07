Kills in a Season
*Minimum 100 attempts
(Rank, Name, Kills, Season)
1. Amanda Hunt, 321, 2004
2. Gessica Gdowski, 265, 2013
3. Gessica Gdowski, 264, 2014
4. Gessica Gdowski, 258, 2012
5. Amanda Hunt, 229, 2003
6. Katie Schlieker, 228, 2006
7. Tessa Pieper, 220, 2009
7. Lexi Proskovec, 220, 2018
9. Allison Bachman, 218, 2011
10. Elizabeth Gruenke, 216, 2017
11. Anna Kitzelman, 205, 2012
12. Riley Hoerath, 174, 2018
13. Katie Schlieker, 17,2 2007
14. Molly Schiermeyer, 170, 2014
15. Molly Schiermeyer, 160, 2013
16. Gessica Gdowski, 156, 2011
17. Allison Bachman, 152, 2009
18. Melanie Hinken, 151, 2002
19. Courtney Cook, 148, 2007
20. Hannah Wilson, 146, 2018
21. Hayli Dorfmeyer, 145, 2014
Hitting Efficiency in a Season
*Minimum 100 attempts
(Rank, Name, Hit%, Season)
1. Amanda Pieper, 0.377, 2012
2. Anna Kitzelman, 0.305, 2012
3. Hayli Dorfmeyer, 0.290, 2014
4. Anna Kitzelman, 0.276, 2011
5. Marlee Denton, 0.269, 2006
6. Amanda Hunt, 0.262, 2003
7. Gessica Gdowski, 0.260, 2012
8. Amanda Hunt, 0.256, 2002
9. Gessica Gdowski, 0.251, 2013
10. Katie Schlieker, 0.233, 2006
11. Hayli Dorfmeyer, 0.232, 2013
12. Riley Hoerath, 0.231, 2018
13. Sally Peterson, 0.229, 2005
14. Hayli Dorfmeyer, 0.225, 2012
15. Courtney Cook, 0.220, 2007
16. Angie Johannesen, 0.214, 2002
17. Gessica Gdowski, 0.21,3 2014
18. Callie Erickson, 0.209, 2003
Aces in a Season
(Rank, Name, Aces, Season)
1. Amanda Hunt, 61, 2004
2. Courtney Cook, 59, 2007
3. Gessica Gdowski, 45, 2014
3. Cheyenne Mahnke, 45, 2015
5. Courtney Cook, 44, 2006
5. Amanda Hunt, 40, 2003
7. Nicole Elwood, 40, 2004
8. Elise Estudillo, 37, 2018
8. Nichole Seagle, 36, 2016
8. Amanda Hunt, 36, 2002
10. Amanda Pieper, 35, 2012
11. Amanda Pieper, 33, 2013
12. Rachel Gibbs, 32, 2014
13. Mollee Adamson, 31, 2016
13. Gessica Gdowski, 31, 2011
13. Amanda Pieper, 31, 2011
16. Gessica Gdowski, 30, 2013
16. Allison Bachman, 30, 2011
16. Karissa Weinrich, 30, 2006
19. Katie Schlieker, 29, 2007
20. Molly Schiermeyer, 28, 2014
20. Brittany Muller, 28, 2009
20. Chelsi Judds-Krenk, 28, 2017
23. Rylee Horeath, 27, 2017
23. Taylor Pemberton, 27, 2018
23. Hannah Wilson, 27, 2018
24. Nichole Seagle, 2, 2015
25. Madi Moore, 25, 2018
Total Blocks in a Season
(Rank, Name, Blocks, Season)
1. Riley Hoerath, 68, 2017
2. Riley Hoerath, 62, 2018
3. Chelsi Judds-Krenk, 61, 2018
4. Chelsi Judds-Krenk, 57, 2017
5. Victoria Leffler, 46, 2014
6. Nichole Seagle, 45, 2016
7. Riley Hoerath, 41, 2016
8. Gessica Gdowski, 31, 2014
8. Jessica Shepard, 31, 2014
10. Molly Schiermeyer, 30, 2014
11. Hayli Dorfmeyer, 26, 2014
12. Elizabeth Greunke, 25, 2016
13. Nichole Seagle, 24, 2015
14. Nichole Seagle, 18, 2014
Assists in a Season
(Rank, Name, Assists, Season)
1. Amanda Pieper, 710, 2012
2. Emily Gardeman, 561, 2009
3. Karissa Weinrich, 556, 2006
4. Nichole Elwood, 468, 2004
5. Amanda Pieper, 458, 2011
6. Rachel Gibbs, 445, 2013
7. Lena Legband, 444, 2002
8. Rachel Gibbs, 432, 2014
9. Nichole Elwood, 428, 2003
10. Mollee Adamson, 383, 2015
11. Hannah Wilson, 371, 2018
12. Taylor Pemberton, 352, 2018
13. Taylor Pemberton, 348, 2017
14. Maddie Millet, 345, 2014
Digs in a Season
(Rank, Name, Digs, Season)
1. Lauren Mielke, 384, 2009
2. Katie Newill, 363, 2012
3. Lindsay Strong, 356, 2011
4. Hannah Wilson, 329, 2018
5. Rylee Williams, 325, 2017
6. Lexi Vecera, 32,1 2013
7. Allison Bachman, 306, 2011
8. Elise Estudillo, 29,9 2018
9. Gessica Gdowski, 292, 2013
10. Allison Bachman, 278, 2009
11. Cheyenne Mahnke, 271, 2015
12. Lindsay Strong, 264, 2010
13. Tessa Pieper, 260, 2009
13. Lexi Proskovec, 260, 2018
15. Gessica Gdowski, 256, 2012
16. Sarah Wilson, 255, 2018
17. Lexi Vecera, 248, 2015
18. Gessica Gdowski, 239, 2014
19. Kacia Erickson, 237, 2006
20. Melanie Hinken, 235, 2002
21. Lexi Vecera, 231, 2016
22. Amanda Hunt, 222, 2003
23. Amanda Hunt, 221, 2004
24. Taylor Pemberton, 219, 2018
25. Rylie Cascio-Jensen, 210, 2014