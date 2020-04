Last call for senior photos

× Loading&hellp; {{title}} {{start_at_rate}} {{format_dollars}} {{start_price}} {{format_cents}} {{term}} {{promotional_format_dollars}}{{promotional_price}}{{promotional_format_cents}} {{term}}

{{html}} Thanks for being a subscriber. Sorry, your subscription does not include this content. Please call 877-648-6397 to upgrade your subscription.

× Register for more free articles Stay logged in to skip the surveys Log in Sign up {{featured_button_text}}

Area seniors, you have a few more days to turn in your senior photos for the Fremont Tribune's 2020 Graduation & Beyond section.

The deadline to turn in senior photos has been extended to Friday, April 10.

Photos can be emailed (.jpg format) to tgreunke@fremonttribune.com. The Tribune’s office is currently closed for walk-in customers, but we do have a drop slot to the left of our front door if you wish to drop off a print of your photo. Be sure to include your name and school with your photo.

Up-close, head and shoulders color photos are strongly encouraged for best reproduction. If you have any questions, contact Tammy Greunke at tgreunke@fremonttribune.com.

Photos have not yet been received from the following students:

Fremont Bergan High School: Teerapat Chairatanatrai, Katelyn Coon, Allie DeGroff, Bryce Fernau, David Hinojosa, Zoe Waage.

Fremont High School: Daniel Acuna Corral, Ryan Acuna, Vanessa Adame, Elizabeth Adams, Efrain Ajanel Pol, Brayan Alvarez Orellana, Dalton Andera, Gage Anderson, Zuleyma Arellano, Micahela Armenta, Brody Arvanitis, Trevor Astle, Camden Backens, Iyala Barnes, Jacen Barrick-Morris, Koarah Bearden, Quinton Belmer, Angie Bernal, Samantha Bobbett, Carter Bourek, Deven Brown,Hannah Burns, Josselin Calderon, Brian Camey-Castellanos, Patrick Carpenter, Chandra Carr, Melany Castellanos Garcia, Kevin Castro, Quentin Cisler, Erika Contreras Cabeza, Zachariah Coover, Joan Cruz, Andrew Dalton, Thunder Daniels, Donavon Davis, Dylan Davis, Melody Davis, Minna De La Sancha, Mileidys Diaz Verdecia, Angel Diaz, Jesse Diaz, Faith Dill, Chandler Doray, William Durand, Zackary Dzingle, Simon Eckhardt, Collin English, Jacob English, Jailene Escobar Rosales, Evyn Fenner, Keaton Finck, Jared Fisher, Lester Florian-Perez, Xavier Foster, Brooklynn Freund, David Garcia, Zaylie Garcia, Austyn Gard-Arnold, Jerry Garza, Kaylyn Gerardo, Ainsley Gerten, Gonzalo Gonzalez, Jose Gonzalez, Tristan Goracke, Dominic Griess, Omar Guillen-Bermudez, Glendy Gutierrez Tomas, Kelvin Gutierrez Vasquez, Alejandro Gutierrez, Jack Gutschow, Isaiah Hahn, Cole Hain, Ethan Hammond, Ethan Hann, Morgan Hansen, Trevor Hayden, Angie Henrriquez Moran, Jovany Hernandez Corona, Yarezmy Hernandez Mendoza, Josseline Hernandez Orellana, Patricia Hernandez, Francisco Hernandez-Ortega, Ella Hilker, Garrett Hill, Tristan Hill, Nicole Hittle, Alexander Hokamp, Damian Hopkins, Eleise Hughes, Nathan Hurst, Lauren Iwan, Tyler Jackson, Ricardo Jaimes Velazquez, Cristian Jaimes, Dilone Juarez Perez, Dakota Keeler, Jacob Kneifl, Jaime Knoell, Isaiah Koci, Chandler Koenig, Luke Lehmann, Marta Leon Pol, Marissa Lincoln, Marcos Loarca Bautista, Massimo Lojing, Evan Loper, Jasmine Lopez Lango, Sergio Lopez Larios, Erlin Lopez Perez, Alondra Lopez, Roxy Lopez, Leonardo Lopez-Ahumada, David Lucht, Melissa Lugo, Dylan Mallett, Brisa Marquez, Alexis Masters, Cody Matheny, Ashley Medina, Erika Medina, Beatriz Melendez, Zaid Mendoza, William Menking, Walter Mijangos, Kolbe Moore, Angel Morales Ahumada, Jesus Morales-Sanchez, Jaidyn Moser, Jonathan Munger, Sharai Natareno Rico, Jairo Nieto, Annahi Nolasco, Nicolas Nolasco, Asha Nye, Claudia Ordonas-Gonzalez, Candido Ortiz Morales, Yamilexy Otero, Peri Palmer, Eduardo Parra, Evelyn Pena-Alarcon, Jose Pena-Romero, Andy Perez Alarcon, Gustavo Perez Catu, Roberto Perez Lopez, Dominga Perez Solis, Wilson Perez Suy, Bailey Petermann, Joslynn Pickering, Jasmine Porter, Aura Pu Grave, Nathanuel Radley, Clark Rafael, Iran Ramirez, Kevin Ramirez, Aubrey Rathke, Seth Redding, Preston Remington, Thomas Rennie-Fowler, Cristopher Reyes, Makenzie Rezac, Kade Richardson, Fernando Rivera Cabeza, Angel Rivera Romero, Sydney Roberts, Brody Robinson, Wyatt Rockford, Jose Rodriguez, Santiago Roman, Eric Romero, Christina Ross, Quintin Rudder, Maria Salas Parra, Avimael Salas, David Salas, Moriah Salts, Michael Samaniego, Abigail Schley, Noah Show, Anthony Siemer, Braxten Smith, Serria Smith, Isabelle Smoot, Esteban Soler Barcaz, Wayne Spaulding, Dylan Stednitz, Gabriel Steele, Anthony Stout, James Stutznegger, Andrew Taylor, Evan Tellgren, Eduver Trinidad Escalante, Wualner Trinidad Lopez, Virginia Uriostigue, Carlos Valdenea, Gustavo Vallin, Sabine (Max) Vanderworth, Eduar Vasquez Velasquez, Veronica Vasquez, Adonias Velasquez Miranda, Sebastian Villagomez, Jeanette Villasenor, Courtney Waage, Melody Walton, Alexus Weinrich, Grant Ashton Westerman, Allison Willman, Andrew Wilson, Charlotte Winey, Logan Wistrom, Elizabeth Young, Antonio Zarate.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0