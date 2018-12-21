|District Name
|School Name
|Classification
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|EAST ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|JUNIATA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|WALLACE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|ADAMS CENTRAL JR-SR HIGH SCH
|GOOD
|ADAMS CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|ADAMS CENTRAL JR-SR HIGH SCH
|EXCELLENT
|AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS
|AINSWORTH ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS
|AINSWORTH MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS
|AINSWORTH HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS
|
|GOOD
|ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS
|ALLEN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS
|ALLEN HIGH SCHOOL
|GOOD
|ALLEN CONSOLIDATED SCHOOLS
|ALLEN HIGH SCHOOL
|GOOD
|ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS
|GRANDVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS
|ALLIANCE MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|ALLIANCE PUBLIC SCHOOLS
|ALLIANCE HIGH SCHOOL
|GOOD
|ALMA PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|ALMA PUBLIC SCHOOLS
|ALMA ELEMENTARY AT ALMA
|GREAT
|ALMA PUBLIC SCHOOLS
|ALMA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ALMA PUBLIC SCHOOLS
|ALMA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|AMHERST PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|AMHERST PUBLIC SCHOOLS
|AMHERST ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|AMHERST PUBLIC SCHOOLS
|AMHERST HIGH SCHOOL
|GOOD
|AMHERST PUBLIC SCHOOLS
|AMHERST HIGH SCHOOL
|GREAT
|ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS
|ANSELMO-MERNA ELEMENTARY-MERNA
|GREAT
|ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS
|ANSELMO-MERNA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ANSELMO-MERNA PUBLIC SCHOOLS
|ANSELMO-MERNA HIGH SCHOOL
|GOOD
|ANSLEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ANSLEY PUBLIC SCHOOLS
|ANSLEY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ANSLEY PUBLIC SCHOOLS
|ANSLEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|ANSLEY PUBLIC SCHOOLS
|ANSLEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS
|ARAPAHOE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS
|ARAPAHOE HIGH SCHOOL
|GOOD
|ARAPAHOE PUBLIC SCHOOLS
|ARAPAHOE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ARCADIA PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|ARCADIA PUBLIC SCHOOLS
|ARCADIA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ARCADIA PUBLIC SCHOOLS
|ARCADIA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ARCADIA PUBLIC SCHOOLS
|ARCADIA HIGH SCHOOL
|GREAT
|ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
|ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
|ARLINGTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
|ARLINGTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|ARNOLD PUBLIC SCHOOLS
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|GREAT
|ARNOLD PUBLIC SCHOOLS
|ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ARNOLD PUBLIC SCHOOLS
|ARNOLD HIGH SCHOOL
|GOOD
|ARNOLD PUBLIC SCHOOLS
|ARNOLD HIGH SCHOOL
|GREAT
|ARTHUR COUNTY SCHOOLS
|
|GREAT
|ARTHUR COUNTY SCHOOLS
|ARTHUR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ARTHUR COUNTY SCHOOLS
|ARTHUR COUNTY HIGH SCHOOL
|GOOD
|ARTHUR COUNTY SCHOOLS
|ARTHUR COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS
|
|GREAT
|ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS
|ASHLAND-GREENWOOD ELEM SCHOOL
|GREAT
|ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS
|ASHLAND-GREENWOOD MIDDLE SCH
|GREAT
|ASHLAND-GREENWOOD PUBLIC SCHS
|ASHLAND-GREENWOOD HIGH SCHOOL
|GOOD
|AUBURN PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|AUBURN PUBLIC SCHOOLS
|CALVERT ELEMENTARY
|GREAT
|AUBURN PUBLIC SCHOOLS
|AUBURN MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|AUBURN PUBLIC SCHOOLS
|AUBURN HIGH SCHOOL
|GREAT
|AURORA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|AURORA PUBLIC SCHOOLS
|AURORA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|AURORA PUBLIC SCHOOLS
|AURORA MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|AURORA PUBLIC SCHOOLS
|AURORA HIGH SCHOOL
|GOOD
|AXTELL COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|AXTELL COMMUNITY SCHOOLS
|AXTELL ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|AXTELL COMMUNITY SCHOOLS
|AXTELL MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|AXTELL COMMUNITY SCHOOLS
|AXTELL HIGH SCHOOL
|GREAT
|BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS
|
|GREAT
|BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS
|BANCROFT-ROSALIE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS
|BANCROFT-ROSALIE JR/SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|BANCROFT-ROSALIE COMM SCHOOLS
|BANCROFT-ROSALIE JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BANNER COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BANNER COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|BANNER COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BANNER COUNTY HIGH SCHOOL
|GOOD
|BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS
|BATTLE CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS
|BATTLE CREEK HIGH SCHOOL
|GREAT
|BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS
|BATTLE CREEK HIGH SCHOOL
|GREAT
|BAYARD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BAYARD PUBLIC SCHOOLS
|BAYARD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BAYARD PUBLIC SCHOOLS
|BAYARD SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|BAYARD PUBLIC SCHOOLS
|BAYARD SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|PADDOCK LANE SCHOOL
|GOOD
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|STODDARD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|BEATRICE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|BEATRICE PUBLIC SCHOOLS
|BEATRICE HIGH SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|AVERY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BELLEAIRE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BELLEVUE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BERTHA BARBER ELEMENTARY SCH
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BETZ ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BIRCHCREST ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|FORT CROOK ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|LEMAY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|LEONARD LAWRENCE ELEM SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|PETER SARPY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|TWIN RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|TWO SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|WAKE ROBIN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BELLEVUE MISSION MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|LOGAN FONTENELLE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BELLEVUE EAST SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|BELLEVUE PUBLIC SCHOOLS
|BELLEVUE WEST SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|BENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|HERITAGE ELEMENTARY
|GREAT
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|PINE CREEK ELEMENTARY
|GREAT
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|BENNINGTON MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS
|BENNINGTON SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|BERTRAND PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BERTRAND PUBLIC SCHOOLS
|BERTRAND ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BERTRAND PUBLIC SCHOOLS
|BERTRAND HIGH SCHOOL
|GOOD
|BERTRAND PUBLIC SCHOOLS
|BERTRAND HIGH SCHOOL
|GOOD
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|BLAIR ARBOR PARK INTERMEDIATE SCHOOL
|GOOD
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|BLAIR NORTH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|BLAIR SOUTH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|DEERFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|GERALD OTTE BLAIR MIDDLE SCH
|GREAT
|BLAIR COMMUNITY SCHOOLS
|BLAIR HIGH SCHOOL
|GREAT
|BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS
|BLOOMFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS
|BLOOMFIELD JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|BLOOMFIELD COMMUNITY SCHOOLS
|BLOOMFIELD JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS
|BLUE HILL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS
|BLUE HILL HIGH SCHOOL
|GOOD
|BLUE HILL PUBLIC SCHOOLS
|BLUE HILL HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|BOONE CENTRAL SCHOOLS
|
|GREAT
|BOONE CENTRAL SCHOOLS
|BOONE CENTRAL ELEM-ALBION
|GREAT
|BOONE CENTRAL SCHOOLS
|BOONE CENTRAL MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|BOONE CENTRAL SCHOOLS
|BOONE CENTRAL HIGH SCHOOL
|GREAT
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|
|GOOD
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY ELEMENTARY (BUTTE)
|GOOD
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY ELEMENTARY (LYNCH)
|GOOD
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY MIDDLE SCHOOL (LYNCH)
|NEEDS IMPROVEMENT
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY MIDDLE SCHOOL (SPENCER)
|GOOD
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY HIGH SCHOOL (LYNCH)
|GOOD
|BOYD COUNTY SCHOOLS
|BOYD COUNTY HIGH SCHOOL (SPENCER)
|GREAT
|BRADY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BRADY PUBLIC SCHOOLS
|BRADY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|BRADY PUBLIC SCHOOLS
|BRADY HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|BRADY PUBLIC SCHOOLS
|BRADY HIGH SCHOOL
|GREAT
|BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS
|BRIDGEPORT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS
|BRIDGEPORT HIGH SCHOOL
|GOOD
|BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS
|BRIDGEPORT HIGH SCHOOL
|GREAT
|BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS
|NORTH PARK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS
|BROKEN BOW MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|BROKEN BOW PUBLIC SCHOOLS
|BROKEN BOW HIGH SCHOOL
|GREAT
|BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS
|
|EXCELLENT
|BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS
|BRUNING-DAVENPORT ELEM/BRUNING
|EXCELLENT
|BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS
|BRUNING-DAVENPORT ELEM/DAVENPT
|GOOD
|BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS
|BRUNING-DAVENPORT MIDDLE SCH
|EXCELLENT
|BRUNING-DAVENPORT UNIFIED SYS
|BRUNING-DAVENPORT HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|BURWELL PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|BURWELL PUBLIC SCHOOLS
|BURWELL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|BURWELL PUBLIC SCHOOLS
|BURWELL JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|BURWELL PUBLIC SCHOOLS
|BURWELL JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS
|CALLAWAY ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS
|CALLAWAY HIGH SCHOOL
|GOOD
|CALLAWAY PUBLIC SCHOOLS
|CALLAWAY HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS
|CAMBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS
|CAMBRIDGE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOLS
|CAMBRIDGE HIGH SCHOOL
|GREAT
|CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS
|CEDAR BLUFFS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS
|CEDAR BLUFFS MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|CEDAR BLUFFS PUBLIC SCHOOLS
|CEDAR BLUFFS HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS
|CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS
|CENTENNIAL JR-SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|CENTENNIAL PUBLIC SCHOOLS
|CENTENNIAL JR-SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL CITY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL CITY MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|CENTRAL CITY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL CITY HIGH SCHOOL
|GOOD
|CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL VALLEY ELEM - SCOTIA
|GREAT
|CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL VALLEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|CENTRAL VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL VALLEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|CENTURA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CENTURA PUBLIC SCHOOLS
|CENTURA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CENTURA PUBLIC SCHOOLS
|CENTURA SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|CENTURA PUBLIC SCHOOLS
|CENTURA SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|CHADRON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CHADRON PUBLIC SCHOOLS
|CHADRON INTERMEDIATE
|EXCELLENT
|CHADRON PUBLIC SCHOOLS
|CHADRON PRIMARY
|GREAT
|CHADRON PUBLIC SCHOOLS
|CHADRON MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|CHADRON PUBLIC SCHOOLS
|CHADRON SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS
|CHAMBERS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS
|CHAMBERS HIGH SCHOOL
|GOOD
|CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS
|CHAMBERS HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|CHASE COUNTY SCHOOLS
|
|GREAT
|CHASE COUNTY SCHOOLS
|CHASE COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|CHASE COUNTY SCHOOLS
|CHASE COUNTY MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|CHASE COUNTY SCHOOLS
|CHASE COUNTY HIGH SCHOOL
|GOOD
|CLARKSON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CLARKSON PUBLIC SCHOOLS
|CLARKSON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CLARKSON PUBLIC SCHOOLS
|CLARKSON JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|CLARKSON PUBLIC SCHOOLS
|CLARKSON JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|CODY-KILGORE PUBLIC SCHS
|
|GREAT
|CODY-KILGORE PUBLIC SCHS
|CODY-KILGORE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CODY-KILGORE PUBLIC SCHS
|CODY-KILGORE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|CODY-KILGORE PUBLIC SCHS
|CODY-KILGORE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|LOST CREEK ELEMENTARY SCH
|GREAT
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|NORTH PARK ELEMENTARY
|GOOD
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|WEST PARK ELEMENTARY
|GREAT
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|COLUMBUS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS
|COLUMBUS HIGH SCHOOL
|GOOD
|CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS
|CONESTOGA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS
|CONESTOGA JR/SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|CONESTOGA PUBLIC SCHOOLS
|CONESTOGA JR/SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|COZAD COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|COZAD COMMUNITY SCHOOLS
|COZAD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|COZAD COMMUNITY SCHOOLS
|COZAD MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|COZAD COMMUNITY SCHOOLS
|COZAD HIGH SCHOOL
|GOOD
|CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS
|CRAWFORD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS
|CRAWFORD HIGH SCHOOL
|GREAT
|CRAWFORD PUBLIC SCHOOLS
|CRAWFORD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|CREEK VALLEY SCHOOLS
|
|GOOD
|CREEK VALLEY SCHOOLS
|CREEK VALLEY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CREEK VALLEY SCHOOLS
|CREEK VALLEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|CREEK VALLEY SCHOOLS
|CREEK VALLEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS
|CREIGHTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS
|CREIGHTON COMMUNITY HIGH SCH
|GREAT
|CREIGHTON COMMUNITY PUBLIC SCHOOLS
|CREIGHTON COMMUNITY HIGH SCH
|GREAT
|CRETE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|CRETE PUBLIC SCHOOLS
|CRETE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|CRETE PUBLIC SCHOOLS
|CRETE INTERMEDIATE SCHOOL
|GOOD
|CRETE PUBLIC SCHOOLS
|CRETE MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|CRETE PUBLIC SCHOOLS
|CRETE HIGH SCHOOL
|GOOD
|CROFTON COMMUNITY SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|CROFTON COMMUNITY SCHOOLS
|CROFTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CROFTON COMMUNITY SCHOOLS
|CROFTON HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|CROFTON COMMUNITY SCHOOLS
|CROFTON HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS
|CROSS COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS
|CROSS COUNTY MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|CROSS COUNTY COMMUNITY SCHOOLS
|CROSS COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS
|BELLWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS
|DAVID CITY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS
|DAVID CITY SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|DAVID CITY PUBLIC SCHOOLS
|DAVID CITY SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|DESHLER PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|DESHLER PUBLIC SCHOOLS
|DESHLER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|DESHLER PUBLIC SCHOOLS
|DESHLER HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|DESHLER PUBLIC SCHOOLS
|DESHLER HIGH SCHOOL
|GREAT
|DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS
|DILLER-ODELL ELEM SCHOOL
|GREAT
|DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS
|DILLER-ODELL SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|DILLER-ODELL PUBLIC SCHOOLS
|DILLER-ODELL SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS
|
|EXCELLENT
|DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS
|DONIPHAN-TRUMBULL ELEMENTARY
|EXCELLENT
|DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS
|DONIPHAN-TRUMBULL SECONDARY
|GREAT
|DONIPHAN-TRUMBULL PUBLIC SCHS
|DONIPHAN-TRUMBULL SECONDARY
|GOOD
|DORCHESTER PUBLIC SCHOOL
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|DORCHESTER PUBLIC SCHOOL
|DORCHESTER ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|DORCHESTER PUBLIC SCHOOL
|DORCHESTER HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|DORCHESTER PUBLIC SCHOOL
|DORCHESTER HIGH SCHOOL
|GOOD
|DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS
|
|GOOD
|DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS
|DOUGLAS CO WEST ELEMENTARY SCH
|GOOD
|DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS
|DOUGLAS CO WEST MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS
|DOUGLAS CO WEST HIGH SCHOOL
|GREAT
|DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS
|BENKELMAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS
|STRATTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS
|DUNDY CO STRATTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|DUNDY CO STRATTON PUBLIC SCHS
|DUNDY CO STRATTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT BRAINARD
|EXCELLENT
|EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT DWIGHT
|GOOD
|EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT BRAINARD
|GOOD
|EAST BUTLER PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT BRAINARD
|GOOD
|ELBA PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|ELBA PUBLIC SCHOOLS
|ELBA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ELBA PUBLIC SCHOOLS
|ELBA SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ELBA PUBLIC SCHOOLS
|ELBA SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ELGIN PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ELGIN PUBLIC SCHOOLS
|ELGIN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ELGIN PUBLIC SCHOOLS
|ELGIN HIGH SCHOOL
|GOOD
|ELGIN PUBLIC SCHOOLS
|ELGIN HIGH SCHOOL
|GREAT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ARBOR VIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|FIRE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|HILLRISE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|MANCHESTER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|SAGEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|SPRING RIDGE ELEMENTARY
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|WEST BAY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|WEST DODGE STATION ELEMENTARY
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|WESTRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN GRANDVIEW MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN RIDGE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN VALLEY VIEW MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN PUBLIC SCHOOLS
|ELKHORN SOUTH HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ELKHORN VALLEY SCHOOLS
|
|GOOD
|ELKHORN VALLEY SCHOOLS
|ELKHORN VALLEY ELEMENTARY SCH
|GREAT
|ELKHORN VALLEY SCHOOLS
|ELKHORN VALLEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|ELKHORN VALLEY SCHOOLS
|ELKHORN VALLEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS
|ELM CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS
|ELM CREEK HIGH SCHOOL
|GREAT
|ELM CREEK PUBLIC SCHOOLS
|ELM CREEK HIGH SCHOOL
|GOOD
|ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS
|ELMWOOD-MURDOCK ELEM SCHOOL
|GREAT
|ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS
|ELMWOOD-MURDOCK JR/SR HIGH SCH
|EXCELLENT
|ELMWOOD-MURDOCK PUBLIC SCHOOLS
|ELMWOOD-MURDOCK JR/SR HIGH SCH
|GREAT
|ELWOOD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|ELWOOD PUBLIC SCHOOLS
|ELWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|ELWOOD PUBLIC SCHOOLS
|ELWOOD HIGH SCHOOL
|GREAT
|ELWOOD PUBLIC SCHOOLS
|ELWOOD HIGH SCHOOL
|GOOD
|EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON-HUBBARD ELEMENTARY SCH
|GOOD
|EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON-HUBBARD HIGH SCHOOL
|GOOD
|EMERSON-HUBBARD PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON-HUBBARD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT EUSTIS
|GOOD
|EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS
|EUSTIS-FARNAM HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|EUSTIS-FARNAM PUBLIC SCHOOLS
|EUSTIS-FARNAM HIGH SCHOOL
|GOOD
|EWING PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|EWING PUBLIC SCHOOLS
|EWING ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|EWING PUBLIC SCHOOLS
|EWING HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|EWING PUBLIC SCHOOLS
|EWING HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS
|EXETER-MILLIGAN ELEM-EXETER
|GOOD
|EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS
|EXETER-MILLIGAN ELEM-MILLIGAN
|GREAT
|EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS
|EXETER-MILLIGAN HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|EXETER-MILLIGAN PUBLIC SCHOOLS
|EXETER-MILLIGAN HIGH SCHOOL
|GREAT
|FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS
|JEFFERSON INTERMEDIATE SCHOOL
|GOOD
|FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS
|FAIRBURY JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|FAIRBURY PUBLIC SCHOOLS
|FAIRBURY JR-SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS
|FALLS CITY NORTH ELEMENTARY
|GOOD
|FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS
|FALLS CITY SOUTH ELEMENTARY
|GREAT
|FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS
|FALLS CITY MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|FALLS CITY PUBLIC SCHOOLS
|FALLS CITY SENIOR HIGH
|NEEDS IMPROVEMENT
|FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS
|
|GREAT
|FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS
|FILLMORE CENTRAL ELEMENTARY
|GREAT
|FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS
|FILLMORE CENTRAL MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|FILLMORE CENTRAL PUBLIC SCHS
|FILLMORE CENTRAL HIGH SCHOOL
|GREAT
|FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS
|
|GREAT
|FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS
|FORT CALHOUN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS
|FORT CALHOUN HIGH SCHOOL
|GREAT
|FORT CALHOUN COMMUNITY SCHS
|FORT CALHOUN HIGH SCHOOL
|GREAT
|FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS
|FRANKLIN ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS
|FRANKLIN SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|FRANKLIN PUBLIC SCHOOLS
|FRANKLIN SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|FREEMAN PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|FREEMAN PUBLIC SCHOOLS
|FREEMAN ELEMENTARY-ADAMS
|EXCELLENT
|FREEMAN PUBLIC SCHOOLS
|FREEMAN HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|FREEMAN PUBLIC SCHOOLS
|FREEMAN HIGH SCHOOL
|GREAT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|BELL FIELD ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|CLARMAR ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|GRANT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|HOWARD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|JOHNSON CROSSING ACADEMIC CENTER (5-6)
|GOOD
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|LINDEN ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|MILLIKEN PARK ELEMENTARY SCH
|NEEDS IMPROVEMENT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|FREMONT MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|FREMONT PUBLIC SCHOOLS
|FREMONT SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|FRIEND PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|FRIEND PUBLIC SCHOOLS
|FRIEND ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|FRIEND PUBLIC SCHOOLS
|FRIEND HIGH SCHOOLS
|GREAT
|FRIEND PUBLIC SCHOOLS
|FRIEND HIGH SCHOOLS
|GOOD
|FULLERTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|FULLERTON PUBLIC SCHOOLS
|FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|FULLERTON PUBLIC SCHOOLS
|FULLERTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|FULLERTON PUBLIC SCHOOLS
|FULLERTON HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|GARDEN COUNTY SCHOOLS
|
|GOOD
|GARDEN COUNTY SCHOOLS
|GARDEN COUNTY ELEMENTARY SCH
|GOOD
|GARDEN COUNTY SCHOOLS
|GARDEN COUNTY JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|GARDEN COUNTY SCHOOLS
|GARDEN COUNTY JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|GEIL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|NORTHFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|GERING JUNIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|GERING PUBLIC SCHOOLS
|GERING HIGH SCHOOL
|GOOD
|GIBBON PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|GIBBON PUBLIC SCHOOLS
|GIBBON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GIBBON PUBLIC SCHOOLS
|GIBBON HIGH SCHOOL
|GOOD
|GIBBON PUBLIC SCHOOLS
|GIBBON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GILTNER PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|GILTNER PUBLIC SCHOOLS
|GILTNER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GILTNER PUBLIC SCHOOLS
|GILTNER HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GILTNER PUBLIC SCHOOLS
|GILTNER HIGH SCHOOL
|GOOD
|GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS
|GORDON-RUSHVILLE ELEM-GORDON
|NEEDS IMPROVEMENT
|GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS
|GORDON-RUSHVILLE ELE-RUSHVILLE
|GREAT
|GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS
|GORDON-RUSHVILLE MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|GORDON-RUSHVILLE PUBLIC SCHS
|GORDON-RUSHVILLE HIGH SCHOOL
|GREAT
|GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS
|DUDLEY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS
|GOTHENBURG SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|GOTHENBURG PUBLIC SCHOOLS
|GOTHENBURG SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|DODGE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|ENGLEMAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|GATES ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|HOWARD ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|KNICKREHM ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|NEWELL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|SEEDLING MILE ELEM SCHOOL
|EXCELLENT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|SHOEMAKER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|STARR ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|WASMER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|WEST LAWN ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|BARR MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|WALNUT MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GRAND ISLAND PUBLIC SCHOOLS
|GRAND ISLAND SENIOR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|ASPEN CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|GRETNA ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|PALISADES ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|SQUIRE JOHN THOMAS ELEMENTARY
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|WHITETAIL CREEK ELEMENTARY
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|ASPEN CREEK MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|GRETNA MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|GRETNA PUBLIC SCHOOLS
|GRETNA HIGH SCHOOL
|GREAT
|HAMPTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|HAMPTON PUBLIC SCHOOLS
|HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HAMPTON PUBLIC SCHOOLS
|HAMPTON HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HAMPTON PUBLIC SCHOOLS
|HAMPTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS
|HARTINGTON-NEWCASTLE ELEM AT HARTINGTON
|GOOD
|HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS
|HARTINGTON-NEWCASTLE ELEM AT NEWCASTLE
|NEEDS IMPROVEMENT
|HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS
|HARTINGTON NEWCASTLE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HARTINGTON NEWCASTLE PUBLIC SCHOOLS
|HARTINGTON NEWCASTLE HIGH SCHOOL
|GREAT
|HARVARD PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|HARVARD PUBLIC SCHOOLS
|HARVARD ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HARVARD PUBLIC SCHOOLS
|HARVARD MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|HARVARD PUBLIC SCHOOLS
|HARVARD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|ALCOTT ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|HAWTHORNE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|LONGFELLOW ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|RAYMOND A WATSON ELEM SCHOOL
|GOOD
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|HASTINGS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|HASTINGS PUBLIC SCHOOLS
|HASTINGS SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS
|HAY SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS
|HAY SPRINGS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|HAY SPRINGS PUBLIC SCHOOLS
|HAY SPRINGS HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS
|HAYES CENTER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS
|HAYES CENTER SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|HAYES CENTER PUBLIC SCHOOLS
|HAYES CENTER SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS
|HEARTLAND COMMUNITY ELEMENTARY
|GREAT
|HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS
|HEARTLAND COMMUNITY HIGH SCH
|GREAT
|HEARTLAND COMMUNITY SCHOOLS
|HEARTLAND COMMUNITY HIGH SCH
|EXCELLENT
|HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS
|HEMINGFORD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS
|HEMINGFORD HIGH SCHOOL
|GOOD
|HEMINGFORD PUBLIC SCHOOLS
|HEMINGFORD HIGH SCHOOL
|GREAT
|HERSHEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|HERSHEY PUBLIC SCHOOLS
|HERSHEY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|HERSHEY PUBLIC SCHOOLS
|HERSHEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|HERSHEY PUBLIC SCHOOLS
|HERSHEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS
|HIGH PLAINS COMM ELEM/CLARKS
|GREAT
|HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS
|HIGH PLAINS ELEMENTARY/POLK
|GREAT
|HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS
|HIGH PLAINS COMMUNITY MS
|GOOD
|HIGH PLAINS COMMUNITY SCHOOLS
|HIGH PLAINS COMMUNITY HIGH SCH
|GOOD
|HITCHCOCK CO SCH SYSTEM
|
|GREAT
|HITCHCOCK CO SCH SYSTEM
|HITCHCOCK CO ELEMENTARY
|GREAT
|HITCHCOCK CO SCH SYSTEM
|HITCHCOCK CO JR/SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HITCHCOCK CO SCH SYSTEM
|HITCHCOCK CO JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS
|HOLDREGE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS
|HOLDREGE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|HOLDREGE PUBLIC SCHOOLS
|HOLDREGE HIGH SCHOOL
|GOOD
|HOMER COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|HOMER COMMUNITY SCHOOLS
|HOMER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|HOMER COMMUNITY SCHOOLS
|HOMER HIGH SCHOOL
|GOOD
|HOMER COMMUNITY SCHOOLS
|HOMER HIGH SCHOOL
|GOOD
|HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS
|
|GREAT
|HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS
|HOWELLS-DODGE ELEMENTARY SCHOOL/DODGE
|GREAT
|HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS
|HOWELLS-DODGE ELEMENTARY SCHOOL/HOWELLS
|GREAT
|HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS
|HOWELLS SENIOR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HOWELLS-DODGE CONSOLIDATED SCHOOLS
|HOWELLS SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER
|
|GOOD
|HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER
|HTRS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER
|HTRS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|HUMBOLDT TABLE ROCK STEINAUER
|HTRS HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS
|HUMPHREY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS
|LINDSAY ATTENDANCE CENTER
|GOOD
|HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS
|HUMPHREY JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|HUMPHREY PUBLIC SCHOOLS
|HUMPHREY JR-SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HYANNIS AREA SCHOOLS
|
|GREAT
|HYANNIS AREA SCHOOLS
|HYANNIS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|HYANNIS AREA SCHOOLS
|HYANNIS HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|HYANNIS AREA SCHOOLS
|HYANNIS HIGH SCHOOL
|GREAT
|JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS
|JOHNSON CO CENTRAL ELEM-COOK
|GOOD
|JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS
|JOHNSON CO CENTRAL EL-TECUMSEH
|NEEDS IMPROVEMENT
|JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS
|JOHNSON CO CENTRAL MIDDLE SCH
|GOOD
|JOHNSON CO CENTRAL PUBLIC SCHS
|JOHNSON CO CENTRAL HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT JOHNSON
|GREAT
|JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT JOHNSON
|GOOD
|JOHNSON-BROCK PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT JOHNSON
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|BRYANT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|BUFFALO HILLS ELEMENTARY
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|EMERSON ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|GLENWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|KENWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|MEADOWLARK ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|NORTHEAST ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|PARK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|WINDY HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|HORIZON MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|SUNRISE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|KEARNEY PUBLIC SCHOOLS
|KEARNEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|KENESAW PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|KENESAW PUBLIC SCHOOLS
|KENESAW ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KENESAW PUBLIC SCHOOLS
|KENESAW SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|KENESAW PUBLIC SCHOOLS
|KENESAW SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS
|
|GREAT
|KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS
|PLEASANT VIEW SCHOOL
|GOOD
|KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS
|SPRING VIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS
|KEYA PAHA COUNTY HIGH SCHOOL
|GOOD
|KEYA PAHA COUNTY SCHOOLS
|KEYA PAHA COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|KIMBALL PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|KIMBALL PUBLIC SCHOOLS
|MARY LYNCH ELEMENTARY
|GOOD
|KIMBALL PUBLIC SCHOOLS
|KIMBALL JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|KIMBALL PUBLIC SCHOOLS
|KIMBALL JR/SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTE CENTER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|SHELL CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|LAKEVIEW JUNIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|LAKEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|LAKEVIEW HIGH SCHOOL
|GOOD
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL
|
|GREAT
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE SCHOOL
|LAUREL-CONCORD-COLERIDGE HIGH SCHOOL
|GREAT
|LEIGH COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|LEIGH COMMUNITY SCHOOLS
|LEIGH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LEIGH COMMUNITY SCHOOLS
|LEIGH HIGH SCHOOL
|GREAT
|LEIGH COMMUNITY SCHOOLS
|LEIGH HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|LEWISTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|LEWISTON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LEWISTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|LEWISTON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|BRYAN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|MORTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|PERSHING ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|LEXINGTON MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
|LEXINGTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|LEYTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|LEYTON PUBLIC SCHOOLS
|LEYTON ELEMENTARY/JUNIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|LEYTON PUBLIC SCHOOLS
|LEYTON ELEMENTARY/JUNIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|LEYTON PUBLIC SCHOOLS
|LEYTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ADAMS ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ARNOLD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|BEATTIE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|BELMONT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|BROWNELL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|CALVERT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|CAMPBELL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|CAVETT ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|CLINTON ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|EASTRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ELLIOTT ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|EVERETT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|FREDSTROM ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|HARTLEY ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|HILL ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|HOLMES ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|HUMANN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|HUNTINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|KAHOA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|KLOEFKORN ELEMENTARY
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|KOOSER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MAXEY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MCPHEE ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MEADOW LANE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MORLEY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|NORWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|PERSHING ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|PRESCOTT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|PYRTLE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|RANDOLPH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|RILEY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ROPER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ROUSSEAU ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|SARATOGA ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|WEST LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|WYSONG ELEMENTARY
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|ZEMAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|CULLER MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|DAWES MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|GOODRICH MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|IRVING MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LEFLER MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LUX MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MICKLE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|MOORE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|PARK MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|POUND MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|SCHOO MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|SCOTT MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN EAST HIGH SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN NORTHEAST HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN SOUTHEAST HIGH SCHOOL
|GOOD
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|NORTH STAR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LINCOLN PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST HIGH SCHOOL
|GREAT
|LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS
|LITCHFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS
|LITCHFIELD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LITCHFIELD PUBLIC SCHOOLS
|LITCHFIELD HIGH SCHOOL
|GOOD
|LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS
|LOGAN VIEW ELEMENTARY
|GREAT
|LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS
|LOGAN VIEW JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LOGAN VIEW PUBLIC SCHOOLS
|LOGAN VIEW JR/SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|LOOMIS PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|LOOMIS PUBLIC SCHOOLS
|LOOMIS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LOOMIS PUBLIC SCHOOLS
|LOOMIS SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|LOOMIS PUBLIC SCHOOLS
|LOOMIS SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS
|LOUISVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS
|LOUISVILLE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|LOUISVILLE PUBLIC SCHOOLS
|LOUISVILLE HIGH SCHOOL
|GOOD
|LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP CITY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP CITY HIGH SCHOOL
|GOOD
|LOUP CITY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP CITY HIGH SCHOOL
|GOOD
|LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|LOUP COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|LOUP COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS
|
|GREAT
|LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS
|NORTHEAST ELEMENTARY AT LYONS
|EXCELLENT
|LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS
|NORTHEAST SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|LYONS-DECATUR NORTHEAST SCHS
|NORTHEAST SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|MADISON PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|MADISON PUBLIC SCHOOLS
|MADISON ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MADISON PUBLIC SCHOOLS
|MADISON MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MADISON PUBLIC SCHOOLS
|MADISON HIGH SCHOOL
|GOOD
|MALCOLM PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|MALCOLM PUBLIC SCHOOLS
|MALCOLM ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MALCOLM PUBLIC SCHOOLS
|MALCOLM JR/SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|MALCOLM PUBLIC SCHOOLS
|MALCOLM JR/SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|MAXWELL PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|MAXWELL PUBLIC SCHOOLS
|MAXWELL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MAXWELL PUBLIC SCHOOLS
|MAXWELL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MAXWELL PUBLIC SCHOOLS
|MAXWELL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS
|MAYWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS
|MAYWOOD HIGH SCHOOL
|GOOD
|MAYWOOD PUBLIC SCHOOLS
|MAYWOOD HIGH SCHOOL
|GOOD
|MC COOK PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|MC COOK PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MC COOK PUBLIC SCHOOLS
|MC COOK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MC COOK PUBLIC SCHOOLS
|MC COOK JUNIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|MC COOK PUBLIC SCHOOLS
|MC COOK SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS
|MC COOL JUNCTION ELEM SCHOOL
|GOOD
|MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS
|MCCOOL JUNCTION JR-SR HIGH SCH
|GOOD
|MC COOL JUNCTION PUBLIC SCHS
|MCCOOL JUNCTION JR-SR HIGH SCH
|NEEDS IMPROVEMENT
|MC PHERSON COUNTY SCHOOLS
|
|GREAT
|MC PHERSON COUNTY SCHOOLS
|TRYON ELEMENTARY
|EXCELLENT
|MC PHERSON COUNTY SCHOOLS
|MC PHERSON COUNTY SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MC PHERSON COUNTY SCHOOLS
|MC PHERSON COUNTY SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|MEAD PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|MEAD PUBLIC SCHOOLS
|MEAD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MEAD PUBLIC SCHOOLS
|MEAD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MEAD PUBLIC SCHOOLS
|MEAD HIGH SCHOOL
|GOOD
|MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|MEDICINE VALLEY ELEMENTARY
|GREAT
|MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|MEDICINE VALLEY JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|MEDICINE VALLEY PUBLIC SCHOOLS
|MEDICINE VALLEY JR-SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS
|MERIDIAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS
|MERIDIAN HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS
|MERIDIAN HIGH SCHOOL
|GOOD
|MILFORD PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|MILFORD PUBLIC SCHOOLS
|MILFORD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILFORD PUBLIC SCHOOLS
|MILFORD HIGH SCHOOL
|GOOD
|MILFORD PUBLIC SCHOOLS
|MILFORD HIGH SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|ALDRICH ELEMENTARY
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|BLACK ELK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|BRYAN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|CODY ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|COTTONWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|EZRA MILLARD ELEMENTARY SCH
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|GRACE ABBOTT ELEM SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|HARVEY OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|HITCHCOCK ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|HOLLING HEIGHTS ELEM SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|J STERLING MORTON ELEM SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|NEIHARDT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|NORMAN ROCKWELL ELEM SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|NORRIS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|REAGAN ELEMENTARY
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|REEDER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|ROHWER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|UPCHURCH ELEMENTARY
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|WALT DISNEY ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|WHEELER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|WILLA CATHER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|WILLOWDALE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|BEADLE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|HARRY ANDERSEN MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|KIEWIT MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MILLARD CENTRAL MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MILLARD NORTH MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|RUSSELL MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MILLARD NORTH HIGH SCHOOL
|GREAT
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MILLARD SOUTH HIGH SCHOOL
|GOOD
|MILLARD PUBLIC SCHOOLS
|MILLARD WEST HIGH SCHOOL
|GREAT
|MINATARE PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|MINATARE PUBLIC SCHOOLS
|MINATARE ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MINATARE PUBLIC SCHOOLS
|MINATARE HIGH SCHOOL
|GREAT
|MINATARE PUBLIC SCHOOLS
|MINATARE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MINDEN PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|MINDEN PUBLIC SCHOOLS
|MINDEN EAST ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MINDEN PUBLIC SCHOOLS
|C L JONES MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|MINDEN PUBLIC SCHOOLS
|MINDEN HIGH SCHOOL
|GOOD
|MITCHELL PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|MITCHELL PUBLIC SCHOOLS
|MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MITCHELL PUBLIC SCHOOLS
|MITCHELL SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|MITCHELL PUBLIC SCHOOLS
|MITCHELL SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|MORRILL PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|MORRILL PUBLIC SCHOOLS
|MORRILL ELEMENTARY
|GOOD
|MORRILL PUBLIC SCHOOLS
|MORRILL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|MORRILL PUBLIC SCHOOLS
|MORRILL HIGH SCHOOL
|GOOD
|MULLEN PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|MULLEN PUBLIC SCHOOLS
|MULLEN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|MULLEN PUBLIC SCHOOLS
|MULLEN HIGH SCHOOL
|GOOD
|MULLEN PUBLIC SCHOOLS
|MULLEN HIGH SCHOOL
|GREAT
|NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS
|HAYWARD ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS
|NEBRASKA CITY NORTHSIDE ELEM
|GOOD
|NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS
|NEBRASKA CITY MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|NEBRASKA CITY PUBLIC SCHOOLS
|NEBRASKA CITY HIGH SCHOOL
|GOOD
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|
|GREAT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|CLEARWATER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|ORCHARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|VERDIGRE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|CLEARWATER MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|ORCHARD MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|VERDIGRE MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|CLEARWATER HIGH SCHOOL
|GREAT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|ORCHARD HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|NEBRASKA UNIFIED DISTRICT 1
|VERDIGRE HIGH SCHOOL
|GREAT
|NELIGH-OAKDALE SCHOOLS
|
|GREAT
|NELIGH-OAKDALE SCHOOLS
|EASTWARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NELIGH-OAKDALE SCHOOLS
|WESTWARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NELIGH-OAKDALE SCHOOLS
|NELIGH-OAKDALE HIGH SCHOOL
|GOOD
|NELIGH-OAKDALE SCHOOLS
|NELIGH-OAKDALE HIGH SCHOOL
|GOOD
|NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS
|NEWMAN GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS
|NEWMAN GROVE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|NEWMAN GROVE PUBLIC SCHOOLS
|NEWMAN GROVE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS
|NIOBRARA ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS
|NIOBRARA SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|NIOBRARA PUBLIC SCHOOLS
|NIOBRARA SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|BEL AIR ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|GRANT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|WOODLAND PARK ELEMENTARY SCH
|GREAT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|NORFOLK JR HIGH SCHOOL
|GOOD
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|NORFOLK MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
|NORFOLK SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|NORRIS SCHOOL DIST 160
|
|GREAT
|NORRIS SCHOOL DIST 160
|NORRIS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORRIS SCHOOL DIST 160
|NORRIS INTERMEDIATE SCHOOL
|GREAT
|NORRIS SCHOOL DIST 160
|NORRIS MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|NORRIS SCHOOL DIST 160
|NORRIS HIGH SCHOOL
|GREAT
|NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS
|NORTH BEND CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS
|NORTH BEND CENTRAL HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS
|NORTH BEND CENTRAL MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|NORTH BEND CENTRAL PUBLIC SCHS
|NORTH BEND CENTRAL HIGH SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|BUFFALO ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|CODY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|EISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|LAKE MALONEY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|MC DONALD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|OSGOOD ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|ADAMS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|MADISON MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|NORTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|NORTH PLATTE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|1R ELEMENTARY
|GREAT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|CEDAR HOLLOW SCHOOL
|GREAT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|CHAPMAN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|ST LIBORY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|1R ELEMENTARY
|GREAT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|CEDAR HOLLOW SCHOOL
|EXCELLENT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|ST LIBORY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|NORTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|NORTHWEST HIGH SCHOOL
|GOOD
|OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS
|OAKLAND CRAIG ELEMENTARY
|GREAT
|OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS
|OAKLAND CRAIG JUNIOR HIGH
|GREAT
|OAKLAND CRAIG PUBLIC SCHOOLS
|OAKLAND CRAIG SENIOR HIGH
|GOOD
|OGALLALA PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|OGALLALA PUBLIC SCHOOLS
|PRAIRIE VIEW SCHOOL
|GOOD
|OGALLALA PUBLIC SCHOOLS
|PRAIRIE VIEW SCHOOL
|GOOD
|OGALLALA PUBLIC SCHOOLS
|OGALLALA HIGH SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|ADAMS ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|ASHLAND PARK/ROBBINS ELEM SCH
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BANCROFT ELEMENTARY
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BEALS ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BELLE RYAN ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BENSON WEST ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BOYD ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CASTELAR ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CATLIN MAGNET CENTER
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL PARK ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CHANDLER VIEW ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|COLUMBIAN ELEM SCHOOL
|EXCELLENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CONESTOGA MAGNET ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CRESTRIDGE MAGNET CENTER
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|DODGE ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|DRUID HILL ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|DUNDEE ELEM SCHOOL
|GREAT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|EDISON ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|FIELD CLUB ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|FLORENCE ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|FONTENELLE ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|FRANKLIN ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|FULLERTON MAGNET CENTER
|GREAT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|GATEWAY ELEMENTARY
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|GILDER ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|GOMEZ HERITAGE ELEMENTARY SCH
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|HARRISON ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|HARTMAN ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|HIGHLAND ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|INDIAN HILL ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|JEFFERSON ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|JOSLYN ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|KELLOM ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|KENNEDY ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|KING ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|LOTHROP MAGNET CENTER
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MASTERS ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MILLER PARK ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MINNE LUSA ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MOUNT VIEW ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|OAK VALLEY ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|PAWNEE ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|PICOTTE ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|PINEWOOD ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|PONCA ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|PRAIRIE WIND ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|ROSE HILL ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SADDLEBROOK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SHERMAN ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SKINNER MAGNET CENTER
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SPRING LAKE MAGNET CENTER
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SPRINGVILLE ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|STANDING BEAR ELEMENTARY SCH
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|SUNNY SLOPE ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|WAKONDA ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|WALNUT HILL ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|WASHINGTON ELEM SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|WESTERN HILLS MAGNET CENTER
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|WILSON FOCUS SCHOOL
|GREAT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|ALFONZA W DAVIS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|ALICE BUFFETT MAGNET MS
|GREAT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BEVERIDGE MAGNET MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BRYAN MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|KING SCIENCE/TECH MAGNET M S
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MC MILLAN MAGNET MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MONROE MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|MORTON MAGNET MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|NATHAN HALE MAGNET MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|NORRIS MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|R M MARRS MAGNET MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BENSON MAGNET HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BRYAN HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|BURKE HIGH SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL HIGH SCHOOL
|GOOD
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|OMAHA NORTH MAGNET HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|OMAHA NORTHWEST MAGNET HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|OMAHA PUBLIC SCHOOLS
|OMAHA SOUTH MAGNET HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|O'NEILL PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|O'NEILL PUBLIC SCHOOLS
|O'NEILL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|O'NEILL PUBLIC SCHOOLS
|O'NEILL HIGH SCHOOL
|GOOD
|O'NEILL PUBLIC SCHOOLS
|O'NEILL HIGH SCHOOL
|GOOD
|ORD PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ORD PUBLIC SCHOOLS
|ORD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ORD PUBLIC SCHOOLS
|ORD JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|ORD PUBLIC SCHOOLS
|ORD JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS
|OSCEOLA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS
|OSCEOLA MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|OSCEOLA PUBLIC SCHOOLS
|OSCEOLA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|OSMOND COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|OSMOND COMMUNITY SCHOOLS
|OSMOND ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|OSMOND COMMUNITY SCHOOLS
|OSMOND HIGH SCHOOL
|GREAT
|OSMOND COMMUNITY SCHOOLS
|OSMOND HIGH SCHOOL
|GREAT
|OVERTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|OVERTON PUBLIC SCHOOLS
|OVERTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|OVERTON PUBLIC SCHOOLS
|OVERTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|OVERTON PUBLIC SCHOOLS
|OVERTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|PALMER PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|PALMER PUBLIC SCHOOLS
|PALMER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|PALMER PUBLIC SCHOOLS
|PALMER JUNIOR-SENIOR HIGH
|GREAT
|PALMER PUBLIC SCHOOLS
|PALMER JUNIOR-SENIOR HIGH
|GOOD
|PALMYRA DISTRICT O R 1
|
|GREAT
|PALMYRA DISTRICT O R 1
|ELEMENTARY AT BENNET
|GREAT
|PALMYRA DISTRICT O R 1
|JR-SR HIGH SCHOOL AT PALMYRA
|GOOD
|PALMYRA DISTRICT O R 1
|JR-SR HIGH SCHOOL AT PALMYRA
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|ANDERSON GROVE ELEMENTARY SCH
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|BELL ELEMENTARY
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|CARRIAGE HILL ELEMENTARY SCH
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|G STANLEY HALL ELEMENTARY SCH
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|GOLDEN HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|HICKORY HILL ELEMENTARY SCH
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|LA VISTA WEST ELEMENTARY SCH
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PARKVIEW HEIGHTS ELEM SCHOOL
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PATRIOT ELEMENTARY
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PORTAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PRAIRIE QUEEN ELEMENTARY
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|RUMSEY STATION ELEMENTARY SCH
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|TARA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|TRUMBLE PARK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|WALNUT CREEK ELEMENTARY
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|LA VISTA MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|LIBERTY MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PAPILLION MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PAPILLION LA VISTA SENIOR HIGH
|GOOD
|PAPILLION LA VISTA COMMUNITY SCHOOLS
|PAPILLION LA VISTA SOUTH HS
|GREAT
|PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS
|PAWNEE CITY ELEMENTARY SCH
|GOOD
|PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS
|PAWNEE CITY SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|PAWNEE CITY PUBLIC SCHOOLS
|PAWNEE CITY SECONDARY SCHOOL
|GOOD
|PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|
|GOOD
|PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|PAXTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|PAXTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|PAXTON CONSOLIDATED SCHOOLS
|PAXTON HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|PENDER PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|PENDER PUBLIC SCHOOLS
|PENDER ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|PENDER PUBLIC SCHOOLS
|PENDER HIGH SCHOOL
|GREAT
|PENDER PUBLIC SCHOOLS
|PENDER HIGH SCHOOL
|GREAT
|PERKINS COUNTY SCHOOLS
|
|GREAT
|PERKINS COUNTY SCHOOLS
|PERKINS COUNTY ELEMENTARY SCH
|GOOD
|PERKINS COUNTY SCHOOLS
|PERKINS COUNTY JUNIOR- SENIOR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|PERKINS COUNTY SCHOOLS
|PERKINS COUNTY JUNIOR- SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|PIERCE PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|PIERCE PUBLIC SCHOOLS
|PIERCE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PIERCE PUBLIC SCHOOLS
|PIERCE JR/SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|PIERCE PUBLIC SCHOOLS
|PIERCE JR/SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS
|PLAINVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS
|PLAINVIEW SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|PLAINVIEW PUBLIC SCHOOLS
|PLAINVIEW SECONDARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTSMOUTH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTSMOUTH MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|PLATTSMOUTH COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTSMOUTH HIGH SCHOOL
|GOOD
|PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS
|PLEASANTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS
|PLEASANTON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|PLEASANTON PUBLIC SCHOOLS
|PLEASANTON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|PONCA PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|PONCA PUBLIC SCHOOLS
|JACKSON ELEMENTARY
|GREAT
|PONCA PUBLIC SCHOOLS
|PONCA ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|PONCA PUBLIC SCHOOLS
|PONCA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|PONCA PUBLIC SCHOOLS
|PONCA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS
|POTTER-DIX ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS
|POTTER-DIX JR/SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|POTTER-DIX PUBLIC SCHOOLS
|POTTER-DIX JR/SR HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|BLUMFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|KAREN WESTERN ELEMENTARY SCH
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|MEADOWS ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|MOCKINGBIRD ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|SEYMOUR ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|WILDEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|RALSTON MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|RALSTON PUBLIC SCHOOLS
|RALSTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS
|RANDOLPH ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS
|RANDOLPH HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|RANDOLPH PUBLIC SCHOOLS
|RANDOLPH HIGH SCHOOL
|GREAT
|RAVENNA PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|RAVENNA PUBLIC SCHOOLS
|RAVENNA ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|RAVENNA PUBLIC SCHOOLS
|RAVENNA SENIOR HIGH
|GOOD
|RAVENNA PUBLIC SCHOOLS
|RAVENNA SENIOR HIGH
|GOOD
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCH AT VALPARAISO
|GREAT
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT CERESCO
|GREAT
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|INTERMEDIATE SCHOOL AT VALPARAISO
|GREAT
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|SECONDARY SCH AT RAYMOND
|GOOD
|RAYMOND CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
|SECONDARY SCH AT RAYMOND
|GREAT
|RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS
|RED CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS
|RED CLOUD HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|RED CLOUD COMMUNITY SCHOOLS
|RED CLOUD HIGH SCHOOL
|GREAT
|RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS
|RIVERSIDE ELEMENTARY - CEDAR RAPIDS
|EXCELLENT
|RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS
|RIVERSIDE ELEMENTARY - SPALDING
|EXCELLENT
|RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS
|RIVERSIDE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS
|RIVERSIDE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BASSETT GRADE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|PONY LAKE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROSE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROCK COUNTY HIGH SCHOOL
|GOOD
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROSE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ROCK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROCK COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT HALSEY
|EXCELLENT
|SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT DUNNING
|GREAT
|SANDHILLS PUBLIC SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT DUNNING
|GREAT
|SANTEE COMMUNITY SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|SANTEE COMMUNITY SCHOOLS
|SANTEE ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SANTEE COMMUNITY SCHOOLS
|SANTEE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SANTEE COMMUNITY SCHOOLS
|SANTEE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SARGENT PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|SARGENT PUBLIC SCHOOLS
|SARGENT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SARGENT PUBLIC SCHOOLS
|SARGENT HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SARGENT PUBLIC SCHOOLS
|SARGENT HIGH SCHOOL
|GOOD
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|
|GOOD
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|RICHLAND ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|SCHUYLER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|SCHUYLER ELEMENTARY-FISHER'S
|GREAT
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|RICHLAND ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|SCHUYLER ELEMENTARY-FISHER'S
|GREAT
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|SCHUYLER MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|SCHUYLER COMMUNITY SCHOOLS
|SCHUYLER CENTRAL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|LAKE MINATARE SCHOOL
|GOOD
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|LINCOLN HEIGHTS ELEMENTARY SCH
|GREAT
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|LONGFELLOW ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|WESTMOOR ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|BLUFFS MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|SCOTTSBLUFF PUBLIC SCHOOLS
|SCOTTSBLUFF SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS
|
|GOOD
|SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS
|ELEMENTARY SCHOOL AT SCRIBNER
|GREAT
|SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS
|SCRIBNER-SNYDER SECONDARY SCH
|GOOD
|SCRIBNER-SNYDER COMMUNITY SCHS
|SCRIBNER-SNYDER SECONDARY SCH
|NEEDS IMPROVEMENT
|SEWARD PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|SEWARD PUBLIC SCHOOLS
|SEWARD ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|SEWARD PUBLIC SCHOOLS
|SEWARD MIDDLE SCHOOL
|EXCELLENT
|SEWARD PUBLIC SCHOOLS
|SEWARD HIGH SCHOOL
|GREAT
|SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS
|SHELBY - RISING CITY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS
|SHELBY - RISING CITY MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|SHELBY - RISING CITY PUBLIC SCHOOLS
|SHELBY - RISING CITY HIGH SCHOOL
|GREAT
|SHELTON PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|SHELTON PUBLIC SCHOOLS
|SHELTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SHELTON PUBLIC SCHOOLS
|SHELTON HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SHELTON PUBLIC SCHOOLS
|SHELTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS
|SHICKLEY ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS
|SHICKLEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|SHICKLEY PUBLIC SCHOOLS
|SHICKLEY HIGH SCHOOL
|GOOD
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|NORTH WARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|SOUTH WARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|SIDNEY MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|WEST ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SIDNEY PUBLIC SCHOOLS
|SIDNEY HIGH SCHOOL
|GREAT
|SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS
|SILVER LAKE ELEM SCH-BLADEN
|GREAT
|SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS
|SILVER LAKE HIGH SCHOOL
|GREAT
|SILVER LAKE PUBLIC SCHOOLS
|SILVER LAKE HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|CHALK BUTTE SCHOOL
|GREAT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|HARRISON GRADE SCHOOL
|EXCELLENT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|PINK SCHOOL
|GREAT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|CHALK BUTTE SCHOOL
|GREAT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|HARRISON GRADE SCHOOL
|EXCELLENT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|PINK SCHOOL
|GREAT
|SIOUX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SIOUX COUNTY HIGH SCHOOL
|GREAT
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|CARDINAL ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|COVINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|DAKOTA CITY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|E N SWETT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|HARNEY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|LEWIS & CLARK ELEMENTARY SCH
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|SOUTH SIOUX CITY MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|SO SIOUX CITY COMMUNITY SCHS
|SOUTH SIOUX SENIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|
|GREAT
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|LAWRENCE/NELSON ELEMENTARY SCH
|GOOD
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|SANDY CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|LAWRENCE - NELSON MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|SANDY CREEK MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|LAWRENCE/NELSON HIGH SCH
|GREAT
|SOUTH CENTRAL NEBRASKA UNIFIED 5
|SANDY CREEK HIGH SCHOOL
|GREAT
|SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|SO PLATTE ELEM AT BIG SPRINGS
|GOOD
|SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|SOUTH PLATTE HIGH SCHOOL
|GOOD
|SOUTH PLATTE PUBLIC SCHOOLS
|SOUTH PLATTE HIGH SCHOOL
|GOOD
|SOUTHERN SCHOOL DIST 1
|
|GOOD
|SOUTHERN SCHOOL DIST 1
|SOUTHERN ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SOUTHERN SCHOOL DIST 1
|SOUTHERN HIGH SCHOOL
|GOOD
|SOUTHERN SCHOOL DIST 1
|SOUTHERN HIGH SCHOOL
|GOOD
|SOUTHERN VALLEY SCHOOLS
|
|GOOD
|SOUTHERN VALLEY SCHOOLS
|SO VALLEY ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SOUTHERN VALLEY SCHOOLS
|SOUTHERN VALLEY JR/SR HIGH
|GOOD
|SOUTHERN VALLEY SCHOOLS
|SOUTHERN VALLEY JR/SR HIGH
|GOOD
|SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST ELEMENTARY-INDIANOLA
|GOOD
|SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SOUTHWEST PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST JR/SR HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|SPRINGFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|WESTMONT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTEVIEW CENTRAL JR HIGH SCHOOL
|GREAT
|SPRINGFIELD PLATTEVIEW COMMUNITY SCHOOLS
|PLATTEVIEW SENIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS
|ST EDWARD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS
|ST EDWARD HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|ST EDWARD PUBLIC SCHOOLS
|ST EDWARD HIGH SCHOOL
|GOOD
|ST PAUL PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|ST PAUL PUBLIC SCHOOLS
|ST PAUL ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|ST PAUL PUBLIC SCHOOLS
|ST PAUL JUNIOR HIGH SCHOOL
|GREAT
|ST PAUL PUBLIC SCHOOLS
|ST PAUL HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|STANTON COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|STANTON COMMUNITY SCHOOLS
|STANTON ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|STANTON COMMUNITY SCHOOLS
|STANTON HIGH SCHOOL
|GOOD
|STANTON COMMUNITY SCHOOLS
|STANTON HIGH SCHOOL
|GREAT
|STAPLETON PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|STAPLETON PUBLIC SCHOOLS
|STAPLETON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|STAPLETON PUBLIC SCHOOLS
|STAPLETON HIGH SCHOOL
|GREAT
|STAPLETON PUBLIC SCHOOLS
|STAPLETON HIGH SCHOOL
|GOOD
|STERLING PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|STERLING PUBLIC SCHOOLS
|STERLING ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|STERLING PUBLIC SCHOOLS
|STERLING HIGH SCHOOL
|GREAT
|STERLING PUBLIC SCHOOLS
|STERLING HIGH SCHOOL
|GOOD
|STUART PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|STUART PUBLIC SCHOOLS
|STUART ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|STUART PUBLIC SCHOOLS
|STUART HIGH SCHOOL
|GREAT
|STUART PUBLIC SCHOOLS
|STUART HIGH SCHOOL
|GOOD
|SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS
|
|GREAT
|SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS
|ELEMENTARY SCHOOL AT SUMNER
|GOOD
|SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS
|JUNIOR-SENIOR HIGH AT SUMNER
|GOOD
|SUMNER-EDDYVILLE-MILLER SCHS
|JUNIOR-SENIOR HIGH AT SUMNER
|EXCELLENT
|SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS
|SUPERIOR ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS
|SUPERIOR JR/SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|SUPERIOR PUBLIC SCHOOLS
|SUPERIOR JR/SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS
|SUTHERLAND ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS
|SUTHERLAND HIGH SCHOOL
|GOOD
|SUTHERLAND PUBLIC SCHOOLS
|SUTHERLAND HIGH SCHOOL
|GOOD
|SUTTON PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|SUTTON PUBLIC SCHOOLS
|SUTTON ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|SUTTON PUBLIC SCHOOLS
|SUTTON SECONDARY SCHOOL
|GREAT
|SUTTON PUBLIC SCHOOLS
|SUTTON SECONDARY SCHOOL
|EXCELLENT
|SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS
|
|GREAT
|SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT SYRACUSE
|NEEDS IMPROVEMENT
|SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS
|MIDDLE SCHOOL AT SYRACUSE
|GREAT
|SYRACUSE-DUNBAR-AVOCA SCHOOLS
|HIGH SCHOOL AT SYRACUSE
|GREAT
|TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS
|
|GOOD
|TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS
|ELEMENTARY SCHOOL AT TEKAMAH
|GOOD
|TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS
|HIGH SCHOOL AT TEKAMAH
|GOOD
|TEKAMAH-HERMAN COMMUNITY SCHS
|HIGH SCHOOL AT TEKAMAH
|GOOD
|THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS
|
|GREAT
|THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS
|THAYER CENTRAL ELEMENTARY
|GREAT
|THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS
|THAYER CENTRAL HIGH SCHOOL
|GREAT
|THAYER CENTRAL COMMUNITY SCHS
|THAYER CENTRAL HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|THEDFORD PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|THEDFORD PUBLIC SCHOOLS
|THEDFORD ELEM ATTENDANCE CNTR
|GOOD
|THEDFORD PUBLIC SCHOOLS
|THEDFORD HIGH SCHOOL
|GOOD
|THEDFORD PUBLIC SCHOOLS
|THEDFORD HIGH SCHOOL
|GREAT
|TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|TRI COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|TRI COUNTY JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|TRI COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|TRI COUNTY JR-SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS
|TWIN RIVER ELEM-GENOA
|GOOD
|TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS
|TWIN RIVER ELEM-SILVER CREEK
|EXCELLENT
|TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS
|TWIN RIVER SR HIGH SCHOOL
|GOOD
|TWIN RIVER PUBLIC SCHOOLS
|TWIN RIVER SR HIGH SCHOOL
|GREAT
|UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS
|UMO N HO N NATION ELEM SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS
|UMO N HO N NATION MIDDLE SCH
|NEEDS IMPROVEMENT
|UMO N HO N NATION PUBLIC SCHS
|UMO N HO N NATION HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|CUTCOMB LAKE SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|GOOSE CREEK SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|KENNEDY SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|VALENTINE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|WOOD LAKE SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|CUTCOMB LAKE SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|GOOSE CREEK SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|KENNEDY SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|VALENTINE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|WOOD LAKE SCHOOL
|GREAT
|VALENTINE COMMUNITY SCHOOLS
|VALENTINE HIGH SCHOOL
|GOOD
|WAHOO PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|WAHOO PUBLIC SCHOOLS
|WAHOO ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WAHOO PUBLIC SCHOOLS
|WAHOO MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|WAHOO PUBLIC SCHOOLS
|WAHOO HIGH SCHOOL
|GREAT
|WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS
|WAKEFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS
|WAKEFIELD HIGH SCHOOL
|GREAT
|WAKEFIELD PUBLIC SCHOOLS
|WAKEFIELD HIGH SCHOOL
|GOOD
|WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R
|
|GOOD
|WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R
|WALLACE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R
|WALLACE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WALLACE PUBLIC SCH DIST 65 R
|WALLACE HIGH SCHOOL
|GREAT
|WALTHILL PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|WALTHILL PUBLIC SCHOOLS
|WALTHILL ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WALTHILL PUBLIC SCHOOLS
|WALTHILL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WALTHILL PUBLIC SCHOOLS
|WALTHILL HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS
|
|GOOD
|WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS
|PALISADE ATTENDANCE CENTER
|GOOD
|WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS
|WAUNETA PALISADE MIDDLE SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WAUNETA-PALISADE PUBLIC SCHS
|WAUNETA-PALISADE HIGH SCHOOL
|GOOD
|WAUSA PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|WAUSA PUBLIC SCHOOLS
|WAUSA ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|WAUSA PUBLIC SCHOOLS
|WAUSA HIGH SCHOOL
|EXCELLENT
|WAUSA PUBLIC SCHOOLS
|WAUSA HIGH SCHOOL
|GREAT
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|
|GREAT
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|EAGLE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|EVELYN HAMLOW ELEMENTARY
|GREAT
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|WAVERLY INTERMEDIATE SCHOOL
|GREAT
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|WAVERLY MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|WAVERLY SCHOOL DISTRICT 145
|WAVERLY HIGH SCHOOL
|GREAT
|WAYNE COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|WAYNE COMMUNITY SCHOOLS
|WAYNE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WAYNE COMMUNITY SCHOOLS
|WAYNE JUNIOR HIGH SCHOOL
|GOOD
|WAYNE COMMUNITY SCHOOLS
|WAYNE HIGH SCHOOL
|GREAT
|WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS
|WEEPING WATER ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS
|WEEPING WATER MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|WEEPING WATER PUBLIC SCHOOLS
|WEEPING WATER HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS
|ATKINSON ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS
|UNION ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS
|WEST HOLT HIGH SCHOOL
|GREAT
|WEST HOLT PUBLIC SCHOOLS
|WEST HOLT HIGH SCHOOL
|GREAT
|WEST POINT PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|WEST POINT PUBLIC SCHOOLS
|WEST POINT ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WEST POINT PUBLIC SCHOOLS
|WEST POINT - BEEMER MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|WEST POINT PUBLIC SCHOOLS
|WEST POINT-BEEMER HIGH SCHOOL
|GREAT
|WESTRIDGE MIDDLE SCHOOL
|WESTRIDGE MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|CARL A SWANSON ELEMENTARY SCH
|EXCELLENT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|HILLSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|LOVELAND ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|OAKDALE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|PADDOCK ROAD ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|PRAIRIE LANE ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|ROCKBROOK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|WESTBROOK ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|WESTGATE ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|WESTSIDE MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS
|WESTSIDE HIGH SCHOOL
|GREAT
|WHEELER CENTRAL SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|WHEELER CENTRAL SCHOOLS
|WHEELER CENTRAL ELEMENTARY #45
|GREAT
|WHEELER CENTRAL SCHOOLS
|WHEELER CENTRAL HIGH
|NEEDS IMPROVEMENT
|WHEELER CENTRAL SCHOOLS
|WHEELER CENTRAL HIGH
|GOOD
|WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS
|ELEMENTARY SCHOOL AT WILBER
|GOOD
|WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS
|WILBER-CLATONIA HIGH SCHOOL
|GREAT
|WILBER-CLATONIA PUBLIC SCHOOLS
|WILBER-CLATONIA HIGH SCHOOL
|GOOD
|WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS
|WILCOX-HILDRETH ELEMENTARY SCH
|EXCELLENT
|WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS
|WILCOX-HILDRETH MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|WILCOX-HILDRETH PUBLIC SCHOOLS
|WILCOX-HILDRETH HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS
|
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS
|WINNEBAGO ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS
|WINNEBAGO ELEMENTARY SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINNEBAGO PUBLIC SCHOOLS
|WINNEBAGO HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINSIDE PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|WINSIDE PUBLIC SCHOOLS
|WINSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WINSIDE PUBLIC SCHOOLS
|WINSIDE HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WINSIDE PUBLIC SCHOOLS
|WINSIDE HIGH SCHOOL
|GOOD
|WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS
|
|EXCELLENT
|WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS
|WISNER-PILGER ELEM SCHOOL
|EXCELLENT
|WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS
|WISNER-PILGER HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT
|WISNER-PILGER PUBLIC SCHOOLS
|WISNER-PILGER HIGH SCHOOL
|GREAT
|WOOD RIVER RURAL SCHOOLS
|
|GREAT
|WOOD RIVER RURAL SCHOOLS
|WOOD RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WOOD RIVER RURAL SCHOOLS
|WOOD RIVER RURAL MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|WOOD RIVER RURAL SCHOOLS
|WOOD RIVER RURAL HIGH SCHOOL
|GREAT
|WYNOT PUBLIC SCHOOLS
|
|GOOD
|WYNOT PUBLIC SCHOOLS
|WYNOT ELEMENTARY SCHOOL
|GOOD
|WYNOT PUBLIC SCHOOLS
|WYNOT MIDDLE SCHOOL
|GOOD
|WYNOT PUBLIC SCHOOLS
|WYNOT HIGH SCHOOL
|GREAT
|YORK PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|YORK PUBLIC SCHOOLS
|YORK ELEMENTARY SCHOOL
|GREAT
|YORK PUBLIC SCHOOLS
|YORK MIDDLE SCHOOL
|GREAT
|YORK PUBLIC SCHOOLS
|YORK HIGH SCHOOL
|GOOD
|YUTAN PUBLIC SCHOOLS
|
|GREAT
|YUTAN PUBLIC SCHOOLS
|YUTAN ELEMENTARY SCHOOL
|EXCELLENT
|YUTAN PUBLIC SCHOOLS
|YUTAN HIGH SCHOOL
|GREAT
|YUTAN PUBLIC SCHOOLS
|YUTAN HIGH SCHOOL
|NEEDS IMPROVEMENT