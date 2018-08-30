May 28, 1936 – Aug. 25, 2018
Zdenka “Sid” Nelson, 82, Lincoln, died Aug. 25, 2018.
Surviors: children, Dan (Linda) and Kevin (Kelly) Nelson, Omaha, Craig Nelson, Lincoln, John Jr. and Matthew Nelson, Apple Valley, Minnesota, Kirstin Nelson (Mike Small), Elkridge, Maryland, Mary Nelson, Lincoln; 9 grandchildren; 8 great-grandchildren; brother, Ron (Sharon) Cerveny, DeWitt; sister-in-law, Jolene Cerveny, Independence, Missouri; nieces, nephews, relatives.
Private inurnment: Wilber Czech Cemetery at a later date. Memorials: Falls City Humane Society. www.wherrymortuary.com