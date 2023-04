The final deadline to turn in senior photos for the Fremont Tribune’s 2023 Graduation & Beyond section has been extended to Monday, April 10.

Photos can be emailed to tgreunke@fremonttribune.com. Photos also can be put in the drop slot at the Fremont Tribune’s office at 135 N. Main St. in downtown Fremont. The drop slot is just to the left of our front door. Be sure to include your full name and school when submitting a photo.

Up-close, head and shoulders, color photos are strongly encouraged for best reproduction. Fremont High School students, if you do not provide a photo, the photo that was taken for your student ID will be used.

If you have any questions, contact Tammy Greunke at tgreunke@fremonttribune.com.

Photos have not yet been received from the following students:

Fremont Bergan: Samuel Blanck, Trevor Brainard, Olivia Fedde, David Jilek, Lauren McWhirter, Jacob Miller, Max Nosal, Keegan Sullivan, Cooper Weitzel, Breanna Wieneke, Adam Wiese.

Fremont High: Alex Ac Vicente, Kristina Aguilar Retana, Bernardo Alfaro, Eleovardo Alvarez Marroquin, Eliseo Antonio Santiago, Kacie Antoniak, Lesmy Ardon Gallardo, Vanessa Arellano, Maydeline Arriola, Edgar Avalos Lopez, Benjamin Avalos, Angela Ayala Uribe, Henrry Barcenas, Joel Barcenes, Kaden Barrett, Zoe Beam, Zachary Ian Bean, Makayla Belmont, Karla Beltran, Emma Benson, Katie Bertram, Kaiden Bigboy, Henry Bishop, Nicholas Bloemker, Ethan Bogenreif, Jacob Boosinger, Mercedes Booze, Jacob Boschult, Harley Boutard, Jack Boysen, Molly Brester, Logan Brewer, Lauren Brittenham, Christopher Brokenicky, Jaxsyn Buck, Chasity Buschmeyer, Jasmine Cahill, Kati Campos, Emelie Canales, Natalie Carlson, Shaylea Carr, Luis Carrera, MyKenna Carter, Shania Casselberry, Fredy Chacaj Batz, Noah Chapman, Marcus Chase, Ana Chavez Alvarado, Anthony Chevalier, Alexia Christ, Kiley Clark, Adam Coover, Zachariah Coover, Brian Corona Duran, Delanie Coufal, Joel Cujcuj Xorxe, Hudson Cunnings, Cameron Curtis, Joscelyn Dake, Liberty Dake, Taylor Dalziel, Adrian Daniels, Cole Daugherty, Sadie Davis, Magdalena De La O, Alejandra De Luna, Catheline Dela Sancha Morales, Itzel Diaz Mercado, Diego Diaz, Keaton Diaz-Reed, Chamkuoth Dieu, Haiden Douglas, Bruno Drolet, Stevie Ellis, Alan Enciso, Domanik Escovedo, Denver Fincham, Dyllon Finley, Zoe Fischer, Madison (Joey) Follen-Best, Jacob Fowler, Tanner Fox, Charlie Frost, Ella Fry, Jasmine Gall, Willian Gallardo Padilla, Crystal Gama Acero, Mari Garcia Chitic, Areana Garcia, Jonathan Garcia, Yadira Garcia, Kristal Garcia-Cerritos, Skye Godaire, Gage Godfrey, Liliana Godinez, Rosangela Gomez Alonzo, Carlos Nicholas Gomez Rascon, Kyan Grewek, Sebastian Grijalva Tojin, Alyssa Hadden, Makenna Haines, Trenton Haltman, Taylor-MyKeal Hamilton, Abby Hancock, Chasity Harder, Hailey Harless, Sierra Harless, Nicholas Hart, Alexis Haswell, Griffin Helgenberger, Mason Hephner, Ajari Hernandez, Cynthia Hernandez, Ivy Hernandez, Jezlin Hernandez, Nathan Hernandez, Juan Hernandez Alcudia, Noe Hernandez-Castellanos, Elizabeth Hesman, Danica Holt, Cheyenne Hudson, Taylor Hutchison, Cameron Indra, Alberto Iribe Santos, Litzzie (Anthony) Jaimes Velazquez, Cory Jensen Jr., Joseline Jimenez Melendez, Chris Jimenez, Austin Johnson, Grace Johnson, Leah Johnson, William Juarez Basilio, Rutilia Juarez Gonzalez, Noelia Juarez Perez, Justin Juarez, Kaden Karnatz, Delaney Karr, Marissa Klevemann, Madison Klima, Skyler Kruse, Wyatt Kurzenberger, Devin Lange, Yareli Lango, Ethan Lefler, Sheyli Leon-Calderon, Edgar Linares Najera, Glenda Lopez Ralios, Juan Lopez Velasquez, Ivan Lopez-Starlin, Esmeralda Lorenzo, Josephine Loudon, Sofia Ludwig, Johana Macias, Jaxon Mackey-Head, Marelyn Madora Rosendo, JanCarlos Magana Linares, Mariah Marcum, Amiee Marez, Chase Marshall, Misrain Martinez Aguilar Jr., Alexza Martinez, Maiya Masters, Alexander Matheny, Margaret McClain, Alexus McClurg, Parker McInroy, Athziry Mejia Castellon, Pedro Mejia Miranda, Angel Mejia, Gemma Meyers, Christian Molina Estrada, John Monson, Britney Montante Gonzalez, Edgar Morales Alarcon, Roberto Morales, Emily Morales-Loe, Gabriel Morris, Jacquelinne Najera, Lesly Navarro Lopez, Jaydon Neal, Matthew Neal, McKenzie Nelms-Sanchez, Conner Nesbitt, Elias Nevarez Rascon, Sandra Nolasco-Castrejon, Joslyn Nolte, Jesus Nunez, Kurt O'Neal, Jariel Ortiz Garcia, Edgar Ortiz Tino, Santos Pablo Leon, Cristofer Pablo Luna, Luis Palacio, Mark Parks, Fernanda Parra, Alexis Paz, Faith Peatrowsky, Willyam Peklo, Francisco Pelayo Gerardo, Andrea Pena, Domingo Perez Ramos, Kevin Perez, Madison Petersen, Aliya Petrackis, Aaliyah Plancarte Quintana, Tomasa Pol Ajanel, Alexa Ponce, Jakobi Popp, Kalob Porter, Landen Prendergast, Mia Price, Tomas Quixan Juarez, Lilly Ramirez, David Ravanales-Gomez, Jenniffer Richardson, Titus Richardson, Draven Riffel, Gabriel Rios Gonzalez Jr., Ichell Rivas Montiel, Leonardo Rivera-Aguilar, Maria Roblero Escalante, Alexander Romero, Maria Isabel Romero, Ethan Roschewski, Ashley Salgado-Cisneros, Kyara Santiago-Canseco, Kenzie Schwarze, Daihla Severin, Cameron Show, Julia Caroline Smith Bailey, Amanda Smith, Ashley Smith, Domingo Solis-Castro, Grace Stewart, Sabian Stone, Josiah Stonehocker, Cadence Stover, Harlei Strunk, Ashton Swinscoe, Alexandra Taylor, Raiden Taylor, Jennifer Tenney Sierra, Ciera Timm, Maria Tino Chom, Jacob Tippery, Brittany Tule Mejia, Alex Tvrdy, Nathaniel Uerling, Linda Us Guico, Edward Utesch, Daniel Uvalle, Ryan VanPelt, Emmanuel Vasquez, Elizabeth Velasquez Pascual, Edelfo Velasquez-Lucas, Manuel Ventura Chitic, Isela Verner, Alex Villa, Ethan Vogt, Madison Vondra, Rebekah Voss, Caleb Wagner, Nikolaus Weichman, Sarah Wigfall, Derek Williamson, Donovon Wilmart, Robert Winey, Mikayla Wolfe, Ava Woods, Joslyn Workman, Jacob Yurk, Juana Zacarias Suar.