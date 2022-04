Last call for senior photos

The final deadline to turn in senior photos for the Fremont Tribune’s 2022 Graduation & Beyond section has been extended to Friday, April 8.

Photos can be emailed (.jpg format) to tgreunke@fremonttribune.com. Photos also can be dropped off at the Tribune’s office. Be sure to include your full name and school with your photo.

Up-close, head and shoulders color photos are strongly encouraged for best reproduction. Fremont High School students, if you do not provide a photo, the photo that was taken for your student ID will be used.

If you have any questions, contact Tammy Greunke at tgreunke@fremonttribune.com.

Photos have not yet been received from the following students:

Fremont Bergan: Tyler Allen, Julius Cortes, Caleb Herink, Elizabeth Orellana, Ben Simonson, Andrew Tullis.

Fremont High: Francisca Ac Vicente, Justin Acuna, Alondra Adame, Aaliah Aguilar, Jesse Alarcon Nunez, Laura Alonzo Tzunux, Marleni Alonzo-Lopez, Abigail Alvarez, Juan Alvarez, Kenny Alvarez, Christian Andrade Rodriguez, Henry Avalos Bautista, Adeleigh Bachmann, Mackenzie Banister, Diana Bautista Revilla, Zachary Beam, Jeremy Bernal Dela Sancha, Ta’naya Betts, Ally Bishop, Eny Bravo Torcios, Alexis Brusca, Fredy Calvo Perez, Jennifer Camey Navas, Adriana Campos, Dalila Cardona, Austin Cassidy, Otoniel Castellanos-Ariza, Anibal Chan Perez, April Conn, Kelly Conn, Benjamin Connelly, Zachariah Coover, Paloma Corrujedo Estrada, Felix Cruz Bernal Jr., Keithen Cudly, Chamkuoth Dieu, Galat Dieu, Kenzie Dockweiler, Tajah Dorris, Enrique Duarte, Pablo Duenas Castro, Jennifer Escobar-Servin, Ismael Estrada, Orlando Estrada, Mark Fleming, Ernesto Flores, Luke Follett, Leslie Garcia Aguilar, Francisco Garcia Jr., Roberto Garcia Jr., Arnol Garcia Urbano, Rodrigo Garcia, Ismari Gil, Enrique Gonzalez, Miguel Guarcas Jorge, Jocelyn Guel Del Rio, Luis Guillen-Juarez, Makenna Haines, Craig Hammond, Marina Harrison, Aiden Helgenberger, Jocelyn Hernandez, Emelin Hernandez-Castellanos, Izamar Hinojosa, Julia Hughes, Leticia Inurreta, Ty Jager, Miguel Jose Chicaj, Raymundo Juarez Carnic, Savannah Kirby, Bethany Lackey, Avry LaFavor, Isabella LeBlanc, Justin Leon-Calderon, Marcos Linarte Garcia, Angelea Lockhart, Eliseo Lopez, Aidyn Loudon, Carlos Lux Ramos, Christian Madora, Jackelyn Martinez, Hunter McClurg, Angelica McIntosh, Andrew Medinger, Sharon Mejia Morales, Alejandro Melecio Jr., Gabriela Mercado Guerrero, Zachary Meyers, Isabel Miller, Lucas Montepeque, David Montes, Edgard Moran, Gabriel Morris, Clara Morrow, Janice Nelsen, Lillianne Newill, Zachary Ninete, Asasia Nuss, Jennifer Ochoa, Kelseigh Olson, Karen Orellana-Aragon, David Ortiz Guico, Nancy Perez Tapia, Aaron Pinales, Xavier Pishna, Isaac Pizano, Izabel Prado, Justin Pruett, Corey Radmacher, Allison Ramirez, Jiselle Ramirez, Elionardo Ramos Jose, Viviana Ramos Tino, Arianet Resendiz, Justin Reyes Mendoza, Alexander Riessen, Landon Riffel, Misael Rivera Cabeza, Philly Rivera Cabrera, Courtney Roberts, Cruz Robles, Ernesto Robles, Maria Rodriguez, Curtis Rojas, Erendira Romero, Ellison Ross, Yossakon Sa-Than, Jennifer Salas Duran, Sherlyn Salas, Jasmine Salazar, Alejandro Salome-Garcia, Andrik Sanchez Marino, Naidely Sanchez Marino, Naomi Sarabia, Samara Scott, Jaidyn Smith, Chase Sutherland, Gavin Teat, Derrick Tietgen, Marisol Tino Batz, Emily Tran, Cole Tuttle, Alex Tvrdy, Valentin Ventura, Isela Verner, Kimberly Vicente Gonzalez, Nohemi Vicente Loarca, Griselda Vicente-Ramos, Jesus Villasenor Garcia, Micah Vincent, Steven Wagner, Brok Wentz, Nathan Wheeler, Kyra Wichman, Donovon Wilmart, Daniel Zapata, Diego Zarate, Irwin Zarate-Otero, Diana Zepeda.

