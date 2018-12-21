Try 1 month for 99¢

More of Nebraska’s student and districts are in need of improvement this year -- falling into the lowest of four performance levels in a state-mandated classification system.

This is the first time the state has reclassified schools since it introduced the system in 2015. Schools are classified as excellent, great, good and needing improvement.

The classification system is based on a number of factors, an effort by state officials to gauge school performance on more than student performance on state tests, although academic proficiency is still a “baseline” for the classification system, said Education Commissioner Matt Blomstedt.

The state also considers graduation rates for districts and high schools -- including students who graduate after more than four years; the level of improvement in test scores; levels of chronic absenteeism and progress by English language learners.

Much of the focus, Blomstedt said, must be on growth since only about half of the state’s students are proficient in English Language Arts and math.

The proficiency levels have dropped in recent years as the state adopts more rigorous standards and tests, including using the ACT college entrance exam to gauge high school performance.

In 2015, 87 schools (8 percent) and 10 districts (4 percent) were in the needs improvement category.

Currently, there are 155 schools (14 percent) and 24 districts (10 percent) classified at the lowest level.

The percentage of schools classified as great statewide dipped from 473 (42 percent) to 427 (39 percent); schools classified as good from 423 (37 percent) to 386 (35 percent).

Fremont Public Schools is rated in the good classification. Overall, one as great, five as good and four as needing improvement. No FPS schools are classified as excellent. 

The state intervenes in three so-called priority schools chosen from the lowest classification in an effort to help them improve. State officials have come up with categories of schools so the work they do can help schools with similar challenges. The categories include urban schools, Native schools and those in small communities with changing demographics.

The three priority schools are Schuyler High School, Santee Middle School in Niobrara and Loup County Elementary in Taylor. Blomstedt said he doesn’t anticipate naming a different priority school until spring.

This year there's a new way for low-performing schools to get additional federal Title I assistance money. The state -- as part of the new federal education law -- has set aside about $5 million for 27 schools statewide. 

The commissioner said he'd like to focus on policy that might help schools improve, looking at broader issues such as poverty or behavioral and mental health issues.

“I think we want to begin to look at a more holistic support around schools,” he said, and communities need to be a part of the solution.

"The reality for us is a lot of folks expect schools to solve every societal challenge,” he said. “(Schools) might be a good way to identify it, but it’s better to bring other resources to bear to help.”

In an effort to look more broadly at school performance, the state has allowed schools to submit information about “evidence-based” work they do with students to help push them to a higher classification.

The first year, some schools complained the state didn’t validate any of the information provided by schools to ensure they were really doing what they said they were doing. This year, schools near the cutoff between classifications can submit evidence of the work and if it’s sufficient they can be moved up.

That process is ongoing, which means 105 schools statewide could see a bump.

At FPS that includes all schools. Bell Field, Linden, Milliken Park and Washington elementary schools, could move from the needs improvement to good category. Clarmar and Howard elementary schools, as well as Fremont Middle School, Fremont High School and Johnson Crossing Academic Center, could move from good to great. Grant Elementary could move from great to excellent.

Kate Heineman, executive director of teaching and learning at FPS, said that the fact that all 10 of Fremont's buildings were eligible for the bump up was a positive development. She noted that the ratings released on Friday morning were "preliminary." She said she believed it was possible that all four of the school buildings that "need improvement" might see a bump up.

"I'm very optimistic because with all the work that we're doing and with some of the great programs that we have, it sits us in a really good place," she said. 

And if those schools still "need improvement" after all the evidence is considered, "we will continue to work and do our due diligence to really support those areas that are identified as our greatest areas of weakness, and how we can move that needle forward, both in terms of growth and in terms of achievement."

Each Fremont school's ranking

0
0
0
0
0

Classifications for all Nebraska districts, schools

See each Nebraska school district and school's classification released Friday from the Nebraska Department of Education.

Field 1 Field 2 Field 3
District Name School Name Classification
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS GREAT
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS EAST ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS JUNIATA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WALLACE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS ADAMS CENTRAL JR-SR HIGH SCH GOOD
ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS ADAMS CENTRAL JR-SR HIGH SCH EXCELLENT
AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS GREAT
AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS AINSWORTH ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS AINSWORTH MIDDLE SCHOOL GOOD
AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS AINSWORTH HIGH SCHOOL EXCELLENT
ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS GOOD
ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS ALLEN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS ALLEN HIGH SCHOOL GOOD
ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS ALLEN HIGH SCHOOL GOOD
ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS GOOD
ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS EMERSON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS GRANDVIEW ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS ALLIANCE MIDDLE SCHOOL GOOD
ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS ALLIANCE HIGH SCHOOL GOOD
ALMA PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
ALMA PUBLIC SCHOOLS ALMA ELEMENTARY AT ALMA GREAT
ALMA PUBLIC SCHOOLS ALMA HIGH SCHOOL EXCELLENT
ALMA PUBLIC SCHOOLS ALMA HIGH SCHOOL EXCELLENT
AMHERST PUBLIC SCHOOLS GREAT
AMHERST PUBLIC SCHOOLS AMHERST ELEMENTARY SCHOOL GREAT
AMHERST PUBLIC SCHOOLS AMHERST HIGH SCHOOL GOOD
AMHERST PUBLIC SCHOOLS AMHERST HIGH SCHOOL GREAT
ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS GREAT
ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS ANSELMO-MERNA ELEMENTARY-MERNA GREAT
ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS ANSELMO-MERNA HIGH SCHOOL EXCELLENT
ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS ANSELMO-MERNA HIGH SCHOOL GOOD
ANSLEY PUBLIC SCHOOLS GREAT
ANSLEY PUBLIC SCHOOLS ANSLEY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ANSLEY PUBLIC SCHOOLS ANSLEY HIGH SCHOOL GREAT
ANSLEY PUBLIC SCHOOLS ANSLEY HIGH SCHOOL GOOD
ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS GOOD
ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS ARAPAHOE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS ARAPAHOE HIGH SCHOOL GOOD
ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS ARAPAHOE HIGH SCHOOL EXCELLENT
ARCADIA PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
ARCADIA PUBLIC SCHOOLS ARCADIA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ARCADIA PUBLIC SCHOOLS ARCADIA HIGH SCHOOL EXCELLENT
ARCADIA PUBLIC SCHOOLS ARCADIA HIGH SCHOOL GREAT
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS GREAT
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS ARLINGTON HIGH SCHOOL GREAT
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS ARLINGTON HIGH SCHOOL GREAT
ARNOLD PUBLIC SCHOOLS GREAT
ARNOLD PUBLIC SCHOOLS ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ARNOLD PUBLIC SCHOOLS ARNOLD HIGH SCHOOL GOOD
ARNOLD PUBLIC SCHOOLS ARNOLD HIGH SCHOOL GREAT
ARTHUR COUNTY SCHOOLS GREAT
ARTHUR COUNTY SCHOOLS ARTHUR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ARTHUR COUNTY SCHOOLS ARTHUR COUNTY HIGH SCHOOL GOOD
ARTHUR COUNTY SCHOOLS ARTHUR COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS GREAT
ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS ASHLAND-GREENWOOD ELEM SCHOOL GREAT
ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS ASHLAND-GREENWOOD MIDDLE SCH GREAT
ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS ASHLAND-GREENWOOD HIGH SCHOOL GOOD
AUBURN PUBLIC SCHOOLS GREAT
AUBURN PUBLIC SCHOOLS CALVERT ELEMENTARY GREAT
AUBURN PUBLIC SCHOOLS AUBURN MIDDLE SCHOOL GREAT
AUBURN PUBLIC SCHOOLS AUBURN HIGH SCHOOL GREAT
AURORA PUBLIC SCHOOLS GREAT
AURORA PUBLIC SCHOOLS AURORA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
AURORA PUBLIC SCHOOLS AURORA MIDDLE SCHOOL GREAT
AURORA PUBLIC SCHOOLS AURORA HIGH SCHOOL GOOD
AXTELL COMMUNITY SCHOOLS GOOD
AXTELL COMMUNITY SCHOOLS AXTELL ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
AXTELL COMMUNITY SCHOOLS AXTELL MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
AXTELL COMMUNITY SCHOOLS AXTELL HIGH SCHOOL GREAT
BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS GREAT
BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS BANCROFT-ROSALIE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS BANCROFT-ROSALIE JR/SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS BANCROFT-ROSALIE JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS GREAT
BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS BANNER COUNTY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS BANNER COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS BANNER COUNTY HIGH SCHOOL GOOD
BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS GREAT
BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS BATTLE CREEK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS BATTLE CREEK HIGH SCHOOL GREAT
BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS BATTLE CREEK HIGH SCHOOL GREAT
BAYARD PUBLIC SCHOOLS GOOD
BAYARD PUBLIC SCHOOLS BAYARD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BAYARD PUBLIC SCHOOLS BAYARD SECONDARY SCHOOL GREAT
BAYARD PUBLIC SCHOOLS BAYARD SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS GOOD
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS PADDOCK LANE SCHOOL GOOD
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS STODDARD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS BEATRICE MIDDLE SCHOOL GREAT
BEATRICE PUBLIC SCHOOLS BEATRICE HIGH SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS AVERY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BELLEAIRE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BELLEVUE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BERTHA BARBER ELEMENTARY SCH GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BETZ ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BIRCHCREST ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS FORT CROOK ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS LEMAY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS LEONARD LAWRENCE ELEM SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS PETER SARPY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS TWIN RIDGE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS TWO SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS WAKE ROBIN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BELLEVUE MISSION MIDDLE SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL GREAT
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS LOGAN FONTENELLE MIDDLE SCHOOL GREAT
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BELLEVUE EAST SR HIGH SCHOOL GOOD
BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS BELLEVUE WEST SR HIGH SCHOOL GOOD
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS GREAT
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS BENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS HERITAGE ELEMENTARY GREAT
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS PINE CREEK ELEMENTARY GREAT
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS BENNINGTON MIDDLE SCHOOL GOOD
BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS BENNINGTON SECONDARY SCHOOL GREAT
BERTRAND PUBLIC SCHOOLS GOOD
BERTRAND PUBLIC SCHOOLS BERTRAND ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BERTRAND PUBLIC SCHOOLS BERTRAND HIGH SCHOOL GOOD
BERTRAND PUBLIC SCHOOLS BERTRAND HIGH SCHOOL GOOD
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS GREAT
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS BLAIR ARBOR PARK INTERMEDIATE SCHOOL GOOD
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS BLAIR NORTH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS BLAIR SOUTH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS DEERFIELD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS GERALD OTTE BLAIR MIDDLE SCH GREAT
BLAIR COMMUNITY SCHOOLS BLAIR HIGH SCHOOL GREAT
BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS EXCELLENT
BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS BLOOMFIELD ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS BLOOMFIELD JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS BLOOMFIELD JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS GREAT
BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS BLUE HILL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS BLUE HILL HIGH SCHOOL GOOD
BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS BLUE HILL HIGH SCHOOL EXCELLENT
BOONE CENTRAL SCHOOLS GREAT
BOONE CENTRAL SCHOOLS BOONE CENTRAL ELEM-ALBION GREAT
BOONE CENTRAL SCHOOLS BOONE CENTRAL MIDDLE SCHOOL GREAT
BOONE CENTRAL SCHOOLS BOONE CENTRAL HIGH SCHOOL GREAT
BOYD COUNTY SCHOOLS GOOD
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY ELEMENTARY (BUTTE) GOOD
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY ELEMENTARY (LYNCH) GOOD
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY MIDDLE SCHOOL (LYNCH) NEEDS IMPROVEMENT
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY MIDDLE SCHOOL (SPENCER) GOOD
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY HIGH SCHOOL (LYNCH) GOOD
BOYD COUNTY SCHOOLS BOYD COUNTY HIGH SCHOOL (SPENCER) GREAT
BRADY PUBLIC SCHOOLS GOOD
BRADY PUBLIC SCHOOLS BRADY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
BRADY PUBLIC SCHOOLS BRADY HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
BRADY PUBLIC SCHOOLS BRADY HIGH SCHOOL GREAT
BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS GREAT
BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS BRIDGEPORT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS BRIDGEPORT HIGH SCHOOL GOOD
BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS BRIDGEPORT HIGH SCHOOL GREAT
BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS GOOD
BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS NORTH PARK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS BROKEN BOW MIDDLE SCHOOL GOOD
BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS BROKEN BOW HIGH SCHOOL GREAT
BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS EXCELLENT
BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS BRUNING-DAVENPORT ELEM/BRUNING EXCELLENT
BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS BRUNING-DAVENPORT ELEM/DAVENPT GOOD
BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS BRUNING-DAVENPORT MIDDLE SCH EXCELLENT
BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS BRUNING-DAVENPORT HIGH SCHOOL EXCELLENT
BURWELL PUBLIC SCHOOLS GREAT
BURWELL PUBLIC SCHOOLS BURWELL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
BURWELL PUBLIC SCHOOLS BURWELL JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
BURWELL PUBLIC SCHOOLS BURWELL JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS GOOD
CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS CALLAWAY ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS CALLAWAY HIGH SCHOOL GOOD
CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS CALLAWAY HIGH SCHOOL EXCELLENT
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS GREAT
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS CAMBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS CAMBRIDGE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS CAMBRIDGE HIGH SCHOOL GREAT
CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS GREAT
CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS CEDAR BLUFFS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS CEDAR BLUFFS MIDDLE SCHOOL GREAT
CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS CEDAR BLUFFS HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS GOOD
CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS CENTENNIAL JR-SR HIGH SCHOOL GOOD
CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS CENTENNIAL JR-SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS GOOD
CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL CITY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL CITY MIDDLE SCHOOL GOOD
CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL CITY HIGH SCHOOL GOOD
CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS GOOD
CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL VALLEY ELEM - SCOTIA GREAT
CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL VALLEY HIGH SCHOOL GOOD
CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL VALLEY HIGH SCHOOL GREAT
CENTURA PUBLIC SCHOOLS GREAT
CENTURA PUBLIC SCHOOLS CENTURA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CENTURA PUBLIC SCHOOLS CENTURA SECONDARY SCHOOL GOOD
CENTURA PUBLIC SCHOOLS CENTURA SECONDARY SCHOOL GOOD
CHADRON PUBLIC SCHOOLS GREAT
CHADRON PUBLIC SCHOOLS CHADRON INTERMEDIATE EXCELLENT
CHADRON PUBLIC SCHOOLS CHADRON PRIMARY GREAT
CHADRON PUBLIC SCHOOLS CHADRON MIDDLE SCHOOL GREAT
CHADRON PUBLIC SCHOOLS CHADRON SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS CHAMBERS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS CHAMBERS HIGH SCHOOL GOOD
CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS CHAMBERS HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
CHASE COUNTY SCHOOLS GREAT
CHASE COUNTY SCHOOLS CHASE COUNTY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
CHASE COUNTY SCHOOLS CHASE COUNTY MIDDLE SCHOOL GOOD
CHASE COUNTY SCHOOLS CHASE COUNTY HIGH SCHOOL GOOD
CLARKSON PUBLIC SCHOOLS GREAT
CLARKSON PUBLIC SCHOOLS CLARKSON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CLARKSON PUBLIC SCHOOLS CLARKSON JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
CLARKSON PUBLIC SCHOOLS CLARKSON JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
CODY-KILGORE PUBLIC SCHS GREAT
CODY-KILGORE PUBLIC SCHS CODY-KILGORE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CODY-KILGORE PUBLIC SCHS CODY-KILGORE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
CODY-KILGORE PUBLIC SCHS CODY-KILGORE HIGH SCHOOL EXCELLENT
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS GOOD
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS EMERSON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS LOST CREEK ELEMENTARY SCH GREAT
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS NORTH PARK ELEMENTARY GOOD
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS WEST PARK ELEMENTARY GREAT
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS COLUMBUS MIDDLE SCHOOL GOOD
COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS COLUMBUS HIGH SCHOOL GOOD
CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS GREAT
CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS CONESTOGA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS CONESTOGA JR/SR HIGH SCHOOL GREAT
CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS CONESTOGA JR/SR HIGH SCHOOL GOOD
COZAD COMMUNITY SCHOOLS GOOD
COZAD COMMUNITY SCHOOLS COZAD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
COZAD COMMUNITY SCHOOLS COZAD MIDDLE SCHOOL GOOD
COZAD COMMUNITY SCHOOLS COZAD HIGH SCHOOL GOOD
CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS GOOD
CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS CRAWFORD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS CRAWFORD HIGH SCHOOL GREAT
CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS CRAWFORD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
CREEK VALLEY SCHOOLS GOOD
CREEK VALLEY SCHOOLS CREEK VALLEY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CREEK VALLEY SCHOOLS CREEK VALLEY HIGH SCHOOL GREAT
CREEK VALLEY SCHOOLS CREEK VALLEY HIGH SCHOOL GREAT
CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS GREAT
CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS CREIGHTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS CREIGHTON COMMUNITY HIGH SCH GREAT
CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS CREIGHTON COMMUNITY HIGH SCH GREAT
CRETE PUBLIC SCHOOLS GOOD
CRETE PUBLIC SCHOOLS CRETE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
CRETE PUBLIC SCHOOLS CRETE INTERMEDIATE SCHOOL GOOD
CRETE PUBLIC SCHOOLS CRETE MIDDLE SCHOOL GOOD
CRETE PUBLIC SCHOOLS CRETE HIGH SCHOOL GOOD
CROFTON COMMUNITY SCHOOLS EXCELLENT
CROFTON COMMUNITY SCHOOLS CROFTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CROFTON COMMUNITY SCHOOLS CROFTON HIGH SCHOOL EXCELLENT
CROFTON COMMUNITY SCHOOLS CROFTON HIGH SCHOOL EXCELLENT
CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS GREAT
CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS CROSS COUNTY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS CROSS COUNTY MIDDLE SCHOOL GREAT
CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS CROSS COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS BELLWOOD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS DAVID CITY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS DAVID CITY SECONDARY SCHOOL GREAT
DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS DAVID CITY SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
DESHLER PUBLIC SCHOOLS GOOD
DESHLER PUBLIC SCHOOLS DESHLER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
DESHLER PUBLIC SCHOOLS DESHLER HIGH SCHOOL EXCELLENT
DESHLER PUBLIC SCHOOLS DESHLER HIGH SCHOOL GREAT
DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS DILLER-ODELL ELEM SCHOOL GREAT
DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS DILLER-ODELL SECONDARY SCHOOL GREAT
DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS DILLER-ODELL SECONDARY SCHOOL GREAT
DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS EXCELLENT
DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS DONIPHAN-TRUMBULL ELEMENTARY EXCELLENT
DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS DONIPHAN-TRUMBULL SECONDARY GREAT
DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS DONIPHAN-TRUMBULL SECONDARY GOOD
DORCHESTER PUBLIC SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
DORCHESTER PUBLIC SCHOOL DORCHESTER ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
DORCHESTER PUBLIC SCHOOL DORCHESTER HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
DORCHESTER PUBLIC SCHOOL DORCHESTER HIGH SCHOOL GOOD
DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS GOOD
DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS DOUGLAS CO WEST ELEMENTARY SCH GOOD
DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS DOUGLAS CO WEST MIDDLE SCHOOL GREAT
DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS DOUGLAS CO WEST HIGH SCHOOL GREAT
DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS GOOD
DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS BENKELMAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS STRATTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS DUNDY CO STRATTON HIGH SCHOOL GREAT
DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS DUNDY CO STRATTON HIGH SCHOOL GREAT
EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS GOOD
EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT BRAINARD EXCELLENT
EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT DWIGHT GOOD
EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT BRAINARD GOOD
EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT BRAINARD GOOD
ELBA PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
ELBA PUBLIC SCHOOLS ELBA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ELBA PUBLIC SCHOOLS ELBA SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ELBA PUBLIC SCHOOLS ELBA SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ELGIN PUBLIC SCHOOLS GREAT
ELGIN PUBLIC SCHOOLS ELGIN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ELGIN PUBLIC SCHOOLS ELGIN HIGH SCHOOL GOOD
ELGIN PUBLIC SCHOOLS ELGIN HIGH SCHOOL GREAT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ARBOR VIEW ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS FIRE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS HILLRISE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS MANCHESTER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS SAGEWOOD ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS SPRING RIDGE ELEMENTARY EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS WEST BAY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS WEST DODGE STATION ELEMENTARY EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS WESTRIDGE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN GRANDVIEW MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN RIDGE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN VALLEY VIEW MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN HIGH SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN PUBLIC SCHOOLS ELKHORN SOUTH HIGH SCHOOL EXCELLENT
ELKHORN VALLEY SCHOOLS GOOD
ELKHORN VALLEY SCHOOLS ELKHORN VALLEY ELEMENTARY SCH GREAT
ELKHORN VALLEY SCHOOLS ELKHORN VALLEY HIGH SCHOOL GOOD
ELKHORN VALLEY SCHOOLS ELKHORN VALLEY HIGH SCHOOL GOOD
ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS GREAT
ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS ELM CREEK ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS ELM CREEK HIGH SCHOOL GREAT
ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS ELM CREEK HIGH SCHOOL GOOD
ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS ELMWOOD-MURDOCK ELEM SCHOOL GREAT
ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS ELMWOOD-MURDOCK JR/SR HIGH SCH EXCELLENT
ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS ELMWOOD-MURDOCK JR/SR HIGH SCH GREAT
ELWOOD PUBLIC SCHOOLS GOOD
ELWOOD PUBLIC SCHOOLS ELWOOD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
ELWOOD PUBLIC SCHOOLS ELWOOD HIGH SCHOOL GREAT
ELWOOD PUBLIC SCHOOLS ELWOOD HIGH SCHOOL GOOD
EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS GOOD
EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS EMERSON-HUBBARD ELEMENTARY SCH GOOD
EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS EMERSON-HUBBARD HIGH SCHOOL GOOD
EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS EMERSON-HUBBARD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS GOOD
EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT EUSTIS GOOD
EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS EUSTIS-FARNAM HIGH SCHOOL EXCELLENT
EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS EUSTIS-FARNAM HIGH SCHOOL GOOD
EWING PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
EWING PUBLIC SCHOOLS EWING ELEMENTARY SCHOOL GOOD
EWING PUBLIC SCHOOLS EWING HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
EWING PUBLIC SCHOOLS EWING HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS GOOD
EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS EXETER-MILLIGAN ELEM-EXETER GOOD
EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS EXETER-MILLIGAN ELEM-MILLIGAN GREAT
EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS EXETER-MILLIGAN HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS EXETER-MILLIGAN HIGH SCHOOL GREAT
FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS GOOD
FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS JEFFERSON INTERMEDIATE SCHOOL GOOD
FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS FAIRBURY JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS FAIRBURY JR-SR HIGH SCHOOL GOOD
FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS GOOD
FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS FALLS CITY NORTH ELEMENTARY GOOD
FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS FALLS CITY SOUTH ELEMENTARY GREAT
FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS FALLS CITY MIDDLE SCHOOL GOOD
FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS FALLS CITY SENIOR HIGH NEEDS IMPROVEMENT
FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS GREAT
FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS FILLMORE CENTRAL ELEMENTARY GREAT
FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS FILLMORE CENTRAL MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS FILLMORE CENTRAL HIGH SCHOOL GREAT
FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS GREAT
FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS FORT CALHOUN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS FORT CALHOUN HIGH SCHOOL GREAT
FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS FORT CALHOUN HIGH SCHOOL GREAT
FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS FRANKLIN ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS FRANKLIN SECONDARY SCHOOL GOOD
FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS FRANKLIN SECONDARY SCHOOL GOOD
FREEMAN PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
FREEMAN PUBLIC SCHOOLS FREEMAN ELEMENTARY-ADAMS EXCELLENT
FREEMAN PUBLIC SCHOOLS FREEMAN HIGH SCHOOL EXCELLENT
FREEMAN PUBLIC SCHOOLS FREEMAN HIGH SCHOOL GREAT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS GOOD
FREMONT PUBLIC SCHOOLS BELL FIELD ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS CLARMAR ELEMENTARY SCHOOL GOOD
FREMONT PUBLIC SCHOOLS GRANT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS HOWARD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
FREMONT PUBLIC SCHOOLS JOHNSON CROSSING ACADEMIC CENTER (5-6) GOOD
FREMONT PUBLIC SCHOOLS LINDEN ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS MILLIKEN PARK ELEMENTARY SCH NEEDS IMPROVEMENT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
FREMONT PUBLIC SCHOOLS FREMONT MIDDLE SCHOOL GOOD
FREMONT PUBLIC SCHOOLS FREMONT SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
FRIEND PUBLIC SCHOOLS GREAT
FRIEND PUBLIC SCHOOLS FRIEND ELEMENTARY SCHOOL GREAT
FRIEND PUBLIC SCHOOLS FRIEND HIGH SCHOOLS GREAT
FRIEND PUBLIC SCHOOLS FRIEND HIGH SCHOOLS GOOD
FULLERTON PUBLIC SCHOOLS GREAT
FULLERTON PUBLIC SCHOOLS FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
FULLERTON PUBLIC SCHOOLS FULLERTON HIGH SCHOOL GOOD
FULLERTON PUBLIC SCHOOLS FULLERTON HIGH SCHOOL EXCELLENT
GARDEN COUNTY SCHOOLS GOOD
GARDEN COUNTY SCHOOLS GARDEN COUNTY ELEMENTARY SCH GOOD
GARDEN COUNTY SCHOOLS GARDEN COUNTY JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
GARDEN COUNTY SCHOOLS GARDEN COUNTY JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
GERING PUBLIC SCHOOLS GOOD
GERING PUBLIC SCHOOLS GEIL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GERING PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
GERING PUBLIC SCHOOLS NORTHFIELD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GERING PUBLIC SCHOOLS GERING JUNIOR HIGH SCHOOL GOOD
GERING PUBLIC SCHOOLS GERING HIGH SCHOOL GOOD
GIBBON PUBLIC SCHOOLS GOOD
GIBBON PUBLIC SCHOOLS GIBBON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GIBBON PUBLIC SCHOOLS GIBBON HIGH SCHOOL GOOD
GIBBON PUBLIC SCHOOLS GIBBON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GILTNER PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
GILTNER PUBLIC SCHOOLS GILTNER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GILTNER PUBLIC SCHOOLS GILTNER HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GILTNER PUBLIC SCHOOLS GILTNER HIGH SCHOOL GOOD
GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS GOOD
GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS GORDON-RUSHVILLE ELEM-GORDON NEEDS IMPROVEMENT
GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS GORDON-RUSHVILLE ELE-RUSHVILLE GREAT
GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS GORDON-RUSHVILLE MIDDLE SCHOOL GOOD
GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS GORDON-RUSHVILLE HIGH SCHOOL GREAT
GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS GOOD
GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS DUDLEY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS GOTHENBURG SECONDARY SCHOOL GREAT
GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS GOTHENBURG SECONDARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS DODGE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS ENGLEMAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS GATES ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS HOWARD ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS KNICKREHM ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS NEWELL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS SEEDLING MILE ELEM SCHOOL EXCELLENT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS SHOEMAKER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS STARR ELEMENTARY SCHOOL GREAT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS WASMER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS WEST LAWN ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS BARR MIDDLE SCHOOL GOOD
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS WALNUT MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS GRAND ISLAND SENIOR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS ASPEN CREEK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS GRETNA ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS PALISADES ELEMENTARY SCHOOL GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS SQUIRE JOHN THOMAS ELEMENTARY GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS WHITETAIL CREEK ELEMENTARY GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS ASPEN CREEK MIDDLE SCHOOL GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS GRETNA MIDDLE SCHOOL GREAT
GRETNA PUBLIC SCHOOLS GRETNA HIGH SCHOOL GREAT
HAMPTON PUBLIC SCHOOLS GREAT
HAMPTON PUBLIC SCHOOLS HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HAMPTON PUBLIC SCHOOLS HAMPTON HIGH SCHOOL EXCELLENT
HAMPTON PUBLIC SCHOOLS HAMPTON HIGH SCHOOL GREAT
HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS HARTINGTON-NEWCASTLE ELEM AT HARTINGTON GOOD
HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS HARTINGTON-NEWCASTLE ELEM AT NEWCASTLE NEEDS IMPROVEMENT
HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS HARTINGTON NEWCASTLE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS HARTINGTON NEWCASTLE HIGH SCHOOL GREAT
HARVARD PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
HARVARD PUBLIC SCHOOLS HARVARD ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HARVARD PUBLIC SCHOOLS HARVARD MIDDLE SCHOOL GOOD
HARVARD PUBLIC SCHOOLS HARVARD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS GOOD
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS ALCOTT ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS HAWTHORNE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS LONGFELLOW ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS RAYMOND A WATSON ELEM SCHOOL GOOD
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS HASTINGS MIDDLE SCHOOL GOOD
HASTINGS PUBLIC SCHOOLS HASTINGS SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS GREAT
HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS HAY SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS HAY SPRINGS MIDDLE SCHOOL GOOD
HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS HAY SPRINGS HIGH SCHOOL EXCELLENT
HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS GOOD
HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS HAYES CENTER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS HAYES CENTER SECONDARY SCHOOL GOOD
HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS HAYES CENTER SECONDARY SCHOOL GOOD
HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS GREAT
HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS HEARTLAND COMMUNITY ELEMENTARY GREAT
HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS HEARTLAND COMMUNITY HIGH SCH GREAT
HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS HEARTLAND COMMUNITY HIGH SCH EXCELLENT
HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS GOOD
HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS HEMINGFORD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS HEMINGFORD HIGH SCHOOL GOOD
HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS HEMINGFORD HIGH SCHOOL GREAT
HERSHEY PUBLIC SCHOOLS GOOD
HERSHEY PUBLIC SCHOOLS HERSHEY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
HERSHEY PUBLIC SCHOOLS HERSHEY HIGH SCHOOL GOOD
HERSHEY PUBLIC SCHOOLS HERSHEY HIGH SCHOOL GOOD
HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS GOOD
HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS HIGH PLAINS COMM ELEM/CLARKS GREAT
HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS HIGH PLAINS ELEMENTARY/POLK GREAT
HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS HIGH PLAINS COMMUNITY MS GOOD
HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS HIGH PLAINS COMMUNITY HIGH SCH GOOD
HITCHCOCK CO SCH SYSTEM GREAT
HITCHCOCK CO SCH SYSTEM HITCHCOCK CO ELEMENTARY GREAT
HITCHCOCK CO SCH SYSTEM HITCHCOCK CO JR/SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
HITCHCOCK CO SCH SYSTEM HITCHCOCK CO JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS GREAT
HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS HOLDREGE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS HOLDREGE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS HOLDREGE HIGH SCHOOL GOOD
HOMER COMMUNITY SCHOOLS GOOD
HOMER COMMUNITY SCHOOLS HOMER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
HOMER COMMUNITY SCHOOLS HOMER HIGH SCHOOL GOOD
HOMER COMMUNITY SCHOOLS HOMER HIGH SCHOOL GOOD
HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS GREAT
HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS HOWELLS-DODGE ELEMENTARY SCHOOL/DODGE GREAT
HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS HOWELLS-DODGE ELEMENTARY SCHOOL/HOWELLS GREAT
HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS HOWELLS SENIOR HIGH SCHOOL EXCELLENT
HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS HOWELLS SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER GOOD
HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER HTRS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER HTRS MIDDLE SCHOOL GOOD
HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER HTRS HIGH SCHOOL EXCELLENT
HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS GOOD
HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS HUMPHREY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS LINDSAY ATTENDANCE CENTER GOOD
HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS HUMPHREY JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS HUMPHREY JR-SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
HYANNIS AREA SCHOOLS GREAT
HYANNIS AREA SCHOOLS HYANNIS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
HYANNIS AREA SCHOOLS HYANNIS HIGH SCHOOL EXCELLENT
HYANNIS AREA SCHOOLS HYANNIS HIGH SCHOOL GREAT
JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS GOOD
JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS JOHNSON CO CENTRAL ELEM-COOK GOOD
JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS JOHNSON CO CENTRAL EL-TECUMSEH NEEDS IMPROVEMENT
JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS JOHNSON CO CENTRAL MIDDLE SCH GOOD
JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS JOHNSON CO CENTRAL HIGH SCHOOL EXCELLENT
JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS GREAT
JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT JOHNSON GREAT
JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT JOHNSON GOOD
JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT JOHNSON GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS BRYANT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS BUFFALO HILLS ELEMENTARY GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS EMERSON ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS GLENWOOD ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS KENWOOD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS MEADOWLARK ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS NORTHEAST ELEMENTARY SCHOOL GOOD
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS PARK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS WINDY HILLS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS HORIZON MIDDLE SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS SUNRISE MIDDLE SCHOOL GREAT
KEARNEY PUBLIC SCHOOLS KEARNEY HIGH SCHOOL GOOD
KENESAW PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
KENESAW PUBLIC SCHOOLS KENESAW ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KENESAW PUBLIC SCHOOLS KENESAW SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
KENESAW PUBLIC SCHOOLS KENESAW SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS GREAT
KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS PLEASANT VIEW SCHOOL GOOD
KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS SPRING VIEW ELEMENTARY SCHOOL GREAT
KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS KEYA PAHA COUNTY HIGH SCHOOL GOOD
KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS KEYA PAHA COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
KIMBALL PUBLIC SCHOOLS GOOD
KIMBALL PUBLIC SCHOOLS MARY LYNCH ELEMENTARY GOOD
KIMBALL PUBLIC SCHOOLS KIMBALL JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
KIMBALL PUBLIC SCHOOLS KIMBALL JR/SR HIGH SCHOOL GOOD
LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS GREAT
LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS PLATTE CENTER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS SHELL CREEK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS LAKEVIEW JUNIOR HIGH SCHOOL GREAT
LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS LAKEVIEW HIGH SCHOOL GOOD
LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL GREAT
LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL LAUREL-CONCORD-COLERIDGE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL LAUREL-CONCORD-COLERIDGE MIDDLE SCHOOL GOOD
LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL LAUREL-CONCORD-COLERIDGE HIGH SCHOOL GREAT
LEIGH COMMUNITY SCHOOLS GREAT
LEIGH COMMUNITY SCHOOLS LEIGH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LEIGH COMMUNITY SCHOOLS LEIGH HIGH SCHOOL GREAT
LEIGH COMMUNITY SCHOOLS LEIGH HIGH SCHOOL EXCELLENT
LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS LEWISTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS LEWISTON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS LEWISTON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS GOOD
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS BRYAN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS MORTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS PERSHING ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS LEXINGTON MIDDLE SCHOOL GOOD
LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS LEXINGTON HIGH SCHOOL GOOD
LEYTON PUBLIC SCHOOLS GREAT
LEYTON PUBLIC SCHOOLS LEYTON ELEMENTARY/JUNIOR HIGH SCHOOL GREAT
LEYTON PUBLIC SCHOOLS LEYTON ELEMENTARY/JUNIOR HIGH SCHOOL GREAT
LEYTON PUBLIC SCHOOLS LEYTON HIGH SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ADAMS ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS BEATTIE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS BELMONT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS BROWNELL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS CALVERT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS CAMPBELL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS CAVETT ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS CLINTON ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS EASTRIDGE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ELLIOTT ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS EVERETT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS FREDSTROM ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS HARTLEY ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS HILL ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS HOLMES ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS HUMANN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS HUNTINGTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS KAHOA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS KLOEFKORN ELEMENTARY EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS KOOSER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MAXEY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MCPHEE ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MEADOW LANE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MORLEY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS NORWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS PERSHING ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS PRESCOTT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS PYRTLE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS RANDOLPH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS RILEY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ROPER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ROUSSEAU ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SARATOGA ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS WEST LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS WYSONG ELEMENTARY EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS ZEMAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS CULLER MIDDLE SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS DAWES MIDDLE SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS GOODRICH MIDDLE SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS IRVING MIDDLE SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LEFLER MIDDLE SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LUX MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MICKLE MIDDLE SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS MOORE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS PARK MIDDLE SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS POUND MIDDLE SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SCHOO MIDDLE SCHOOL GREAT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SCOTT MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LINCOLN EAST HIGH SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LINCOLN HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LINCOLN NORTHEAST HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS LINCOLN SOUTHEAST HIGH SCHOOL GOOD
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS NORTH STAR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LINCOLN PUBLIC SCHOOLS SOUTHWEST HIGH SCHOOL GREAT
LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS GOOD
LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS LITCHFIELD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS LITCHFIELD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS LITCHFIELD HIGH SCHOOL GOOD
LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS GREAT
LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS LOGAN VIEW ELEMENTARY GREAT
LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS LOGAN VIEW JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS LOGAN VIEW JR/SR HIGH SCHOOL GREAT
LOOMIS PUBLIC SCHOOLS GREAT
LOOMIS PUBLIC SCHOOLS LOOMIS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LOOMIS PUBLIC SCHOOLS LOOMIS SECONDARY SCHOOL GREAT
LOOMIS PUBLIC SCHOOLS LOOMIS SECONDARY SCHOOL GREAT
LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS GOOD
LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS LOUISVILLE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS LOUISVILLE MIDDLE SCHOOL GREAT
LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS LOUISVILLE HIGH SCHOOL GOOD
LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS GOOD
LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS LOUP CITY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS LOUP CITY HIGH SCHOOL GOOD
LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS LOUP CITY HIGH SCHOOL GOOD
LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS GREAT
LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS LOUP COUNTY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS LOUP COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS LOUP COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS GREAT
LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS NORTHEAST ELEMENTARY AT LYONS EXCELLENT
LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS NORTHEAST SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS NORTHEAST SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
MADISON PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
MADISON PUBLIC SCHOOLS MADISON ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MADISON PUBLIC SCHOOLS MADISON MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MADISON PUBLIC SCHOOLS MADISON HIGH SCHOOL GOOD
MALCOLM PUBLIC SCHOOLS GREAT
MALCOLM PUBLIC SCHOOLS MALCOLM ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MALCOLM PUBLIC SCHOOLS MALCOLM JR/SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
MALCOLM PUBLIC SCHOOLS MALCOLM JR/SR HIGH SCHOOL GREAT
MAXWELL PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
MAXWELL PUBLIC SCHOOLS MAXWELL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MAXWELL PUBLIC SCHOOLS MAXWELL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MAXWELL PUBLIC SCHOOLS MAXWELL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS GOOD
MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS MAYWOOD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS MAYWOOD HIGH SCHOOL GOOD
MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS MAYWOOD HIGH SCHOOL GOOD
MC COOK PUBLIC SCHOOLS GREAT
MC COOK PUBLIC SCHOOLS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MC COOK PUBLIC SCHOOLS MC COOK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MC COOK PUBLIC SCHOOLS MC COOK JUNIOR HIGH SCHOOL GREAT
MC COOK PUBLIC SCHOOLS MC COOK SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS GOOD
MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS MC COOL JUNCTION ELEM SCHOOL GOOD
MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS MCCOOL JUNCTION JR-SR HIGH SCH GOOD
MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS MCCOOL JUNCTION JR-SR HIGH SCH NEEDS IMPROVEMENT
MC PHERSON COUNTY SCHOOLS GREAT
MC PHERSON COUNTY SCHOOLS TRYON ELEMENTARY EXCELLENT
MC PHERSON COUNTY SCHOOLS MC PHERSON COUNTY SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MC PHERSON COUNTY SCHOOLS MC PHERSON COUNTY SECONDARY SCHOOL GREAT
MEAD PUBLIC SCHOOLS GREAT
MEAD PUBLIC SCHOOLS MEAD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MEAD PUBLIC SCHOOLS MEAD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MEAD PUBLIC SCHOOLS MEAD HIGH SCHOOL GOOD
MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS GOOD
MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS MEDICINE VALLEY ELEMENTARY GREAT
MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS MEDICINE VALLEY JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS MEDICINE VALLEY JR-SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS GOOD
MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS MERIDIAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS MERIDIAN HIGH SCHOOL EXCELLENT
MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS MERIDIAN HIGH SCHOOL GOOD
MILFORD PUBLIC SCHOOLS GREAT
MILFORD PUBLIC SCHOOLS MILFORD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILFORD PUBLIC SCHOOLS MILFORD HIGH SCHOOL GOOD
MILFORD PUBLIC SCHOOLS MILFORD HIGH SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS ALDRICH ELEMENTARY EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS BLACK ELK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS BRYAN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS CODY ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS COTTONWOOD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS EZRA MILLARD ELEMENTARY SCH GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS GRACE ABBOTT ELEM SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS HARVEY OAKS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS HITCHCOCK ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS HOLLING HEIGHTS ELEM SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS J STERLING MORTON ELEM SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS NEIHARDT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS NORMAN ROCKWELL ELEM SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS NORRIS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS REAGAN ELEMENTARY GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS REEDER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS ROHWER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS UPCHURCH ELEMENTARY EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS WALT DISNEY ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS WHEELER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS WILLA CATHER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS WILLOWDALE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS BEADLE MIDDLE SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS HARRY ANDERSEN MIDDLE SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS KIEWIT MIDDLE SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MILLARD CENTRAL MIDDLE SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MILLARD NORTH MIDDLE SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS RUSSELL MIDDLE SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MILLARD NORTH HIGH SCHOOL GREAT
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MILLARD SOUTH HIGH SCHOOL GOOD
MILLARD PUBLIC SCHOOLS MILLARD WEST HIGH SCHOOL GREAT
MINATARE PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
MINATARE PUBLIC SCHOOLS MINATARE ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MINATARE PUBLIC SCHOOLS MINATARE HIGH SCHOOL GREAT
MINATARE PUBLIC SCHOOLS MINATARE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MINDEN PUBLIC SCHOOLS GOOD
MINDEN PUBLIC SCHOOLS MINDEN EAST ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MINDEN PUBLIC SCHOOLS C L JONES MIDDLE SCHOOL GREAT
MINDEN PUBLIC SCHOOLS MINDEN HIGH SCHOOL GOOD
MITCHELL PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
MITCHELL PUBLIC SCHOOLS MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MITCHELL PUBLIC SCHOOLS MITCHELL SECONDARY SCHOOL GOOD
MITCHELL PUBLIC SCHOOLS MITCHELL SECONDARY SCHOOL GREAT
MORRILL PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
MORRILL PUBLIC SCHOOLS MORRILL ELEMENTARY GOOD
MORRILL PUBLIC SCHOOLS MORRILL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
MORRILL PUBLIC SCHOOLS MORRILL HIGH SCHOOL GOOD
MULLEN PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
MULLEN PUBLIC SCHOOLS MULLEN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
MULLEN PUBLIC SCHOOLS MULLEN HIGH SCHOOL GOOD
MULLEN PUBLIC SCHOOLS MULLEN HIGH SCHOOL GREAT
NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS HAYWARD ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS NEBRASKA CITY NORTHSIDE ELEM GOOD
NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS NEBRASKA CITY MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS NEBRASKA CITY HIGH SCHOOL GOOD
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 GREAT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 CLEARWATER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 ORCHARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 VERDIGRE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 CLEARWATER MIDDLE SCHOOL GREAT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 ORCHARD MIDDLE SCHOOL GOOD
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 VERDIGRE MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 CLEARWATER HIGH SCHOOL GREAT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 ORCHARD HIGH SCHOOL EXCELLENT
NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1 VERDIGRE HIGH SCHOOL GREAT
NELIGH-OAKDALE SCHOOLS GREAT
NELIGH-OAKDALE SCHOOLS EASTWARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NELIGH-OAKDALE SCHOOLS WESTWARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NELIGH-OAKDALE SCHOOLS NELIGH-OAKDALE HIGH SCHOOL GOOD
NELIGH-OAKDALE SCHOOLS NELIGH-OAKDALE HIGH SCHOOL GOOD
NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS NEWMAN GROVE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS NEWMAN GROVE HIGH SCHOOL EXCELLENT
NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS NEWMAN GROVE HIGH SCHOOL EXCELLENT
NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS GOOD
NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS NIOBRARA ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS NIOBRARA SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS NIOBRARA SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS GOOD
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS BEL AIR ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS GRANT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS WOODLAND PARK ELEMENTARY SCH GREAT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS NORFOLK JR HIGH SCHOOL GOOD
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS NORFOLK MIDDLE SCHOOL GREAT
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS NORFOLK SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
NORRIS SCHOOL DIST 160 GREAT
NORRIS SCHOOL DIST 160 NORRIS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORRIS SCHOOL DIST 160 NORRIS INTERMEDIATE SCHOOL GREAT
NORRIS SCHOOL DIST 160 NORRIS MIDDLE SCHOOL GREAT
NORRIS SCHOOL DIST 160 NORRIS HIGH SCHOOL GREAT
NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS GOOD
NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS NORTH BEND CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS NORTH BEND CENTRAL HIGH SCHOOL EXCELLENT
NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS NORTH BEND CENTRAL MIDDLE SCHOOL GOOD
NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS NORTH BEND CENTRAL HIGH SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS GOOD
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS CODY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS EISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS LAKE MALONEY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS MC DONALD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS OSGOOD ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS ADAMS MIDDLE SCHOOL GOOD
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS MADISON MIDDLE SCHOOL GOOD
NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS NORTH PLATTE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS GREAT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS 1R ELEMENTARY GREAT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS CEDAR HOLLOW SCHOOL GREAT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS CHAPMAN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS ST LIBORY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS 1R ELEMENTARY GREAT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS CEDAR HOLLOW SCHOOL EXCELLENT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS ST LIBORY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS NORTHWEST HIGH SCHOOL GOOD
OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS GREAT
OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS OAKLAND CRAIG ELEMENTARY GREAT
OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS OAKLAND CRAIG JUNIOR HIGH GREAT
OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS OAKLAND CRAIG SENIOR HIGH GOOD
OGALLALA PUBLIC SCHOOLS GOOD
OGALLALA PUBLIC SCHOOLS PRAIRIE VIEW SCHOOL GOOD
OGALLALA PUBLIC SCHOOLS PRAIRIE VIEW SCHOOL GOOD
OGALLALA PUBLIC SCHOOLS OGALLALA HIGH SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS ADAMS ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS ASHLAND PARK/ROBBINS ELEM SCH GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BANCROFT ELEMENTARY NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BEALS ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BELLE RYAN ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BENSON WEST ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BOYD ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CASTELAR ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CATLIN MAGNET CENTER NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CENTRAL PARK ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CHANDLER VIEW ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS COLUMBIAN ELEM SCHOOL EXCELLENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CONESTOGA MAGNET ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CRESTRIDGE MAGNET CENTER GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS DODGE ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS DRUID HILL ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS DUNDEE ELEM SCHOOL GREAT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS EDISON ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS FIELD CLUB ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS FLORENCE ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS FONTENELLE ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS FRANKLIN ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS FULLERTON MAGNET CENTER GREAT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS GATEWAY ELEMENTARY NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS GILDER ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS GOMEZ HERITAGE ELEMENTARY SCH NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS HARRISON ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS HARTMAN ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS HIGHLAND ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS INDIAN HILL ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS JACKSON ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS JEFFERSON ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS JOSLYN ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS KELLOM ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS KENNEDY ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS KING ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS LOTHROP MAGNET CENTER GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MASTERS ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MILLER PARK ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MINNE LUSA ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MOUNT VIEW ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS OAK VALLEY ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS PAWNEE ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS PICOTTE ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS PINEWOOD ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS PONCA ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS PRAIRIE WIND ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS ROSE HILL ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SADDLEBROOK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SHERMAN ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SKINNER MAGNET CENTER NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SPRING LAKE MAGNET CENTER NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SPRINGVILLE ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS STANDING BEAR ELEMENTARY SCH GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS SUNNY SLOPE ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS WAKONDA ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS WALNUT HILL ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS WASHINGTON ELEM SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS WESTERN HILLS MAGNET CENTER NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS WILSON FOCUS SCHOOL GREAT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS ALFONZA W DAVIS MIDDLE SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS ALICE BUFFETT MAGNET MS GREAT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BEVERIDGE MAGNET MIDDLE SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BRYAN MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS KING SCIENCE/TECH MAGNET M S NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MC MILLAN MAGNET MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MONROE MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS MORTON MAGNET MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS NATHAN HALE MAGNET MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS NORRIS MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS R M MARRS MAGNET MIDDLE SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BENSON MAGNET HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BRYAN HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS BURKE HIGH SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS CENTRAL HIGH SCHOOL GOOD
OMAHA PUBLIC SCHOOLS OMAHA NORTH MAGNET HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS OMAHA NORTHWEST MAGNET HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
OMAHA PUBLIC SCHOOLS OMAHA SOUTH MAGNET HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
O'NEILL PUBLIC SCHOOLS GOOD
O'NEILL PUBLIC SCHOOLS O'NEILL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
O'NEILL PUBLIC SCHOOLS O'NEILL HIGH SCHOOL GOOD
O'NEILL PUBLIC SCHOOLS O'NEILL HIGH SCHOOL GOOD
ORD PUBLIC SCHOOLS GREAT
ORD PUBLIC SCHOOLS ORD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ORD PUBLIC SCHOOLS ORD JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
ORD PUBLIC SCHOOLS ORD JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS OSCEOLA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS OSCEOLA MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS OSCEOLA HIGH SCHOOL EXCELLENT
OSMOND COMMUNITY SCHOOLS GREAT
OSMOND COMMUNITY SCHOOLS OSMOND ELEMENTARY SCHOOL GREAT
OSMOND COMMUNITY SCHOOLS OSMOND HIGH SCHOOL GREAT
OSMOND COMMUNITY SCHOOLS OSMOND HIGH SCHOOL GREAT
OVERTON PUBLIC SCHOOLS GOOD
OVERTON PUBLIC SCHOOLS OVERTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
OVERTON PUBLIC SCHOOLS OVERTON HIGH SCHOOL GREAT
OVERTON PUBLIC SCHOOLS OVERTON HIGH SCHOOL GREAT
PALMER PUBLIC SCHOOLS GREAT
PALMER PUBLIC SCHOOLS PALMER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
PALMER PUBLIC SCHOOLS PALMER JUNIOR-SENIOR HIGH GREAT
PALMER PUBLIC SCHOOLS PALMER JUNIOR-SENIOR HIGH GOOD
PALMYRA DISTRICT O R 1 GREAT
PALMYRA DISTRICT O R 1 ELEMENTARY AT BENNET GREAT
PALMYRA DISTRICT O R 1 JR-SR HIGH SCHOOL AT PALMYRA GOOD
PALMYRA DISTRICT O R 1 JR-SR HIGH SCHOOL AT PALMYRA GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS ANDERSON GROVE ELEMENTARY SCH GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS BELL ELEMENTARY GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS CARRIAGE HILL ELEMENTARY SCH GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS G STANLEY HALL ELEMENTARY SCH GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS GOLDEN HILLS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS HICKORY HILL ELEMENTARY SCH GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS LA VISTA WEST ELEMENTARY SCH GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PARKVIEW HEIGHTS ELEM SCHOOL GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PATRIOT ELEMENTARY GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PORTAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PRAIRIE QUEEN ELEMENTARY GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS RUMSEY STATION ELEMENTARY SCH GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS TARA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS TRUMBLE PARK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS WALNUT CREEK ELEMENTARY GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS LA VISTA MIDDLE SCHOOL GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS LIBERTY MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PAPILLION MIDDLE SCHOOL GREAT
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PAPILLION LA VISTA SENIOR HIGH GOOD
PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS PAPILLION LA VISTA SOUTH HS GREAT
PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS GOOD
PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS PAWNEE CITY ELEMENTARY SCH GOOD
PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS PAWNEE CITY SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS PAWNEE CITY SECONDARY SCHOOL GOOD
PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS GOOD
PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS PAXTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS PAXTON HIGH SCHOOL GOOD
PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS PAXTON HIGH SCHOOL EXCELLENT
PENDER PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
PENDER PUBLIC SCHOOLS PENDER ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
PENDER PUBLIC SCHOOLS PENDER HIGH SCHOOL GREAT
PENDER PUBLIC SCHOOLS PENDER HIGH SCHOOL GREAT
PERKINS COUNTY SCHOOLS GREAT
PERKINS COUNTY SCHOOLS PERKINS COUNTY ELEMENTARY SCH GOOD
PERKINS COUNTY SCHOOLS PERKINS COUNTY JUNIOR- SENIOR HIGH SCHOOL EXCELLENT
PERKINS COUNTY SCHOOLS PERKINS COUNTY JUNIOR- SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
PIERCE PUBLIC SCHOOLS GREAT
PIERCE PUBLIC SCHOOLS PIERCE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PIERCE PUBLIC SCHOOLS PIERCE JR/SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
PIERCE PUBLIC SCHOOLS PIERCE JR/SR HIGH SCHOOL GREAT
PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS PLAINVIEW ELEMENTARY SCHOOL GOOD
PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS PLAINVIEW SECONDARY SCHOOL GREAT
PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS PLAINVIEW SECONDARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS GOOD
PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS PLATTSMOUTH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS PLATTSMOUTH MIDDLE SCHOOL GOOD
PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS PLATTSMOUTH HIGH SCHOOL GOOD
PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS GOOD
PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS PLEASANTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS PLEASANTON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS PLEASANTON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
PONCA PUBLIC SCHOOLS GREAT
PONCA PUBLIC SCHOOLS JACKSON ELEMENTARY GREAT
PONCA PUBLIC SCHOOLS PONCA ELEMENTARY SCHOOL GREAT
PONCA PUBLIC SCHOOLS PONCA HIGH SCHOOL EXCELLENT
PONCA PUBLIC SCHOOLS PONCA HIGH SCHOOL EXCELLENT
POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS POTTER-DIX ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS POTTER-DIX JR/SR HIGH SCHOOL GOOD
POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS POTTER-DIX JR/SR HIGH SCHOOL EXCELLENT
RALSTON PUBLIC SCHOOLS GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS BLUMFIELD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS KAREN WESTERN ELEMENTARY SCH GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS MEADOWS ELEMENTARY SCHOOL GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS MOCKINGBIRD ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
RALSTON PUBLIC SCHOOLS SEYMOUR ELEMENTARY SCHOOL GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS WILDEWOOD ELEMENTARY SCHOOL GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS RALSTON MIDDLE SCHOOL GOOD
RALSTON PUBLIC SCHOOLS RALSTON HIGH SCHOOL GOOD
RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS GREAT
RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS RANDOLPH ELEMENTARY SCHOOL GREAT
RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS RANDOLPH HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS RANDOLPH HIGH SCHOOL GREAT
RAVENNA PUBLIC SCHOOLS GOOD
RAVENNA PUBLIC SCHOOLS RAVENNA ELEMENTARY SCHOOL GOOD
RAVENNA PUBLIC SCHOOLS RAVENNA SENIOR HIGH GOOD
RAVENNA PUBLIC SCHOOLS RAVENNA SENIOR HIGH GOOD
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS GREAT
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCH AT VALPARAISO GREAT
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT CERESCO GREAT
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS INTERMEDIATE SCHOOL AT VALPARAISO GREAT
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS SECONDARY SCH AT RAYMOND GOOD
RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS SECONDARY SCH AT RAYMOND GREAT
RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS GREAT
RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS RED CLOUD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS RED CLOUD HIGH SCHOOL EXCELLENT
RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS RED CLOUD HIGH SCHOOL GREAT
RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS RIVERSIDE ELEMENTARY - CEDAR RAPIDS EXCELLENT
RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS RIVERSIDE ELEMENTARY - SPALDING EXCELLENT
RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS RIVERSIDE MIDDLE SCHOOL GREAT
RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS RIVERSIDE HIGH SCHOOL EXCELLENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS BASSETT GRADE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS PONY LAKE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS ROSE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS ROCK COUNTY HIGH SCHOOL GOOD
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS ROSE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS ROCK COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS GREAT
SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT HALSEY EXCELLENT
SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT DUNNING GREAT
SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL AT DUNNING GREAT
SANTEE COMMUNITY SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
SANTEE COMMUNITY SCHOOLS SANTEE ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SANTEE COMMUNITY SCHOOLS SANTEE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SANTEE COMMUNITY SCHOOLS SANTEE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SARGENT PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
SARGENT PUBLIC SCHOOLS SARGENT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SARGENT PUBLIC SCHOOLS SARGENT HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SARGENT PUBLIC SCHOOLS SARGENT HIGH SCHOOL GOOD
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS GOOD
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS RICHLAND ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS SCHUYLER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS SCHUYLER ELEMENTARY-FISHER'S GREAT
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS RICHLAND ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS SCHUYLER ELEMENTARY-FISHER'S GREAT
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS SCHUYLER MIDDLE SCHOOL GOOD
SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS SCHUYLER CENTRAL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS GOOD
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS LAKE MINATARE SCHOOL GOOD
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS LINCOLN HEIGHTS ELEMENTARY SCH GREAT
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS LONGFELLOW ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS WESTMOOR ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS BLUFFS MIDDLE SCHOOL GOOD
SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS SCOTTSBLUFF SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS GOOD
SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS ELEMENTARY SCHOOL AT SCRIBNER GREAT
SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS SCRIBNER-SNYDER SECONDARY SCH GOOD
SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS SCRIBNER-SNYDER SECONDARY SCH NEEDS IMPROVEMENT
SEWARD PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
SEWARD PUBLIC SCHOOLS SEWARD ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
SEWARD PUBLIC SCHOOLS SEWARD MIDDLE SCHOOL EXCELLENT
SEWARD PUBLIC SCHOOLS SEWARD HIGH SCHOOL GREAT
SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS GOOD
SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS SHELBY - RISING CITY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS SHELBY - RISING CITY MIDDLE SCHOOL GREAT
SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS SHELBY - RISING CITY HIGH SCHOOL GREAT
SHELTON PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
SHELTON PUBLIC SCHOOLS SHELTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SHELTON PUBLIC SCHOOLS SHELTON HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SHELTON PUBLIC SCHOOLS SHELTON HIGH SCHOOL GOOD
SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS SHICKLEY ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS SHICKLEY HIGH SCHOOL GREAT
SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS SHICKLEY HIGH SCHOOL GOOD
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS NORTH WARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS SOUTH WARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS SIDNEY MIDDLE SCHOOL GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS WEST ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SIDNEY PUBLIC SCHOOLS SIDNEY HIGH SCHOOL GREAT
SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS GREAT
SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS SILVER LAKE ELEM SCH-BLADEN GREAT
SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS SILVER LAKE HIGH SCHOOL GREAT
SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS SILVER LAKE HIGH SCHOOL EXCELLENT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS CHALK BUTTE SCHOOL GREAT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS HARRISON GRADE SCHOOL EXCELLENT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS PINK SCHOOL GREAT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS CHALK BUTTE SCHOOL GREAT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS HARRISON GRADE SCHOOL EXCELLENT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS PINK SCHOOL GREAT
SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS SIOUX COUNTY HIGH SCHOOL GREAT
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS CARDINAL ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS COVINGTON ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS DAKOTA CITY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS E N SWETT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS HARNEY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS LEWIS & CLARK ELEMENTARY SCH GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS SOUTH SIOUX CITY MIDDLE SCHOOL GOOD
SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS SOUTH SIOUX SENIOR HIGH SCHOOL GOOD
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 GREAT
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 LAWRENCE/NELSON ELEMENTARY SCH GOOD
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 SANDY CREEK ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 LAWRENCE - NELSON MIDDLE SCHOOL GOOD
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 SANDY CREEK MIDDLE SCHOOL GREAT
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 LAWRENCE/NELSON HIGH SCH GREAT
SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5 SANDY CREEK HIGH SCHOOL GREAT
SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS GOOD
SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS SO PLATTE ELEM AT BIG SPRINGS GOOD
SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS SOUTH PLATTE HIGH SCHOOL GOOD
SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS SOUTH PLATTE HIGH SCHOOL GOOD
SOUTHERN SCHOOL DIST 1 GOOD
SOUTHERN SCHOOL DIST 1 SOUTHERN ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SOUTHERN SCHOOL DIST 1 SOUTHERN HIGH SCHOOL GOOD
SOUTHERN SCHOOL DIST 1 SOUTHERN HIGH SCHOOL GOOD
SOUTHERN VALLEY SCHOOLS GOOD
SOUTHERN VALLEY SCHOOLS SO VALLEY ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SOUTHERN VALLEY SCHOOLS SOUTHERN VALLEY JR/SR HIGH GOOD
SOUTHERN VALLEY SCHOOLS SOUTHERN VALLEY JR/SR HIGH GOOD
SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS SOUTHWEST ELEMENTARY-INDIANOLA GOOD
SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS SOUTHWEST JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS SOUTHWEST JR/SR HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS GREAT
SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS SPRINGFIELD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS WESTMONT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS PLATTEVIEW CENTRAL JR HIGH SCHOOL GREAT
SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS PLATTEVIEW SENIOR HIGH SCHOOL GREAT
ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS GOOD
ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS ST EDWARD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS ST EDWARD HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS ST EDWARD HIGH SCHOOL GOOD
ST PAUL PUBLIC SCHOOLS GREAT
ST PAUL PUBLIC SCHOOLS ST PAUL ELEMENTARY SCHOOL GREAT
ST PAUL PUBLIC SCHOOLS ST PAUL JUNIOR HIGH SCHOOL GREAT
ST PAUL PUBLIC SCHOOLS ST PAUL HIGH SCHOOL EXCELLENT
STANTON COMMUNITY SCHOOLS GREAT
STANTON COMMUNITY SCHOOLS STANTON ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
STANTON COMMUNITY SCHOOLS STANTON HIGH SCHOOL GOOD
STANTON COMMUNITY SCHOOLS STANTON HIGH SCHOOL GREAT
STAPLETON PUBLIC SCHOOLS GREAT
STAPLETON PUBLIC SCHOOLS STAPLETON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
STAPLETON PUBLIC SCHOOLS STAPLETON HIGH SCHOOL GREAT
STAPLETON PUBLIC SCHOOLS STAPLETON HIGH SCHOOL GOOD
STERLING PUBLIC SCHOOLS GREAT
STERLING PUBLIC SCHOOLS STERLING ELEMENTARY SCHOOL GREAT
STERLING PUBLIC SCHOOLS STERLING HIGH SCHOOL GREAT
STERLING PUBLIC SCHOOLS STERLING HIGH SCHOOL GOOD
STUART PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
STUART PUBLIC SCHOOLS STUART ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
STUART PUBLIC SCHOOLS STUART HIGH SCHOOL GREAT
STUART PUBLIC SCHOOLS STUART HIGH SCHOOL GOOD
SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS GREAT
SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS ELEMENTARY SCHOOL AT SUMNER GOOD
SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS JUNIOR-SENIOR HIGH AT SUMNER GOOD
SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS JUNIOR-SENIOR HIGH AT SUMNER EXCELLENT
SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS GOOD
SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS SUPERIOR ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS SUPERIOR JR/SR HIGH SCHOOL GOOD
SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS SUPERIOR JR/SR HIGH SCHOOL GOOD
SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS GOOD
SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS SUTHERLAND ELEMENTARY SCHOOL GOOD
SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS SUTHERLAND HIGH SCHOOL GOOD
SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS SUTHERLAND HIGH SCHOOL GOOD
SUTTON PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
SUTTON PUBLIC SCHOOLS SUTTON ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
SUTTON PUBLIC SCHOOLS SUTTON SECONDARY SCHOOL GREAT
SUTTON PUBLIC SCHOOLS SUTTON SECONDARY SCHOOL EXCELLENT
SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS GREAT
SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT SYRACUSE NEEDS IMPROVEMENT
SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS MIDDLE SCHOOL AT SYRACUSE GREAT
SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS HIGH SCHOOL AT SYRACUSE GREAT
TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS GOOD
TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS ELEMENTARY SCHOOL AT TEKAMAH GOOD
TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS HIGH SCHOOL AT TEKAMAH GOOD
TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS HIGH SCHOOL AT TEKAMAH GOOD
THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS GREAT
THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS THAYER CENTRAL ELEMENTARY GREAT
THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS THAYER CENTRAL HIGH SCHOOL GREAT
THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS THAYER CENTRAL HIGH SCHOOL EXCELLENT
THEDFORD PUBLIC SCHOOLS GOOD
THEDFORD PUBLIC SCHOOLS THEDFORD ELEM ATTENDANCE CNTR GOOD
THEDFORD PUBLIC SCHOOLS THEDFORD HIGH SCHOOL GOOD
THEDFORD PUBLIC SCHOOLS THEDFORD HIGH SCHOOL GREAT
TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS GREAT
TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS TRI COUNTY ELEMENTARY SCHOOL GREAT
TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS TRI COUNTY JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS TRI COUNTY JR-SR HIGH SCHOOL GREAT
TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS GREAT
TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS TWIN RIVER ELEM-GENOA GOOD
TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS TWIN RIVER ELEM-SILVER CREEK EXCELLENT
TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS TWIN RIVER SR HIGH SCHOOL GOOD
TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS TWIN RIVER SR HIGH SCHOOL GREAT
UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS NEEDS IMPROVEMENT
UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS UMO N HO N NATION ELEM SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS UMO N HO N NATION MIDDLE SCH NEEDS IMPROVEMENT
UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS UMO N HO N NATION HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS CUTCOMB LAKE SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS GOOSE CREEK SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS KENNEDY SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS VALENTINE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS WOOD LAKE SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS CUTCOMB LAKE SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS GOOSE CREEK SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS KENNEDY SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS VALENTINE MIDDLE SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS WOOD LAKE SCHOOL GREAT
VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS VALENTINE HIGH SCHOOL GOOD
WAHOO PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
WAHOO PUBLIC SCHOOLS WAHOO ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WAHOO PUBLIC SCHOOLS WAHOO MIDDLE SCHOOL GREAT
WAHOO PUBLIC SCHOOLS WAHOO HIGH SCHOOL GREAT
WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS GREAT
WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS WAKEFIELD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS WAKEFIELD HIGH SCHOOL GREAT
WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS WAKEFIELD HIGH SCHOOL GOOD
WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R GOOD
WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R WALLACE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R WALLACE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R WALLACE HIGH SCHOOL GREAT
WALTHILL PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
WALTHILL PUBLIC SCHOOLS WALTHILL ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WALTHILL PUBLIC SCHOOLS WALTHILL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WALTHILL PUBLIC SCHOOLS WALTHILL HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS GOOD
WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS PALISADE ATTENDANCE CENTER GOOD
WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS WAUNETA PALISADE MIDDLE SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS WAUNETA-PALISADE HIGH SCHOOL GOOD
WAUSA PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
WAUSA PUBLIC SCHOOLS WAUSA ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
WAUSA PUBLIC SCHOOLS WAUSA HIGH SCHOOL EXCELLENT
WAUSA PUBLIC SCHOOLS WAUSA HIGH SCHOOL GREAT
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 GREAT
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 EAGLE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 EVELYN HAMLOW ELEMENTARY GREAT
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 WAVERLY INTERMEDIATE SCHOOL GREAT
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 WAVERLY MIDDLE SCHOOL GREAT
WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145 WAVERLY HIGH SCHOOL GREAT
WAYNE COMMUNITY SCHOOLS GREAT
WAYNE COMMUNITY SCHOOLS WAYNE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WAYNE COMMUNITY SCHOOLS WAYNE JUNIOR HIGH SCHOOL GOOD
WAYNE COMMUNITY SCHOOLS WAYNE HIGH SCHOOL GREAT
WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS GOOD
WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS WEEPING WATER ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS WEEPING WATER MIDDLE SCHOOL GOOD
WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS WEEPING WATER HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS GREAT
WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS ATKINSON ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS UNION ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS WEST HOLT HIGH SCHOOL GREAT
WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS WEST HOLT HIGH SCHOOL GREAT
WEST POINT PUBLIC SCHOOLS GREAT
WEST POINT PUBLIC SCHOOLS WEST POINT ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WEST POINT PUBLIC SCHOOLS WEST POINT - BEEMER MIDDLE SCHOOL GOOD
WEST POINT PUBLIC SCHOOLS WEST POINT-BEEMER HIGH SCHOOL GREAT
WESTRIDGE MIDDLE SCHOOL WESTRIDGE MIDDLE SCHOOL GOOD
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS CARL A SWANSON ELEMENTARY SCH EXCELLENT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS HILLSIDE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS LOVELAND ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS OAKDALE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS PADDOCK ROAD ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS PRAIRIE LANE ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS ROCKBROOK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS WESTBROOK ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS WESTGATE ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS WESTSIDE MIDDLE SCHOOL GREAT
WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS WESTSIDE HIGH SCHOOL GREAT
WHEELER CENTRAL SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
WHEELER CENTRAL SCHOOLS WHEELER CENTRAL ELEMENTARY #45 GREAT
WHEELER CENTRAL SCHOOLS WHEELER CENTRAL HIGH NEEDS IMPROVEMENT
WHEELER CENTRAL SCHOOLS WHEELER CENTRAL HIGH GOOD
WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS GOOD
WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS ELEMENTARY SCHOOL AT WILBER GOOD
WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS WILBER-CLATONIA HIGH SCHOOL GREAT
WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS WILBER-CLATONIA HIGH SCHOOL GOOD
WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS GREAT
WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS WILCOX-HILDRETH ELEMENTARY SCH EXCELLENT
WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS WILCOX-HILDRETH MIDDLE SCHOOL GREAT
WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS WILCOX-HILDRETH HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS NEEDS IMPROVEMENT
WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS WINNEBAGO ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS WINNEBAGO ELEMENTARY SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS WINNEBAGO HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WINSIDE PUBLIC SCHOOLS GOOD
WINSIDE PUBLIC SCHOOLS WINSIDE ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WINSIDE PUBLIC SCHOOLS WINSIDE HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WINSIDE PUBLIC SCHOOLS WINSIDE HIGH SCHOOL GOOD
WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS EXCELLENT
WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS WISNER-PILGER ELEM SCHOOL EXCELLENT
WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS WISNER-PILGER HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT
WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS WISNER-PILGER HIGH SCHOOL GREAT
WOOD RIVER RURAL SCHOOLS GREAT
WOOD RIVER RURAL SCHOOLS WOOD RIVER ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WOOD RIVER RURAL SCHOOLS WOOD RIVER RURAL MIDDLE SCHOOL GREAT
WOOD RIVER RURAL SCHOOLS WOOD RIVER RURAL HIGH SCHOOL GREAT
WYNOT PUBLIC SCHOOLS GOOD
WYNOT PUBLIC SCHOOLS WYNOT ELEMENTARY SCHOOL GOOD
WYNOT PUBLIC SCHOOLS WYNOT MIDDLE SCHOOL GOOD
WYNOT PUBLIC SCHOOLS WYNOT HIGH SCHOOL GREAT
YORK PUBLIC SCHOOLS GREAT
YORK PUBLIC SCHOOLS YORK ELEMENTARY SCHOOL GREAT
YORK PUBLIC SCHOOLS YORK MIDDLE SCHOOL GREAT
YORK PUBLIC SCHOOLS YORK HIGH SCHOOL GOOD
YUTAN PUBLIC SCHOOLS GREAT
YUTAN PUBLIC SCHOOLS YUTAN ELEMENTARY SCHOOL EXCELLENT
YUTAN PUBLIC SCHOOLS YUTAN HIGH SCHOOL GREAT
YUTAN PUBLIC SCHOOLS YUTAN HIGH SCHOOL NEEDS IMPROVEMENT

Tags

Load comments