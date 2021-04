Last call for senior photos

Fremont Bergan and Fremont High seniors, you have until Thursday, April 8, to turn in your photo to the Fremont Tribune for this year's Graduation and Beyond section.

Photos can be emailed (.jpg format) to tgreunke@fremonttribune.com. The Tribune’s office is currently closed for walk-in customers, but we do have a drop slot to the left of our front door if you wish to drop off a print of your photo. Be sure to include your full name and school with your photo.

Support Local Journalism Your membership makes our reporting possible. {{featured_button_text}}

Up-close, head and shoulders color photos are strongly encouraged for best reproduction. Fremont High School students, if you do not provide a photo, the photo that was taken for your student ID will be used.

Photos have not yet been received from the following students:

Fremont Bergan: Andrew Fellers, Madisyn Hughes, Martin Meraz.

Fremont High: Amie Adams, Jose Aguilar-Retana, Luis Alonzo Juarez, Isiah Ames, Katherine Arias-Ramirez, Sydney Arps, Dekota Ashby, Trevor Astle, Anthony Avila Alarcon, Gerardo Ayala Duarte, Devon Baker, Sydnee Barnes, Jorge Barnueva Ravelo, Taylor Benjamin, Haley Bogenreif, Jesslyn Bunn, Alejandro Calderon Arana, Angel Calderon-Rodriguez, Jason Carr, Yolanda Carrillo, Austin Cassidy, Herman Castellanos Ortega, Jeffrey Castellanos-Alvarado, Emily Castillo, Jesus Catalan, Chelsea Cerda, Layten Cochran, Rachael Connelly, Alexandro Cortez, Sara Cress, Jonathon Cunningham, Gerritt Davis, Nayeli Diaz de Leon, Alec Doerr, Landen Eilts, Paxton Ellis, Jackeline Escobar-Morales, Brandon Estrada, Marissa Favors, Dallas Fincham, Conner Fischer, Sergio Flores, Katelin Florian-Perez, Isaac Follett, Jack Ford, Emily Frost, Kevin Fuentes Magana, Yadira Gamboa Garcia, Stephanie Garcia Barajas, Edegar Garcia Ordonez, Melissa Garcia, Rodrigo Garcia, Aidan Gomes, Santiago Gomez Gomez, Isaac Gomez, Perla Gonzalez Garcia, German Gonzalez, Juan Grave Jimon, Celine Green, Sawyer Greenough, Linda Gruenewald, Jocelyn Guel Del Rio, Tristin Hansen, Caitlyn Hanson, Natalee Helget, Dahlia Hernandez Leyva, Alexander Hernandez, Barbara Hernandez, Eduardo Hernandez, Esmeralda Hernandez, Jasmine Hernandez, Patricia Hernandez, Madison Holcomb, Cade Holland, Annabelle Hopkins, Jasmin Iribe, Ember Jackson, Charles Janssen, Emily Johnson, Jordan Johnson, Katelyn Johnson, Brandon Juarez Najarro, Trevor Kennebeck, Chloe Knapp, Jacob Kneifl, Hayley Kohl, Autumn Kotik, Logan Kunzweiler, Noah Kunzweiler, Johnathan Kurzenberger, MeKayla Linson, Maritza Lucrecia Lopez Castro, Pedro Lopez Mendoza, Zachary Lopez, Marianna Lopez, Collin Lupton, Daisey Madora, Tyler Mallett, Oscar Marta, Alexander Martinez Magana, Haley Marty, Briselda Mateo Pascual, Zacharry McGeorge, Savannah McHugh, Anna Medina, Jessica Mendez Ixquier, Phoenix Middleton, Jocelyn Millan Mejia, Alondra Millan, Hunter Mueller, Adelma Munoz, Eric Nguyen, Alexis Nieto, Jose Nimaja Panjoj, Jackson Nosal, Emma Novotny, Lamar Nussbaum, Dejah Olsen, Ingrid Ornelas, Isaias Ortiz Tino, Brooklyn Ostrand, Diego Pablo Luna, Xander Partridge, Gustavo Perez Catu, Yuleimy Perez de Leon, Adrian Perez Martinez, Chris Perez, Avery Peterson, Harley Pilant, Silvia Ponce Zarate, Justin Pruett, Eduardo Pulido-Castro, Angelina Rasmussen, Daisy Renteria-Canales, Makenzie Rezac, Raziel Rinke, Jorge Rivera Romero, Abril Rivera, Aiden Roets, Tayvis Rolfs-Hazen, Tiana Rose, John Russell, Mya Russell, Mason Sack, Jesus Samaniego-Contreras, Cristofer Sanchez Gutierrez, Emily Sanchez, Keila Sarabia, Ashley Saravia-Mejia, Noelle Shafer, Zechariah Shafer, Christain Smith, Kristen Snyder, Madalyn Stemley, Michael Stevens, Carly Stewart, Kaleb Stoffregen, Fiona Strong, Mirannda Szabo, Tristan Thurlow, Jacob Tippery, Henry Trinidad Alvarado, Jayde Truckenbrod, Yenifer Umana Alvarez, Avery Upchurch, Isaiah Valdez, Ashly Vallin-Ixta, Coburn Vandever, Sammy Venegas, Christian Ventura, Danny Vicente Vicente, Willie Vicente-Aguilar, Gabino Villasenor, Andrew Vontz, Loren Wallen, Dale Ward, Donovon Wilmart, Chloe Wolf-Schiermann, Kevin Zarate, Maria Zepeda Alfaro.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0

Want to see more like this? Get our local education coverage delivered directly to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.