More than 4,800 students are being recognized for their academic achievements during the fall 2022 semester at the University of Nebraska at Omaha (UNO) with inclusion on the chancellor’s and/or dean’s list.

Each semester, students seeking their first bachelor’s degree who meet or exceed specific grade point average thresholds are selected for inclusion on the chancellor’s list and/or dean’s list at UNO as recognition of their outstanding academic performance.

Students named to the chancellor’s list earned a grade point average of 4.0 for courses taken at UNO during the fall 2022 semester, provided 12 or more quality hours were completed. Students named to the dean’s list earned a GPA of 3.5 or better for courses taken at UNO during the fall 2022 semester, provided 12 or more quality hours were completed.

The following area students were honored:

Chancellor’s list

Arlington: Gabbi Anzalone, Stella Noel Guthmann.

Fontanelle: Zach Anderson.

Fremont: Chloe Beltrand, Brian Camey, Monse Carranza Bernal, Cali Rose Carritt, Liz Cole, Grant Robert Frickenstein, Becky Gomez, Emily Janssen, Keegan T. Kenney, Kaylee M. Lahti, Kaitlynn Leffler, Nairoby Manriquez Rojas, Derek Scott Manske, Michael McDonough, Juanita Mendoza, Jack O'Neil, Jorge Rivera, Jorge Rivera-Romero.

Hooper: Katelyn Renae Nelson, Kate Robertson, Constance Roeber.

Kennard: Cady Junker.

Mead: Jaden Jane Felty.

Morse Bluff: Zander Gibney.

North Bend: Charles Madsen.

Oakland: Laurence Brands, Tom Maline, Connor Michael Mockenhaupt.

Valley: Zac Eischeid, Mazzy Johnson, Justin Lassek, Katie Nelson, Allie Wilson.

Wahoo: Paige Peterson, Noah Polacek, Katie Spicka, Joshua Varner, Seth Ryan Varner.

Waterloo: Lexie Berggren, Stephanie M. Conner, Derrick Flores, Hope Kult, Kyah L. Neal, Reagan Ptacek, Peyton Steiner, Lauren Wiegert.

West Point: Esmeralda Figueroa, Lauryn Hagedorn, Hannah Hrbek, Libby Knobbe , Mario Lugo, Emily Toelle.

Yutan: Emily Fisher, Demmy Patocka, Joel Pleskac.

Dean’s list

Arlington: Destiny Hendry, Ethan McGee, Ethan Tyler McGee, Taylor Wakefield.

Cedar Bluffs: Annicka Belitz.

Colon: Myles Anderson.

Dodge: Neleigh Jensen, Hunter Poland.

Fremont: Sarah Acker, Cheyenne Anderson, Alex Bazer, Alex Bigsby, Cami Bisson, Grace Blick, Jameson Brettmann, Deven Brown, Deven Ryan Brown, Jennifer Camey, Anibal Chan, Alexis Cornett, MK Flesher, Jaron Guel, Karlie Jo Hansen, Kayla Hashberger, Evan Hoffschneider, Travis Johnson, Kyle Kennebeck, Destiny Klanecky, Aime Lopez, Roxy Lopez, Lexi Marsh, Jessica Mendez Ixquier, Martin Mercado, Mia Molzahn, Erin Montgomery, Dejah Olsen, Elizabeth Helen Orellana, Daisy J. Ornelas Gonzalez, JJ Pelikan, Jeniffer Sandoval Monroy, Galilea Santillan, Alexis Saxton, Ben Schulz, Jaylen Semrad, Emma Sorensen, Kameron I. Sorensen, Miah Vakiner, Daisey Velez, Brilee Ann Wieseler, Cory Wimer.

Hooper: Shaylin Daugherty, Bailey Licht, Connor Jacob Licht, Haley Renee Schuler.

Ithaca: Riah Engel.

Mead: Payton Elaine Curry, Katlyn Kavan, Blaine Patrick Nicola, Grace Spaulding.

Morse Bluff: Alyssa Jensen.

North Bend: Karlene Bourek, Riley Michelle Hall, Carter Richardson.

Oakland: Celeste Allen-Lopez.

Valley: Emma Griffith, Chelsea Hassebrook, Garrett Hoffman, Austin Marie Keiser, Tom Knudsen, Ciera Kobold, Rex Ramm, Madison Thurber, Grace Zaracki, Kamden Kray Zeller .

Wahoo: Kali Jurgensmeier, Joseph Klein, Bailee Kovar, McKayla Nicole Most, Mikayla Reeves, Sydney Sage Stuchlik.

Waterloo: Jacob William Carlson, Jagger Hastings, Thomas Lorenzo Kotschwar, Kelsie Jeanne LeCureux, Ally Nelson-Matute, Liv Steskal, Matthew West.

West Point: Madison Brunsing, Megan Anne Cushing, Greg Johnson, Mayam Medina Lopez, Cristina Saldana, Xavier Steffensmeier.

Yutan: Anthony Boone, Allan Leahy, Casey Stevens, Carter Tichota.