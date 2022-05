Arlington Junior-Senior High School second semester honor roll

The Arlington Junior-Senior High School 2021-22 second semester honor roll has been announced.

Those students who have achieved a grade average of 3.75 or above achieve honor roll with distinction. Honor roll is comprised of students who have achieved a grade average of 3.5 or above. Students who have achieved a grade average of 3.0 or above receive honorable mention.

Honor roll with distinction

7th grade: Honora Andreasen, Gwen Bostwick, Evelyn Bottger, Jeret Camden, Haydn Hegemann, Jack Landauer, Madisen Larsen, Sofie Lewis, Ryder Logemann, Emma Lucas, Rafaele Magnino, Aspen Smutz, Braxton Soll, Addison Thomas, and Zackery Vogt.

8th grade: Jaydin Allen, Valeria Carvajal, Corinne Crosland, Dianna Flores, Sydny Kallhoff, Madelyn Martens, Kallan Reed, Lydia Schaapveld, Tessa Spivey, Emerson Timm, and Macy Wolf.

9th grade: August Burns, Joseph Burns, Sam Burns, Jordan Camden, Dathan Hansen, Libby Hegemann, Kaylie Herman, Schuyler Logemann, Britt Nielsen, Hailey O’Daniel, Eliza Ricker, Callee Shearer, Grace Siver, Kolby Tighe, Peyton Timm, Jacob Vanek, Colton Willmott, and Whitney Wollberg.

10th grade: Grace Carden, Brynn Eckhart, Austyn Flesner, Kevin Flesner, Kaden Foust, Brooke Hilgenkamp, Jace Johann, April Klein, Nolan May, Elisabeth Meyer, Tyler Ott, Blaine Vogt, and Christian Yager.

11th grade: Christian Abbott, Trevor Denker, Drucilla Eppenbaugh, Luke Hammang, Kaelyn Kinnaman, Ryann Kirchmann, Dalton Newcomer, Cadence Robinson, Paige Shearer, Bailey Taylor, Kiersten Taylor, and Janessa Thompson.

12th grade: Chase Andersen, Gabrielle Anzalone, Brooklynne Bovill, Hailey Brenn, Kloey Cooley, Kole Dowling, Isaac Foust, Sydney Frieze, Colby Grefe, Kailynn Gubbels, Hailey Hill, Evelyn Hilton, Joshua Hoppe, Lane Johannes, MacKinzey Jurey, Logan Kaup, Paige Kraemer, Julia Landauer, Stella Lewis, Kate Miller, Johna Moural, Barrett Nielsen, MacKenzie O’Flaherty, Zachary Rolland, Alaina Schwedhelm, and Janessa Wakefield.

Honor roll

7th grade: Peyton Brazelton, Carter Eiring, Karson Foust, Leah Franzluebbers, Rylie Kyllo, Owen Ladehoff, Zadyn Lambert, Rachelle Praus, William Ricker, Delaney Stortz, and Bella Wilcox.

8th grade: Gracen Adams, Jack Blake, Jacob Flesner, Wyatt Flesner, Garrett Hager, Tate Johannes, Kynlea Kleveland, Tanner Kyllo, Lillian Lang, Savannah Lang, Luke Sharp, Elizabeth Stork, Ava Walraven, and Audrey Yager.

9th grade: Zane Gerrish, Trent Koger, Stokely Lewis, and Killian McIntosh.

10th grade: Taylor Arp, Britton Konken, Madison Musson, and Sarah Rhea.

11th grade: Joseph Dailey, Sydney Magnino, Emery McIntosh, Emma Misfeldt, Cade Podany, Jordan Tweedy, and Kora Walraven.

12th grade: Cassidy Arp, Bailey Bracht, Kaylie Erwin, Dillon Kim, Anthony Konecny, Maggie Maguire, Joe Seth McBride, Trinton McDuffee, Josiah Meyer, James Rhea, and Frank Rosenbalm.

Merit roll

7th grade: Hayley Arp, Katelynn Beckman, Lacey Bosshart, Allysyn Meyer, Brayden Nath, Burke Quinn, Parker Robinson, Brooklyn Ruskamp, and Nathan Wilkins.

8th grade: Izabella Buckley, Jaxson Burns, Jackson Edstrom-Stosich, Benjamin Flesner, Oliver Ladehoff, Owen Meehan, and Wesley Monke.

9th grade: Desmond Cole, Kelise Cook-Krivohlavek, Aaron Fuchs, Timothy Halley, Cooper Staats, John Von Behren, Evie Walkenhorst, and Rowan Workman.

10th grade: Jacob Beans, Connor Beaty, Josie Borgmann, Aiden Borhart, Kolton Gilmore, Josh Hamre, Trey Hill, Wyatt Johnson, Grace Jones, Maura Mahoney, Jacob Meehan, Landon Olson, Miranda Retzlaff.

11th grade: Cade Arnett, Jessica Chappelear, Keelianne Green, Braden Monke, Allison Moss, Caleb Nicola, Shatarra Osborne, Kyle Quinn, Kayla Schwedhelm, Hannah Stahlecker, and Isayah Williams.

12th grade: Ian Buckley, Mikayla Clark, Blake Japp, Dustin Kirk, Tyler Rinas, Tyler Rines, Israel Sanchez, Nicholas Smith, and Makenna Stortz.

Fremont Middle School fourth quarter honor roll

Fremont Middle School has announced its honor roll and growth roll for the fourth quarter.

The honor roll is determined by a 3.75 GPA or higher and the growth roll is determined by a .5 increase in GPA from quarter 3 to quarter 4.

Honor roll

Grade 7: Alexa Alarcon, Darline Alvarez Payes, Ariana Alvarez, Dakota Amrein, Makena Austin, Della Barrett, Noah Beck, Johnyla Bell, Madison Belmont, Marissa Belmont, Blake Beninato, Grace Benson, Conner Berner, Aryana Brown, Michael Buer, Aubrey Burt, Gabriel Campbell, Valentina Carias Escobar, Evan Cech, Genessi Cerritos, Dev Chaudhari, Ahbre Cockrum, Deanna Combs, Brian Conner, Carson Cooper, Estefany Cornejo Marin, Mary Cota, Olivia Craig, Jazmin De la Torre-Gomez, Aidan Duff, Liley Dunn, Ava Ebel, Alyssa Eberly, Mason Fein-Pedersen, Flynn Fickbohm, Emily Filter, Emma Claire Fritz, Austin Gall, Amenna Gallatin, Lyla Gallatin, Anthony Garcia, Huntor Gonsor, Kaylee Guhde, Lexi Gutierrez, Kaylee Halladay, Donald Hammond Jr., Kaylyn Harrill, Carter Hart, Emerson Hartung, Luke Hazen, Halle Helgenberger, Keaton Heller, Jonathan Hernandez Chavez, Genesis Hernandez, Aubrey Hines, Brandon Hunnel, Colton Indra, Conner Indra, Reese Jesse, Alanna Johnson, Callie Johnson, Creighton Kallhoff, Cali Keeler, Xavier Keenan, Makenna Kibby, Kolby Kimball, Jazmine Klein, Dakota Kumm, Brycen Lackey, Avary Lamme, Jose Larios Alvarez, Gavin Liermann, Carson Lipsys, Yaritza Magana, Anahi Martinez Rodriguez, Julia Mau, Maxwell McBratney, Anais Mendez, Ava Miller, Brooklynn Miller, Elijah Miller, Maddox Miller, Guadalupe Montante Jr., Caleb Moore, Kellen Murphy, Andrew Nelsen, Kenner Ortiz Lorenzo, Lea Ortiz Lorenzo, Andy Ortiz Tzep, Erin Osness, Roberto Perez Navarro, Edvin Perez Perez, Nathaniel Petersen, Colton Piercy, Josiah Pitterson, Carter Porter, Porsche Prado, Brody Pruss, Aylin Ramirez Campos, Kyra Richardson, Laura Rodriguez Salazar, Iscies Rodriguez, Hadassah Salguero, Ofelia Sandoval-Izazaga, Ethan Sarabia, Jonathan Saxton, Alissa Schell, Sean Schovanec, William Schuler, Selina Simon Saufley, Morgan Sintek, Charles Smith, Brooklyn Smithhisler, Aaron Soto, Makenzie Spang, Ellie Streeks, Hailey Swinscoe, Blake Swy, Cameron Thompson, Christian Trinidad Maldonado, LilyAna Trinidad Matz, Jackson Tripp, Vanessa Velasquez Castro, Jesus Ventura, Belinda Vicente Perez, Rodolfo Villa, Madyson Vogele, Emma Waage, Tathan Westerman, Nadine Williams, Lexi Zurcher.

Grade 8: Brenda Alonzo-Gutierrez, Cruz Aufenkamp, Ella Baker, Kalel Bales, Addison Bateman, Teaghan Beed, Blair Boehlke, Ayden Bohaboj, Adilynn Brown, Makayla Brunk, Gabriel Calfy, Charli Campbell, Cristal Campuzano-Salas, Serenity Carlson-Smith, Ashland Carpenter, Austin Cash, Kimberly Castellanos Ortega, Danniel Cerritos, Jocelyn Cerritos, Kloe Christ, Jessica Coleman, Kolby Coon, Max Cooper, Camila Coronado Valdez, Easton Cyza, Myles Darmento, Emely DeArcos Santos, Blake Dixon, MaKenna Eberly, Mackenzie Eddins, Hayley Elam, Jenna Ellsworth, Madison Engel, Luis Espinoza Cisneros, Eric Estrada Estrada, Elena Estudillo, Andrew Fittje, Grace Fredrickson, Alexis Funkhouser, Coriahnn Gallatin, Bella Garcia, Vanesa Garcia, Sandra Gomez Gutierrez, Lillian Goodrich, Daxton Graham, Aurora Hamilton, Levi Hammond, Tyler Harrill, Kadyn Headid, HarliAnn Heldt, Hannah Henderson, Emma Hill, Emeri Hoenou-Smith, Claire Hughes, Courtney Hurst, Olive Issler, Allie Jones, Davis Jones, Lexi Jones, Zachary Keaton, Joshua Kelley, Samantha Klco, Kailey Klingsick, Lauren Knuppel, Cooper Kolm, Carver Kroeger, Elsie LaFavor, Angel Lango, Benjamin Larsen, Jackson Larsen, Margaret Liesche, Elvia Marieliz Linares Jimenez, Daisy Lopez Monterroso, Keyli Lopez Rosales, Alan Lopez Salvador, Tolon Manka, Alexis Martinez Morga, Kylie Medinger, Emily Meiergerd, Sydney Meister, Nolan Menning, Beatrice Moreno-Suarez, Kayleigh Mullen, Reilly Murphy, Tristan Navarrette, Breanna Nelson, Ava Newill, Ryan Newill, Haru Oishi, Payton Pafford, Kale Pehrson, Juan Peraza, Jessica Perez, Isaiah Peterson, Chloe Phillips, Ava Placek, Jaxon Pleskac, Grace Pluth, Leila Pruitt, Daniela Quinto Henriquez, David Reyes Chinchilla, Ava Reynolds, Jasmine Rivera, Amy Rodriguez Rosa, Jacqueline Rodriguez, Joshua Rodriguez, Emma Romans, Aaron Ross, Noah Sagehorn, Isabel Sanchez, Cassandra Santillan, William Schleicher, Hanisleidy Serrano Rodriguez, Kellen Shelton, Kami Spilinek, Brayden Stover, Cade Streeks, Cody Stueve, Megan Thomson, Jackeline Trinidad-Calderon, Matthew Tweedy, Abagail Uhlik, Ashlynn Ustohal, Jordyn Vachal, Kailynn Valentine, Alejandro Villagomez, Jaymee Vorous, Madelyn Wagner, Preston Wagner, Logan Williams, Andrew Wusk, Kyan Wyle, Bode Young.

Growth roll

Grade 7: Guillermo Adame, Ariana Alvarez, Marissa Belmont, Itzel Corona, Brayan De La Cruz Ramos, Manuel Escobar, Monica Garcia Chitic, Haidyn Gerling, Kelvin Navarro Lopez, Romina Navarro Valenzuela, Seth Neal, Drake Ortez, Gavin Poast, Porsche Prado, Andria Reed, Adilynn Remelius, Kyra Richardson, Rudy Benjamin Roblero Escalante, Aubriella Ross-Stamm, Sean Schovanec, Cooper Schulte, Carter Smithson, Leah Snider, Kimberly Trinidad Lopez, Rodolfo Villa, Chase Vogt.

Grade 8: Genesis Alvarez, Cruz Aufenkamp, Cameron Bales, Draven Booze, Logan Browne, Charli Campbell, Frank Campos, Kami Carcone, Kimberly Castellanos Ortega, Danniel Cerritos, Lucy Cervantes, Jessica Coleman, Isis Coria, Tyler Cox, Emely DeArcos Santos, Benjamin England, Jordan Erausquin, Eric Estrada Estrada, Madlynn Flint, Traeron Freeman, Marvin Garcia Jr., Eduardo Garcia, Alivia Gobar, Bentley Goree, Aurora Hamilton, Summer Hanson, HarliAnn Heldt, Emma Hill, Hallie Himes, Allie Jones, Martina Juarez Osorio, Samantha Klco, Calvin Kruse, Benjamin Larsen, Damaris Magana Lopez, Riley McCullock, Kylie Medinger, Ricky Miranda, Beatrice Moreno-Suarez, Mason Morton, Talyn Moseman, Kayleigh Mullen, Reilly Murphy, Breanna Nelson, Jena Newill, Jorge Ortiz Axulen, Felipe Fernando Paiz Lopez, Joshua Poole, Leila Pruitt, Ernesto Pulido Castro, Pascual Ramirez Bautista, Nevaeh Red Tomahawk Palacio, Ava Reynolds, Wyatt Rolfs, Kaylee Severin, Jonathan Smith, Nye Snyder, Shapree Stankey, Brayden Stover, Cade Streeks, Daniel Tino Osorio, Jackeline Trinidad-Calderon.

Fremont High School fourth quarter honor roll

Fremont High School has released its fourth quarter honor roll.

For a student to be eligible they must have earned a GPA of 3.75 or higher.

Grade 9: Anahi Adame Carrillo, Natalia Aguallo, Annabelle Bignell, Maggie Brester, Maurice Bryant, Sydney Carpenter, Adriana Cerritos, Abby Cisler, Gracie Conner, Wyatt Connick, Alexander Cook, Matthea Dalton, Katelyn Denker, Alexander Diers, Emma Diers, Kiersten Dockerty, Tinayah Dorris, Aidan Eberspacher, Lauren Eddins, Gabrielle Elam, Brooks Eyler, James Fittje, Ingrid Flores Sandoval, Sheryl Ganuza Herdocia, Carlos Garcia Jr., Emely Garcia, Melany Gates, Brandon Gerardo, Ansley Giesselmann, Juan Gomez Alonso, Vania Gonzalez Alejandre, Thalia Gonzalez Barrios, Daniel Graff, Yenifer Gutierrez, Aleyah Hansen, Lyndi Hanson, Brittney Harms, Connor Harsh, Isaac Hasemann, Colson Hazen, Jennifer Hernandez, Audrenna Hicks, Madalyn Hill, Ethan Hoge, Emmalei Huenniger, Betsy Janssen, Hannah Johns, Ainsley Johnson, Quinlan Johnson, Jackson Jones, Chloe Kumm, Jase LaDay, Ashton Lamb, Ariel Larios Sagastume, Luis Lopez Lopez, Yesennia Lopez, Brian Magana, Jason Magana, Lizelli Marino Madora, Ester Martinez, Madelyn McBratney, Jenna McClain, Brynne McDermott, Jadyn McManus, Katelyn Meader, Makenna Meyer, Megan Millard, Aislinn Miller, Jay Miller, Noah Miller, Gilder Monterroso Monterroso, Micah Moore, Morgan Moore, Jamie Morehouse, Regan Morris, Averie Moss, Michael Muller, Mason Nau, Brylee Nelsen, Daniel Nunez, Jaime Ortega Castro, Mayco Osorio-Calvo, Austin Owen, Juana Pablo-Raymundo, Daphne Petersen, Ethan Peterson, Lucia Pleskac, Keila Portillo Hernandez, Katie Proskovec, Haylee Puffer, Silvia Pulido Castro, Juan Quinilla Batz, Ava Raasch, Andrea Ramos-Larios, Camden Rangeloff, Ava Rasmussen, Garrett Rau, Raymond Rise, Juan Robles Garcia, Kaitlynn Rossow, Jackson Schutt, Colton Shepard, Faith Sixta, Trinity Stewart, Benjamin Stinnette, Autum Stone, Aiden Vacha, Carter Vanek, Juan Velasquez Batz, Oralia Vicente Mendez, Rachel Wageman, Saronna Wigfall, Skyla Wilcox, Harlan Wilcox-McCoy, Elora Witt, Silvia Woods, Caden Wray.

Grade 10: Baylie Anderson, Lesley Barcenas, Brianna Barnhart, Haylee Bates, Annika Boden, Hannah Bryant, Madelyn Buck, Yeison Caceres Garcia, Krystal Calderon Moreno, Christopher Cantu, Karina Capron, Desarhea Carey, Jorge Carrizales Jr., Gabe Christ, Dakota Coon, Maris Dahl, Michael Dalton, Ayva Darmento, Ilse Dirkschneider, Terrence Dorris Jr., Evie Estudillo, Emma Fein-Pedersen, Alexis Frank, Rylie Freeman, Adan Gabriel Vanegas, Diego Garcia, Carlos Garcia-Mendoza, McKenna Getzschman, Sydney Glause, Alexis Gomez, James Green, Jacob Guel, Kevyn Gutierrez, Paige Hammond, Hayley Hanson, Matthew Hartung, Chloe Hemmer, Miguel Hernandez Gonzalez, Keiry Hernandez Perez, Zeta Holcomb, Meah Homan, Mara Huss, Sydney Irving, Stacy Jaimes-Velazquez, Nathan Jones, Yenifer Juarez Ixcoy, Landyn Kavan, Caleb Kirby, Hannah Kisby, Jenna Larsen, Jocelyn Limbach, Cadence Maddalena, Melany Magana Quintanilla, Catharyn Mahon, Makenzie Manning, Abraham Manriquez-Rojas, Diego Marez, Ayla Matheny, Carson Mauer, Makenna McGee, Kayleigh McKenzie, Lesly Mendez Ixquier, Raina Menking, Armando Monarrez, Macario Morales, Madison Mostek, McKenna Murphy, Jacquelinne Najera, Ariana Ordonez, Enrique Padilla Fombona, Madalyn Pafford, Noah Parra, Katya Perez Alarcon, Jentry Pieper, Ariana Pitterson, Wesley Pleskac, Ryan Push, Gabriel Read, Yoselin Reyes-Mendoza, Lillyan Richardson, Charles Richmond, Colin Ridder, Magaly Rios Gonzalez, Michael Rivera Hernandez, Isabella Ruda, Emmanuel Salas, Olivia Schumacher, Zoey Smallwood, Cheyenne Smith, Jonah Smith, Maxwell Smith, Elayna Sookram, Jaylon Steinmeyer, Paige Teut, Presley Tworek, Sheccid Vallin Salas, Sayra Venegas, Kyra Vicente Gonzalez, Ximena Villegas, Andre Vitale, Emma Vitamvas, Callie Waters, Samantha Wilcox.

Grade 11: Eliseo Antonio Santiago, McKenna Barker, Jordan Baumert, Josie Bell, Makayla Belmont, Karla Beltran, Emma Benson, Katie Bertram, Abigayle Bigsby, Henry Bishop, Nicholas Bloemker, Ethan Bogenreif, Morgan Boothe, Harley Boutard, Molly Brester, Lauren Brittenham, Jacob Broeker, Connor Christ, Emma (Jett) Constance, Ella Cooper, Hudson Cunnings, Jackson Cyza, Joscelyn Dake, Catheline Dela Sancha Morales, Diego Diaz, Keaton Diaz-Reed, Samuel Dubbs, Cadence Fickbohm, Denver Fincham, Jacilyn Foster, Jacob Fowler, Carter Franzen, Coulter Fritz, Mari Garcia Chitic, Areana Garcia, Yadira Garcia, Ean Goodrich, Madison Grosse, Alyssa Hadden, Noe Hernandez-Castellanos, Danica Holt, Hannah Hughes, Cameron Indra, Bailey Ingalls, Grace Johnson, Liam Jost, Kaden Karnatz, Delaney Karr, Jackson Kiefer, Madison Klima, Jenna Knuppel, Ava Long, Natalyn Lopez Perez, Josephine Loudon, Sofia Ludwig, Caris Lynch, Johana Macias, Devin Mark, Kessandra Martin, Margaret McClain, Mackenzie McDermott, Athziry Mejia Castellon, Allison Merrill, Gemma Meyers, Bethany Miller, John Monson, Britney Montante Gonzalez, Tatum Moore, Roberto Morales, Emily Morales-Loe, Dane Morem, Analy Moreno, Paulo Murrieta Torres, McKenna Olson, Jariel Ortiz Garcia, Faith Peatrowsky, Kylie Pemberton, Andrea Pena, Madison Petersen, Brandt Phillips, Tomasa Pol Ajanel, Kolby Radford, Lilly Ramirez, Cade Rasmussen, Bryce Reeson, Gage Ritthaler, Leonardo Rivera-Aguilar, Colby Robinson, Grant Rump, Ashley Salgado-Cisneros, Kimberly Salguero, Will Schulz, Kenzie Schwarze, Gillian Semrad, Emmalee Sheppard, Cameron Show, Julia (Patton) Smith Bailey, Heather Smith, Sofia Soler Gonzalez, Kiera Spilinek, Faith Steffen, Grace Stewart, Natalie Stinemates, Caleb Sund, Jennifer Tenney Sierra, Elijah Teri, McKenzie Thayer, Emma Tucker, Rebekah Voss, Caleb Wagner, Whitney Walling, Grace Wibbels, Braeden Willnerd, Abigail Wimer, Ava Woods.

Grade 12: Laura Alonzo Tzunux, Christian Andrade Rodriguez, Amara Baker, Tyson Baker, Grace Blick, Mya Bolden, Eny Bravo Torcios, Macy Bryant, Audrey Butterfield, Madilyn Byrd, Anibal Chan Perez, Porter Chandler, Katelyn Cram, Grace Cruise, Felix Cruz Bernal Jr., Elli Dahl, Zachary Dein, Lucy Dillon, Tajah Dorris, Hadeley Dowty, Pablo Duenas Castro, Elise Estudillo, Madison Everitt, Mason Filter, Ernesto Flores, Luke Follett, Alyssa Frost, Juliana Godinez, Ainsley Goebel, Emma Hanson, Neyomi Harder, Henry Hiebenthal, Yukina Higashi, Ellah Hofer, Miriam Huss, Karsen Jesse, Kayla Johnson, Kamrin Kavan, Isabella Keaton, Mackenzie Kinning, Mackenzie Kirby, Mia Knigge, Jackson Korman, Jonathan LaDay, Avry LaFavor, Denise Lango, Kelley Lebahn, Marcos Linarte Garcia, Aime Lopez, Trista Lott, Payton Lyons, Skyler Mackey, Sinahi Martinez Rodriguez, Jackelyn Martinez, Taylor McCabe, Skylar McDuffee, Talia McInroy, Jacqueline Meader, Benjamin Menking, Colby Messerschmidt, Kaden Meyer, Brady Millard, Nolan Miller, Mia Molzahn, Lexi Montoya, Joel Moore, Micah Moore, Kaleb Morgan, Clara Morrow, Irene Angela Motta, Janice Nelsen, Nicholas Nemec, Hailey Newill, Jennifer Ochoa, Matthew Ondracek, Morgan Ondracek, Karen Orellana-Aragon, Josie Pettis, Kylie Phillips, Aubrey Pieper, Xavier Pishna, Lillian Prendergast, Samantha Pruss, Megan Rayl, Tyler Rayl, Jaiden Rensch, Justin Reyes, Hunter Rich, Alexander Riessen, Misael Rivera Cabeza, Courtney Roberts, Jacob Santora, Mallory Schleicher, Julianne Schmidt, Conner Schurz, Liana Sendetska, Devon Shallberg, Carter Sintek, Emma Sorensen, Jax Sorensen, Braden Taylor, Thalia Tenney Sierra, Mariah Tolliver, Shelby Tracy, Ashlynn Tucker, Rowan Van Osdel, Lily Vaughn, Kimberly Vicente Gonzalez, Mia Wagner, Breena Walkenhorst, Carter Waters, Grace Williams, Landon Winn, Ryan Winter, Shalome Worthy, Samuel Wulf, Madalyn Wusk.

